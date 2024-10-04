https://ria.ru/20241004/praga-1976451369.html

В Праге задержали школьника, угрожавшего перестрелять одноклассников

В Праге задержали школьника, угрожавшего перестрелять одноклассников - РИА Новости, 04.10.2024

В Праге задержали школьника, угрожавшего перестрелять одноклассников

Полиция Праги задержала в пятницу 18-летнего школьника, который угрожал перестрелять своих одноклассников, сообщило Чешское радио. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T20:54

2024-10-04T20:54

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ПРАГА, 4 окт – РИА Новости. Полиция Праги задержала в пятницу 18-летнего школьника, который угрожал перестрелять своих одноклассников, сообщило Чешское радио. "Пражская полиция задержала старшеклассника одной из школ района Прага-8, который неоднократно угрожал расстрелять своих одноклассников и заявлял о намерении получить соответствующую лицензию, чтобы накупить разнообразного оружия. При этом он выражал одобрение действиями студента Карлова университета Давида К., который 21 декабря 2023 года застрелил 14 человек и ранил еще 25 человек. При домашнем обыске у данного старшеклассника было обнаружено страйкбольное и пневматическое оружие, для приобретения которого не требуется лицензия, а также разнообразные ножи", - говорится в сообщении. Согласно чешскому законодательству, за опасные угрозы и одобрение преступных действий старшекласснику может грозить до трех лет тюрьмы. Как сообщил журналистам представитель полиции Ян Данек, сотрудники уголовного розыска подали ходатайство о взятии задержанного учащегося под стражу, суд его не принял. Таким образом старшеклассник будет на свободе, пока будет идти уголовное расследование. Студент философского факультета Давид К. по неизвестным причинам открыл 21 декабря 2023 года стрельбу из самозарядной винтовки по студентам в аудиториях, а также по людям, проходившим в это время под окнами университета на площади Яна Палаха. В результате погибли 14 человек, еще 25 человек были ранены, после этого сам стрелявший покончил с собой. Позднее было найдено письмо студента, в котором он признался в совершенном неделей ранее убийстве еще двух человек – вышедшего на прогулку в Клановицком парке (на окраине Праги) 32-летнего мужчины и его двухмесячной дочери. Непосредственно перед стрельбой в университете Давид К. также застрелил дома своего отца. При этом у него имелась лицензия на владение оружием, которое он держал дома в большом количестве.

https://ria.ru/20240724/polsha-1961664757.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, прага, карлов университет, чехия