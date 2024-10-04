https://ria.ru/20241004/poshliny-1976435308.html

Mercedes и BMW выступили против повышения пошлин на китайские электромобили

Mercedes и BMW выступили против повышения пошлин на китайские электромобили - РИА Новости, 04.10.2024

Mercedes и BMW выступили против повышения пошлин на китайские электромобили

Автоконцерны Mercedes-Benz и BMW выступают против одобренных ранее Еврокомиссией пошлин на электромобили КНР, это решение противоречит свободной торговле и... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T18:56

2024-10-04T18:56

2024-10-04T18:56

экономика

авто

китай

германия

брюссель

еврокомиссия

евросоюз

bmw ag

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БЕРЛИН, 4 окт - РИА Новости. Автоконцерны Mercedes-Benz и BMW выступают против одобренных ранее Еврокомиссией пошлин на электромобили КНР, это решение противоречит свободной торговле и честной конкуренции, заявили представители компаний. В пятницу Еврокомиссия сообщила, что страны ЕС одобрили ранее предложенные ЕК пошлины на электромобили КНР, но Брюссель и Пекин до конца октября продолжат поиск альтернативного решения по ситуации. Окончательное решение должно быть опубликовано в официальном журнале ЕС не позднее 30 октября. По данным ряда СМИ, среди проголосовавших против - Германия, Венгрия и еще две страны. "Голосование - фатальный сигнал для европейской автомобильной промышленности", - заявил генеральный директор BMW Оливер Ципсе агентству DPA. Тот факт, что Германия проголосовала против тарифов, повышает шансы на решение путем переговоров, считает он. Ципсе призвал к скорому принятию решения на переговорах Еврокомиссии с Китаем во избежание торгового конфликта, в ходе которого будут "лишь проигравшие". "Мы убеждены, что штрафные тарифы снижают конкурентоспособность отрасли в долгосрочной перспективе", - сказала, в свою очередь, неназванная представительница Mercedes. По ее словам, свободная торговля и честная конкуренция обеспечивают процветание, рост и инновационную мощь. Намерение ввести подобные тарифы является ошибкой, которая может иметь далеко идущие негативные последствия, добавила она. Ранее представитель Volkswagen в ответ на запрос РИА Новости сообщил, что концерну невыгоден обсуждаемый в Евросоюзе ввод повышенных тарифов на электромобили из Китая, так как негативные последствия этого решения перевесят любые предполагаемые выгоды для немецкой автомобильной промышленности. В конце сентября Еврокомиссия сообщила, что разослала заинтересованным сторонам проект окончательного решения о введении импортных пошлин на электромобили из Китая, которые составят в зависимости от производителя от 17% до 36,3%. На автомашины Tesla пошлины составят 9%. Пошлины окончательно введут не позднее ноября этого года. Ранее в министерстве коммерции КНР заявляли, что ЕС нагнетает торговые разногласия, которые могут спровоцировать "торговую войну". В ведомстве отмечали, что методы ЕС являются образцом протекционизма, а Китай тверд в своей решимости защищать свои законные интересы.

https://ria.ru/20240612/poshliny-1952380833.html

https://ria.ru/20241004/poshliny-1976347071.html

https://ria.ru/20241002/volkswagen-1976053552.html

китай

германия

брюссель

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, авто, китай, германия, брюссель, еврокомиссия, евросоюз, bmw ag, mercedes, bmw x5, bmw 1