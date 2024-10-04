https://ria.ru/20241004/pomosch-1976407391.html
Минпромторг и Народный фронт передали военнослужащим СВО технику
Минпромторг и Народный фронт передали военнослужащим СВО технику - РИА Новости, 04.10.2024
Минпромторг и Народный фронт передали военнослужащим СВО технику
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров и руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов передали военным СВО партию... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T16:48
2024-10-04T16:48
2024-10-04T16:49
надежные люди
россия
денис мантуров
михаил кузнецов (экс-губернатор)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
общероссийский народный фронт
авто
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров и руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов передали военным СВО партию автомобилей УАЗ и квадроциклов, закупленных Минпромторгом России, сообщили в пресс-службе Общероссийского народного фронта (ОНФ). "Очередную партию машин сегодня передаем в распоряжение бригад воздушно-десантных войск. Вся автомобильная техника укомплектована системами РЭБ и детекторами дронов", - говорится в сообщении. Переданные машины, как уточняет пресс-служба, крайне востребованы для оперативного перемещения бойцов, подвоза продуктов и боеприпасов, эвакуации раненных и для ротации штурмовых групп. Кроме того, незначительный вес и большая площадь контакта колес с поверхностью позволяет квадроциклам с легкостью проходить по минам, предназначенным для тяжелой бронетехники. "Во время службы в зоне проведения СВО уже использовал квадроциклы для разведки, подвоза боеприпасов и эвакуации. Техника надежная и очень нужная на передовой. Будь то асфальт или бездорожье, грязь или снег – в любую погоду я знал, что этот железный конь меня довезет туда, куда нужно", – приводит пресс-служба ОНФ слова военнослужащего с позывным "Метис". В свою очередь Мантуров отметил, что менее чем за год на средства резервного фонда правительства закуплено и направлено на передовую более 2 тысяч автомобилей УАЗ различных моделей. Правительство продолжает программу закупок. До конца года для передачи военным будет приобретено ещё более 2,5 тысячи транспортных средств, включая модели "Лада Нива", УАЗ, пикап Sollers, бронированные "Бураны", квадроциклы и многоцелевые багги.
https://ria.ru/20241004/smirnov-1976321296.html
https://ria.ru/20241003/knigi-1976258083.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, денис мантуров, михаил кузнецов (экс-губернатор), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общероссийский народный фронт, авто
Надежные люди, Россия, Денис Мантуров, Михаил Кузнецов (экс-губернатор), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Общероссийский народный фронт, Авто
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров и руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов передали военным СВО партию автомобилей УАЗ и квадроциклов, закупленных Минпромторгом России, сообщили в пресс-службе Общероссийского народного фронта (ОНФ).
"Очередную партию машин сегодня передаем в распоряжение бригад воздушно-десантных войск. Вся автомобильная техника укомплектована системами РЭБ и детекторами дронов", - говорится в сообщении.
Переданные машины, как уточняет пресс-служба, крайне востребованы для оперативного перемещения бойцов, подвоза продуктов и боеприпасов, эвакуации раненных и для ротации штурмовых групп. Кроме того, незначительный вес и большая площадь контакта колес с поверхностью позволяет квадроциклам с легкостью проходить по минам, предназначенным для тяжелой бронетехники.
"Во время службы в зоне проведения СВО уже использовал квадроциклы для разведки, подвоза боеприпасов и эвакуации. Техника надежная и очень нужная на передовой. Будь то асфальт или бездорожье, грязь или снег – в любую погоду я знал, что этот железный конь меня довезет туда, куда нужно", – приводит пресс-служба ОНФ слова военнослужащего с позывным "Метис".
В свою очередь Мантуров
отметил, что менее чем за год на средства резервного фонда правительства закуплено и направлено на передовую более 2 тысяч автомобилей УАЗ различных моделей. Правительство продолжает программу закупок. До конца года для передачи военным будет приобретено ещё более 2,5 тысячи транспортных средств, включая модели "Лада Нива", УАЗ, пикап Sollers, бронированные "Бураны", квадроциклы и многоцелевые багги.