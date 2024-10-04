https://ria.ru/20241004/polsha-1976432247.html

Польша начнет строить фортификационные сооружения на восточной границе

Польша начнет строить фортификационные сооружения на восточной границе - РИА Новости, 04.10.2024

Польша начнет строить фортификационные сооружения на восточной границе

Польша в текущем году начнет строить фортификационные сооружения на восточной границе, сообщил журналистам заместитель министра национальной обороны Цезари... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T18:42

2024-10-04T18:42

2024-10-04T18:42

в мире

польша

белоруссия

минск

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александр лукашенко

евросоюз

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ВАРШАВА, 4 окт - РИА Новости. Польша в текущем году начнет строить фортификационные сооружения на восточной границе, сообщил журналистам заместитель министра национальной обороны Цезари Томчик. ""Восточный щит" - это одно из заданий которое поставил перед нами премьер-министр Дональд Туск, вице-премьер Косиняк-Камыш, чтобы восточная граница Польской республики, чтобы северная граница Польской республики были безопасными границами", - сказал Томчик. "В течение ближайших трех недель мы будем в состоянии провести первые тесты элементов "Восточного щита" на военных полигонах, а еще в этом году начнем строительство элементов щита "Восточный щит" на восточной и северной границах", - отметил он. По словам замминистра, окончание проекта планируется в 2028 году. В ходе его реализации на границе будут созданы "элементы фортификации, усиления на участке границы протяженностью около 800 километров". Томчик отметил, что эта программа будет стоить около 10 миллиардов злотых (около 2,6 миллиарда долларов). В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны ЕС. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Польша уже ввела буферную зону и построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - около 400 миллионов долларов.

https://ria.ru/20241004/polsha-1976399879.html

https://ria.ru/20240913/polsha-1972457319.html

польша

белоруссия

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в мире, польша, белоруссия, минск, дональд туск, александр лукашенко, евросоюз