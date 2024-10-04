Рейтинг@Mail.ru
Польша начнет строить фортификационные сооружения на восточной границе - РИА Новости, 04.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:42 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/polsha-1976432247.html
Польша начнет строить фортификационные сооружения на восточной границе
Польша начнет строить фортификационные сооружения на восточной границе - РИА Новости, 04.10.2024
Польша начнет строить фортификационные сооружения на восточной границе
Польша в текущем году начнет строить фортификационные сооружения на восточной границе, сообщил журналистам заместитель министра национальной обороны Цезари... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T18:42
2024-10-04T18:42
в мире
польша
белоруссия
минск
дональд туск
александр лукашенко
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944612493_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_424ac9287cfe09f8b425dc3fa7f36502.jpg
ВАРШАВА, 4 окт - РИА Новости. Польша в текущем году начнет строить фортификационные сооружения на восточной границе, сообщил журналистам заместитель министра национальной обороны Цезари Томчик. ""Восточный щит" - это одно из заданий которое поставил перед нами премьер-министр Дональд Туск, вице-премьер Косиняк-Камыш, чтобы восточная граница Польской республики, чтобы северная граница Польской республики были безопасными границами", - сказал Томчик. "В течение ближайших трех недель мы будем в состоянии провести первые тесты элементов "Восточного щита" на военных полигонах, а еще в этом году начнем строительство элементов щита "Восточный щит" на восточной и северной границах", - отметил он. По словам замминистра, окончание проекта планируется в 2028 году. В ходе его реализации на границе будут созданы "элементы фортификации, усиления на участке границы протяженностью около 800 километров". Томчик отметил, что эта программа будет стоить около 10 миллиардов злотых (около 2,6 миллиарда долларов). В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны ЕС. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Польша уже ввела буферную зону и построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - около 400 миллионов долларов.
https://ria.ru/20241004/polsha-1976399879.html
https://ria.ru/20240913/polsha-1972457319.html
польша
белоруссия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944612493_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a60e8560f3e45034c115b40ec47b311a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, белоруссия, минск, дональд туск, александр лукашенко, евросоюз
В мире, Польша, Белоруссия, Минск, Дональд Туск, Александр Лукашенко, Евросоюз
Польша начнет строить фортификационные сооружения на восточной границе

Польша построит фортификационные сооружения на восточной границе к 2028 году

© AP Photo / Michal DyjukПольский пограничник идет вдоль металлического забора на границе Польши и Белоруссии
Польский пограничник идет вдоль металлического забора на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Michal Dyjuk
Польский пограничник идет вдоль металлического забора на границе Польши и Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 4 окт - РИА Новости. Польша в текущем году начнет строить фортификационные сооружения на восточной границе, сообщил журналистам заместитель министра национальной обороны Цезари Томчик.
""Восточный щит" - это одно из заданий которое поставил перед нами премьер-министр Дональд Туск, вице-премьер Косиняк-Камыш, чтобы восточная граница Польской республики, чтобы северная граница Польской республики были безопасными границами", - сказал Томчик.
Сотрудник полиции останавливает автомобиль в поисках мигрантов - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
В Польше задержали двух украинцев за организацию незаконной миграции
Вчера, 16:19
"В течение ближайших трех недель мы будем в состоянии провести первые тесты элементов "Восточного щита" на военных полигонах, а еще в этом году начнем строительство элементов щита "Восточный щит" на восточной и северной границах", - отметил он.
По словам замминистра, окончание проекта планируется в 2028 году. В ходе его реализации на границе будут созданы "элементы фортификации, усиления на участке границы протяженностью около 800 километров".
Томчик отметил, что эта программа будет стоить около 10 миллиардов злотых (около 2,6 миллиарда долларов).
В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны ЕС. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
Польша уже ввела буферную зону и построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - около 400 миллионов долларов.
Военнослужащие погранзаставы Брест с собакой охраняют белорусско-польскую границу у города Брест - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
В Польше отреагировали на закрытие границ Германией
13 сентября, 11:14
 
В миреПольшаБелоруссияМинскДональд ТускАлександр ЛукашенкоЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала