https://ria.ru/20241004/polsha-1976430474.html

В Польше назвали забор на границе с Белоруссией дырявым

В Польше назвали забор на границе с Белоруссией дырявым - РИА Новости, 04.10.2024

В Польше назвали забор на границе с Белоруссией дырявым

Забор на границе Польши с Белоруссией дырявый как сито, заявил журналистам заместитель министра национальной обороны Цезари Томчик. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T18:33

2024-10-04T18:33

2024-10-04T18:56

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право и справедливость

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ВАРШАВА, 4 окт — РИА Новости. Забор на границе Польши с Белоруссией дырявый как сито, заявил журналистам заместитель министра национальной обороны Цезари Томчик. "Мы получили, приняв в начале минувшей зимы власть после партии "Право и справедливость", дырявый забор, который должен был быть заграждением против того, что нам может грозить с востока, но он оказался дырявым как сито", — сказал чиновник. Он напомнил, что сейчас для укрепления границы польские власти реализуют программу "Восточный щит". В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны ЕС. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Польша уже ввела буферную зону и построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота — пять метров, стоимость — около 400 миллионов долларов.

https://ria.ru/20240812/polsha-1965213265.html

https://ria.ru/20240910/polsha-1971940250.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, белоруссия, минск, александр лукашенко, евросоюз, право и справедливость