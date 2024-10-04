https://ria.ru/20241004/polsha-1976399879.html

В Польше задержали двух украинцев за организацию незаконной миграции

В Польше задержали двух украинцев за организацию незаконной миграции - РИА Новости, 04.10.2024

В Польше задержали двух украинцев за организацию незаконной миграции

Два гражданина Украины предстанут перед польским судом за организацию нелегального пересечения мигрантами польско-белорусской границы, сообщает пограничная... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T16:19

2024-10-04T16:19

2024-10-04T16:19

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ВАРШАВА, 4 окт – РИА Новости. Два гражданина Украины предстанут перед польским судом за организацию нелегального пересечения мигрантами польско-белорусской границы, сообщает пограничная стража Польши. "Сотрудники пограничной стражи задержали двух граждан Украины, подозреваемых в контрабанде людей на польско-белорусской границе. Прокуратура Белостока предъявила обоим обвинения в многократной организации незаконного пересечения границы Республики Польша", - говорится в сообщении. Отмечается, что в отношении одного из обвиняемых применена мера пресечения в виде временного ареста на три месяца. В отношении второго применен запрет на выезд из страны и полицейский надзор. Обоим украинцам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны ЕС. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границы и пресекают попытки ее нарушения, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Польша уже ввела буферную зону и построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - около 400 миллионов долларов. По данным пограничной стражи Польши, в первом полугодии 2024 года число попыток нелегального перехода польско-белорусской границы по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выросло почти на 50%.

https://ria.ru/20241004/migranty-1976234576.html

https://ria.ru/20240529/polsha-1949064177.html

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в мире, польша, белоруссия, украина, александр лукашенко, евросоюз