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Red Wings продолжит выполнять рейсы в Тель-Авив - РИА Новости, 04.10.2024
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14:58 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/polety-1976384241.html
Red Wings продолжит выполнять рейсы в Тель-Авив
Red Wings продолжит выполнять рейсы в Тель-Авив - РИА Новости, 04.10.2024
Red Wings продолжит выполнять рейсы в Тель-Авив
Российская авиакомпания Red Wings продолжит выполнять регулярные рейсы из Москвы и Сочи в Тель-Авив с 4 по 8 октября в соответствии с рекомендациями Росавиации, РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T14:58
2024-10-04T14:58
израиль
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российская авиакомпания Red Wings продолжит выполнять регулярные рейсы из Москвы и Сочи в Тель-Авив с 4 по 8 октября в соответствии с рекомендациями Росавиации, сообщили РИА Новости в авиакомпании. "Авиакомпания "Red Wings" продолжает выполнение программы регулярных ежедневных рейсов по маршрутам "Москва – Тель-Авив – Москва" и "Сочи – Тель-Авив – Сочи". В соответствии с действующими рекомендациями Росавиации, в настоящее время полностью утверждена программа полетов на период с 4 по 8 октября, в рамках действующих ограничений рейсы осуществляются в дневное время", - отметили в компании. В Red Wings добавили, что планируют продолжить полеты в Израиль в последующие дни, опираясь на анализ ситуации в регионе и необходимость обеспечения максимального уровня безопасности. Ранее Росавиация сообщила РИА Новости, что рекомендации российским авиакомпаниям по полетам в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака с 09.00 до 19.00 мск действуют до 3 ноября 2024 года. Ведомство на фоне ударов Ирана по Израилю 1 октября рекомендовало отечественным перевозчикам воздержаться от полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака, а также в аэропорты этих государств. В среду, 2 октября, российское ведомство после анализа обстановки на Ближнем Востоке обновило вводные, рекомендовав выполнение полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака 2 октября с 15.30 до 19.00 мск, 3 октября - с 09.00 до 19.00 мск. -0-
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израиль, иран, ирак, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире
Израиль, Иран, Ирак, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире
Red Wings продолжит выполнять рейсы в Тель-Авив

Red Wings продолжит выполнять регулярные рейсы из Москвы и Сочи в Тель-Авив

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A-321 авиакомпании Red Wings
Самолет Airbus A-321 авиакомпании Red Wings - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Самолет Airbus A-321 авиакомпании Red Wings. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российская авиакомпания Red Wings продолжит выполнять регулярные рейсы из Москвы и Сочи в Тель-Авив с 4 по 8 октября в соответствии с рекомендациями Росавиации, сообщили РИА Новости в авиакомпании.
"Авиакомпания "Red Wings" продолжает выполнение программы регулярных ежедневных рейсов по маршрутам "Москва – Тель-Авив – Москва" и "Сочи – Тель-Авив – Сочи". В соответствии с действующими рекомендациями Росавиации, в настоящее время полностью утверждена программа полетов на период с 4 по 8 октября, в рамках действующих ограничений рейсы осуществляются в дневное время", - отметили в компании.
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В Red Wings добавили, что планируют продолжить полеты в Израиль в последующие дни, опираясь на анализ ситуации в регионе и необходимость обеспечения максимального уровня безопасности.
Ранее Росавиация сообщила РИА Новости, что рекомендации российским авиакомпаниям по полетам в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака с 09.00 до 19.00 мск действуют до 3 ноября 2024 года.
Ведомство на фоне ударов Ирана по Израилю 1 октября рекомендовало отечественным перевозчикам воздержаться от полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака, а также в аэропорты этих государств. В среду, 2 октября, российское ведомство после анализа обстановки на Ближнем Востоке обновило вводные, рекомендовав выполнение полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака 2 октября с 15.30 до 19.00 мск, 3 октября - с 09.00 до 19.00 мск. -0-
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