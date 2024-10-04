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В Чите двух подростков арестовали по обвинению в диверсии
В Чите двух подростков арестовали по обвинению в диверсии - РИА Новости, 04.10.2024
В Чите двух подростков арестовали по обвинению в диверсии
Суд в Чите арестовал двух подростков по обвинению в диверсии из-за поджога вышки сотовой связи, сообщается в Telegram-канале СУСК по Забайкальскому краю. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T16:35
2024-10-04T16:35
2024-10-04T16:35
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ЧИТА, 4 окт - РИА Новости. Суд в Чите арестовал двух подростков по обвинению в диверсии из-за поджога вышки сотовой связи, сообщается в Telegram-канале СУСК по Забайкальскому краю. "Следователи предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору) двоим несовершеннолетним жителям города Читы 2007 и 2008 годов рождения… Сегодня по ходатайству следствия судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. По версии следствия, в сентябре 2024 года обвиняемые за обещанное неустановленным лицом вознаграждение, совершили поджог вышки сотовой связи. Ночью подростки проникли на огороженную территорию станции мобильной связи одного из операторов и с помощью металлического гвоздодера сломали металлический шкаф с техническим оборудованием. Они облили его легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли. Ущерб оценивается в сумму около 1,5 миллиона рублей. Злоумышленники были установлены в ходе совместной работы следователей и сотрудников ФСБ.
https://ria.ru/20240911/podrostok-1972162848.html
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РИА Новости
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происшествия, чита, забайкальский край, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Чита, Забайкальский край, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Чите двух подростков арестовали по обвинению в диверсии
В Чите двух подростков арестовали за поджог вышки сотовой связи