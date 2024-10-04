Действия Кишинева мешают взаимодействию с ПМР, заявил Игнатьев
Глава МИД ПМР Игнатьев: ограничения Кишинева мешают взаимодействию двух сторон
Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев . Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости. Введенные Кишиневом ограничения по отношению к Приднестровью мешают нормальному взаимодействию сторон, заявил глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев на встрече с послом Бельгии в Молдавии Эвертом Марешалем и послом Дании в той же стране Сёреном Йенсено.
Одним из негативных последствий молдавских ограничений Игнатьев назвал снижение товарооборота Приднестровья, в том числе со странами Евросоюза. Он обратил внимание на то, что действия Молдавии, предпринимаемые под предлогом евроинтеграции республики, не имеют ничего общего с европейскими подходами, поэтому Кишинев добился серьезных успехов в дискредитации образа ЕС в глазах населения Приднестровья.
"Все это мешает нормальному взаимодействию с Молдавией. На фоне глобальной нестабильности у нас есть потенциал, чтобы показать альтернативный, позитивный пример конструктивного, неконфликтного сотрудничества. Есть много сфер, где можно достичь решений, но Кишинев отказывается двигаться по этому пути, вместо этого наращивая прессинг", – сказал глава внешнеполитического ведомства", - приводит слова Игнатьева пресс-служба МИД ПМР.
Глава приднестровского МИД отметил, что Тирасполь хотел бы видеть более проактивную позицию ЕС как одного из участников международного переговорного процесса по приднестровскому урегулированию. Вместе с тем Игнатьев подчеркнул, что единственный вариант обеспечить прочный мир, стабильность и безопасность людей – это де-юре признать сложившийся за 34 года статус-кво, связанный с наличием двух совершенно различных по своей структуре и организации субъектов (Молдавии и ПМР).
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало неподконтрольной Кишиневу территорией. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, а также Россия, Украина, ОБСЕ в качестве посредников и Евросоюз и США как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.