https://ria.ru/20241004/pmr-1976403530.html

Действия Кишинева мешают взаимодействию с ПМР, заявил Игнатьев

Действия Кишинева мешают взаимодействию с ПМР, заявил Игнатьев - РИА Новости, 04.10.2024

Действия Кишинева мешают взаимодействию с ПМР, заявил Игнатьев

Введенные Кишиневом ограничения по отношению к Приднестровью мешают нормальному взаимодействию сторон, заявил глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T16:17

2024-10-04T16:17

2024-10-04T16:17

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кишинев

тирасполь

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ТИРАСПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости. Введенные Кишиневом ограничения по отношению к Приднестровью мешают нормальному взаимодействию сторон, заявил глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев на встрече с послом Бельгии в Молдавии Эвертом Марешалем и послом Дании в той же стране Сёреном Йенсено. Одним из негативных последствий молдавских ограничений Игнатьев назвал снижение товарооборота Приднестровья, в том числе со странами Евросоюза. Он обратил внимание на то, что действия Молдавии, предпринимаемые под предлогом евроинтеграции республики, не имеют ничего общего с европейскими подходами, поэтому Кишинев добился серьезных успехов в дискредитации образа ЕС в глазах населения Приднестровья. "Все это мешает нормальному взаимодействию с Молдавией. На фоне глобальной нестабильности у нас есть потенциал, чтобы показать альтернативный, позитивный пример конструктивного, неконфликтного сотрудничества. Есть много сфер, где можно достичь решений, но Кишинев отказывается двигаться по этому пути, вместо этого наращивая прессинг", – сказал глава внешнеполитического ведомства", - приводит слова Игнатьева пресс-служба МИД ПМР. Глава приднестровского МИД отметил, что Тирасполь хотел бы видеть более проактивную позицию ЕС как одного из участников международного переговорного процесса по приднестровскому урегулированию. Вместе с тем Игнатьев подчеркнул, что единственный вариант обеспечить прочный мир, стабильность и безопасность людей – это де-юре признать сложившийся за 34 года статус-кво, связанный с наличием двух совершенно различных по своей структуре и организации субъектов (Молдавии и ПМР). Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало неподконтрольной Кишиневу территорией. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, а также Россия, Украина, ОБСЕ в качестве посредников и Евросоюз и США как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.

https://ria.ru/20241004/dodon-1976375707.html

https://ria.ru/20241004/moldaviya-1976398030.html

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в мире, молдавия, кишинев, тирасполь, виталий игнатьев, евросоюз, обсе