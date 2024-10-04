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"Как ко второму сорту". Пленный описал отношение к мобилизованным в ВСУ - РИА Новости, 04.10.2024
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05:38 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/plennyy-1976289620.html
"Как ко второму сорту". Пленный описал отношение к мобилизованным в ВСУ
"Как ко второму сорту". Пленный описал отношение к мобилизованным в ВСУ - РИА Новости, 04.10.2024
"Как ко второму сорту". Пленный описал отношение к мобилизованным в ВСУ
Мобилизованные в рядах ВСУ чувствуют себя хуже, чем бойцы, подписавшие контракт, их чаще отправляют на передовую, выдавливают из тыловых частей на фронт,... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T05:38
2024-10-04T05:38
специальная военная операция на украине
одесская область
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Мобилизованные в рядах ВСУ чувствуют себя хуже, чем бойцы, подписавшие контракт, их чаще отправляют на передовую, выдавливают из тыловых частей на фронт, рассказал РИА Новости пленный военный медик 59-й бригады Игорь Мацак. "Как я увидел со стороны, контрактники - ближе к начальству, а те, которые мобилизованные, они как второй сорт, извините, что так говорю, но, может, оно так и есть", - заявил он. По его словам, чем ближе к передовой, тем отношение к мобилизованным бойцам жестче и циничнее. "Все были такие приветливые (в тылу). А как попадаешь на позицию, с тобой уже не так разговаривают. "Такой-сякой, не дай Бог, отойдешь", - рассказал Мацак. В тыловом ремонтном полку в Одесской области, куда весной 2022 года был мобилизован Мацак, отношение было несколько лучше, однако за полтора года службы все, кто пришел в часть по повестке или через облавы территориальных центров комплектования, были отправлены на фронт, контрактники же остались служить далеко от фронта. В 2024 году в составе 59-й бригады на донецкое направление отправился сам Мацак. "В принципе, да (все контрактники подразделения остались служить в тылу)... Получается, что поначалу забирали непутевых, а потом уже забирали алкоголиков, наркоманов. Везде же есть хорошие люди и плохие люди. До меня дошла очередь уже в 2024 году", - сказал он. После получения специальности военного медика Мацак попал на фронт на донецкое направление. По его словам, первое, что его шокировало, было то, что командование категорически не доверяло подчиненным. "Меня шокировала ложь, ложь и отношение. Тебя не считают… Ты как будто не принадлежишь сам себе. Ты даже не можешь сходить в магазин, не можешь сходить на "Новую почту", тебе надо спрашивать. Тебе говорят: "Вечером сходим вместе". Все думали, что ты можешь куда-то уйти и не вернуться", - заявил Мацак, утвердительно ответив на вопрос, вызвано ли такое отношение командиров страхом, что личный состав склонен к дезертирству. "Тебя не считают за человека. В этом прикол. Я уверен в этом. Может, конечно, это только в моей бригаде", - рассказал Мацак. "Не могу сказать, справедливо или нет (что на передовую в первую очередь забирают мобилизованных), но то, что я увидел в посадке… Очень много человек погибает. Я не могу сказать, что это правильно. За что? Ну вот за что?" - подытожил Мацак.
https://ria.ru/20241003/voditeli-1976242362.html
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одесская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Вооруженные силы Украины
"Как ко второму сорту". Пленный описал отношение к мобилизованным в ВСУ

Пленный Мацак: ВСУ относятся к мобилизованным как ко второму сорту

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнопленный ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Мобилизованные в рядах ВСУ чувствуют себя хуже, чем бойцы, подписавшие контракт, их чаще отправляют на передовую, выдавливают из тыловых частей на фронт, рассказал РИА Новости пленный военный медик 59-й бригады Игорь Мацак.
"Как я увидел со стороны, контрактники - ближе к начальству, а те, которые мобилизованные, они как второй сорт, извините, что так говорю, но, может, оно так и есть", - заявил он.
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По его словам, чем ближе к передовой, тем отношение к мобилизованным бойцам жестче и циничнее. "Все были такие приветливые (в тылу). А как попадаешь на позицию, с тобой уже не так разговаривают. "Такой-сякой, не дай Бог, отойдешь", - рассказал Мацак.
В тыловом ремонтном полку в Одесской области, куда весной 2022 года был мобилизован Мацак, отношение было несколько лучше, однако за полтора года службы все, кто пришел в часть по повестке или через облавы территориальных центров комплектования, были отправлены на фронт, контрактники же остались служить далеко от фронта. В 2024 году в составе 59-й бригады на донецкое направление отправился сам Мацак.
"В принципе, да (все контрактники подразделения остались служить в тылу)... Получается, что поначалу забирали непутевых, а потом уже забирали алкоголиков, наркоманов. Везде же есть хорошие люди и плохие люди. До меня дошла очередь уже в 2024 году", - сказал он.
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После получения специальности военного медика Мацак попал на фронт на донецкое направление. По его словам, первое, что его шокировало, было то, что командование категорически не доверяло подчиненным. "Меня шокировала ложь, ложь и отношение. Тебя не считают… Ты как будто не принадлежишь сам себе. Ты даже не можешь сходить в магазин, не можешь сходить на "Новую почту", тебе надо спрашивать. Тебе говорят: "Вечером сходим вместе". Все думали, что ты можешь куда-то уйти и не вернуться", - заявил Мацак, утвердительно ответив на вопрос, вызвано ли такое отношение командиров страхом, что личный состав склонен к дезертирству.
"Тебя не считают за человека. В этом прикол. Я уверен в этом. Может, конечно, это только в моей бригаде", - рассказал Мацак.
"Не могу сказать, справедливо или нет (что на передовую в первую очередь забирают мобилизованных), но то, что я увидел в посадке… Очень много человек погибает. Я не могу сказать, что это правильно. За что? Ну вот за что?" - подытожил Мацак.
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