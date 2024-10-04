https://ria.ru/20241004/plennye-1976352016.html

Минобороны рассказало, сколько украинских военных сдались в плен за неделю

Минобороны рассказало, сколько украинских военных сдались в плен за неделю - РИА Новости, 04.10.2024

Минобороны рассказало, сколько украинских военных сдались в плен за неделю

За прошедшую неделю в ходе реализации СВО в плен российским подразделениям сдались 83 украинских военнослужащих, в том числе 44 в Угледаре, сообщило в пятницу... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T13:00

2024-10-04T13:00

2024-10-04T13:12

специальная военная операция на украине

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безопасность

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. За прошедшую неделю в ходе реализации СВО в плен российским подразделениям сдались 83 украинских военнослужащих, в том числе 44 в Угледаре, сообщило в пятницу Минобороны РФ."В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 83 украинских военнослужащих, из них 44 в ходе зачистки населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20241004/ugledar-1976333904.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, безопасность, украина