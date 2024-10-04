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Минобороны рассказало, сколько украинских военных сдались в плен за неделю
Минобороны рассказало, сколько украинских военных сдались в плен за неделю - РИА Новости, 04.10.2024
Минобороны рассказало, сколько украинских военных сдались в плен за неделю
За прошедшую неделю в ходе реализации СВО в плен российским подразделениям сдались 83 украинских военнослужащих, в том числе 44 в Угледаре, сообщило в пятницу... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T13:00
2024-10-04T13:00
2024-10-04T13:12
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. За прошедшую неделю в ходе реализации СВО в плен российским подразделениям сдались 83 украинских военнослужащих, в том числе 44 в Угледаре, сообщило в пятницу Минобороны РФ."В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 83 украинских военнослужащих, из них 44 в ходе зачистки населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20241004/ugledar-1976333904.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Украина
Минобороны рассказало, сколько украинских военных сдались в плен за неделю
Минобороны: 83 военных ВСУ за неделю сдались в плен на линии соприкосновения