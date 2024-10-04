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Минобороны рассказало, сколько украинских военных сдались в плен за неделю - РИА Новости, 04.10.2024
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13:00 04.10.2024 (обновлено: 13:12 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/plennye-1976352016.html
Минобороны рассказало, сколько украинских военных сдались в плен за неделю
Минобороны рассказало, сколько украинских военных сдались в плен за неделю - РИА Новости, 04.10.2024
Минобороны рассказало, сколько украинских военных сдались в плен за неделю
За прошедшую неделю в ходе реализации СВО в плен российским подразделениям сдались 83 украинских военнослужащих, в том числе 44 в Угледаре, сообщило в пятницу... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T13:00
2024-10-04T13:12
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
украина
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. За прошедшую неделю в ходе реализации СВО в плен российским подразделениям сдались 83 украинских военнослужащих, в том числе 44 в Угледаре, сообщило в пятницу Минобороны РФ."В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 83 украинских военнослужащих, из них 44 в ходе зачистки населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20241004/ugledar-1976333904.html
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россия, безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Украина
Минобороны рассказало, сколько украинских военных сдались в плен за неделю

Минобороны: 83 военных ВСУ за неделю сдались в плен на линии соприкосновения

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. За прошедшую неделю в ходе реализации СВО в плен российским подразделениям сдались 83 украинских военнослужащих, в том числе 44 в Угледаре, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 83 украинских военнослужащих, из них 44 в ходе зачистки населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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