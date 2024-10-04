Рейтинг@Mail.ru
"Произойдет быстро". В США раскрыли зловещий план Украины - РИА Новости, 04.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:35 04.10.2024 (обновлено: 15:57 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/plan-1976393669.html
"Произойдет быстро". В США раскрыли зловещий план Украины
"Произойдет быстро". В США раскрыли зловещий план Украины - РИА Новости, 04.10.2024
"Произойдет быстро". В США раскрыли зловещий план Украины
Украинцы хотят, чтобы их на фронте заменили войска НАТО, пишет экс-помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для своего блога на Substack. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T15:35
2024-10-04T15:57
украина
россия
вашингтон (штат)
владимир путин
нато
пентагон
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967000177_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_faa8dd8602975a9f70c9fef8abe9cbaf.jpg
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Украинцы хотят, чтобы их на фронте заменили войска НАТО, пишет экс-помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для своего блога на Substack."Украинцы прекрасно понимают, что если Вашингтон будет сотрудничать в полной мере, то конфликт на Украине приведет к еще более тяжелым российским атакам. Они рассчитывают на это, чтобы заманить НАТО и заставить войска альянса заменить украинцев на фронте. Легко понять, что если НАТО действительно направит подразделения или применит свою авиацию против российских сил на Украине, война быстро распространится на Европу", — указал эксперт.Брайен также отметил, что будущее Североатлантического альянса безвыходно связано с Украиной.В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что в НАТО изучают возможность не просто использования ВСУ западных дальнобойных вооружений, а прямого участия в конфликте. По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по российской территории беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.Он также подчеркнул, что прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США и европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, резюмировал глава государства.
https://ria.ru/20241004/ukraina-1976374274.html
https://ria.ru/20241004/zelenskiy-1976334297.html
украина
россия
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967000177_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_edc432b53eb53670193b91decfe1385a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, вашингтон (штат), владимир путин, нато, пентагон, вооруженные силы украины, в мире, политика
Украина, Россия, Вашингтон (штат), Владимир Путин, НАТО, Пентагон, Вооруженные силы Украины, В мире, Политика
"Произойдет быстро". В США раскрыли зловещий план Украины

Экс-сотрудник Пентагона: украинцы хотят, чтобы их на фронте заменили войска НАТО

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Украинцы хотят, чтобы их на фронте заменили войска НАТО, пишет экс-помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для своего блога на Substack.
«
"Украинцы прекрасно понимают, что если Вашингтон будет сотрудничать в полной мере, то конфликт на Украине приведет к еще более тяжелым российским атакам. Они рассчитывают на это, чтобы заманить НАТО и заставить войска альянса заменить украинцев на фронте. Легко понять, что если НАТО действительно направит подразделения или применит свою авиацию против российских сил на Украине, война быстро распространится на Европу", — указал эксперт.
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
СМИ: офис Зеленского обсуждает увольнение Буданова* и Умерова
Вчера, 14:15
Брайен также отметил, что будущее Североатлантического альянса безвыходно связано с Украиной.
В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что в НАТО изучают возможность не просто использования ВСУ западных дальнобойных вооружений, а прямого участия в конфликте. По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по российской территории беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.
Он также подчеркнул, что прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США и европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, резюмировал глава государства.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
"Уничтожит Европу". В Финляндии одной фразой описали Зеленского
Вчера, 11:54
 
УкраинаРоссияВашингтон (штат)Владимир ПутинНАТОПентагонВооруженные силы УкраиныВ миреПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала