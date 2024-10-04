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"Произойдет быстро". В США раскрыли зловещий план Украины
"Произойдет быстро". В США раскрыли зловещий план Украины - РИА Новости, 04.10.2024
"Произойдет быстро". В США раскрыли зловещий план Украины
Украинцы хотят, чтобы их на фронте заменили войска НАТО, пишет экс-помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для своего блога на Substack. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T15:35
2024-10-04T15:35
2024-10-04T15:57
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Украинцы хотят, чтобы их на фронте заменили войска НАТО, пишет экс-помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для своего блога на Substack."Украинцы прекрасно понимают, что если Вашингтон будет сотрудничать в полной мере, то конфликт на Украине приведет к еще более тяжелым российским атакам. Они рассчитывают на это, чтобы заманить НАТО и заставить войска альянса заменить украинцев на фронте. Легко понять, что если НАТО действительно направит подразделения или применит свою авиацию против российских сил на Украине, война быстро распространится на Европу", — указал эксперт.Брайен также отметил, что будущее Североатлантического альянса безвыходно связано с Украиной.В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что в НАТО изучают возможность не просто использования ВСУ западных дальнобойных вооружений, а прямого участия в конфликте. По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по российской территории беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.Он также подчеркнул, что прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США и европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, резюмировал глава государства.
https://ria.ru/20241004/ukraina-1976374274.html
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украина, россия, вашингтон (штат), владимир путин, нато, пентагон, вооруженные силы украины, в мире, политика
Украина, Россия, Вашингтон (штат), Владимир Путин, НАТО, Пентагон, Вооруженные силы Украины, В мире, Политика
"Произойдет быстро". В США раскрыли зловещий план Украины
Экс-сотрудник Пентагона: украинцы хотят, чтобы их на фронте заменили войска НАТО