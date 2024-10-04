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В Петербурге мужчину заставили признаться в изнасиловании - РИА Новости, 04.10.2024
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12:17 04.10.2024 (обновлено: 12:41 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/peterburg-1976340577.html
В Петербурге мужчину заставили признаться в изнасиловании
В Петербурге мужчину заставили признаться в изнасиловании - РИА Новости, 04.10.2024
В Петербурге мужчину заставили признаться в изнасиловании
Жителя Санкт-Петербурга насильно заставили сняться без одежды в порочащем его видео с признанием в "изнасиловании", а затем заплатить 300 тысяч рублей, чтобы... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T12:17
2024-10-04T12:41
происшествия
россия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт – РИА Новости. Жителя Санкт-Петербурга насильно заставили сняться без одежды в порочащем его видео с признанием в "изнасиловании", а затем заплатить 300 тысяч рублей, чтобы ролик не попал в интернет, подозреваемые в вымогательстве задержаны, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, 38-летний мужчина обратился в полицию Невского района в среду. "(Он) рассказал, как накануне около десяти вечера у дома 17 корпус 1 по Шлиссельбургскому проспекту неизвестные, применив физическую силу, посадили его в припаркованный автомобиль и на протяжении часа возили по городу, после чего в районе моста Александра Невского, высадив, заставили снять одежду и признаться в изнасиловании, снимая всё на видео", – отметили в полиции. После этого петербуржцу пришлось заплатить неизвестным 300 тысяч рублей, чтобы фейковое видео не было опубликовано. Правоохранители задержали подозреваемых вечером того же дня на Караваевской улице, доставив 26-летнего мужчину и его спутницу в отдел полиции. "В отношении них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство)", – заключают в ГУМВД.
https://ria.ru/20241002/peterburg-1975883451.html
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происшествия, россия, санкт-петербург, александр невский
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Александр Невский
В Петербурге мужчину заставили признаться в изнасиловании

Жителя Петербурга насильно заставили сняться без одежды в порочащем его видео

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт – РИА Новости. Жителя Санкт-Петербурга насильно заставили сняться без одежды в порочащем его видео с признанием в "изнасиловании", а затем заплатить 300 тысяч рублей, чтобы ролик не попал в интернет, подозреваемые в вымогательстве задержаны, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, 38-летний мужчина обратился в полицию Невского района в среду.
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"(Он) рассказал, как накануне около десяти вечера у дома 17 корпус 1 по Шлиссельбургскому проспекту неизвестные, применив физическую силу, посадили его в припаркованный автомобиль и на протяжении часа возили по городу, после чего в районе моста Александра Невского, высадив, заставили снять одежду и признаться в изнасиловании, снимая всё на видео", – отметили в полиции.
После этого петербуржцу пришлось заплатить неизвестным 300 тысяч рублей, чтобы фейковое видео не было опубликовано.
Правоохранители задержали подозреваемых вечером того же дня на Караваевской улице, доставив 26-летнего мужчину и его спутницу в отдел полиции.
"В отношении них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство)", – заключают в ГУМВД.
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