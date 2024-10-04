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В Кремле ответили на вопрос об участии Путина на саммите G20 - РИА Новости, 04.10.2024
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12:29 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/peskov-1976343950.html
В Кремле ответили на вопрос об участии Путина на саммите G20
В Кремле ответили на вопрос об участии Путина на саммите G20 - РИА Новости, 04.10.2024
В Кремле ответили на вопрос об участии Путина на саммите G20
Решение о поездке президента России Владимира Путина на саммит G20 пока не принято, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T12:29
2024-10-04T12:29
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сша
украина
владимир путин
дмитрий песков
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большая двадцатка
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Решение о поездке президента России Владимира Путина на саммит G20 пока не принято, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Что касается поездки на этот саммит (G20 - ред.), то решение пока не принято" - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможной поездке Путина на саммит G20. В четверг президент США Джо Байден уклонился от прямого ответа на вопрос о том, будут ли саммиты АТЭС и G20 хорошим шансом обсудить вопросы безопасности и Украину с Путиным, и заявил, что что сомневается в том, что президент РФ будет на этих форумах. Бразилия председательствует в G20 с 1 декабря 2023 года. Итоговый саммит в Рио-де-Жанейро пройдет 18-19 ноября. Кремль продолжает проработку вопроса возможного участия в нем Путина, сообщал Песков.
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россия, сша, украина, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, большая двадцатка, саммит брикс
Россия, США, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Джо Байден, Большая двадцатка, Саммит БРИКС
В Кремле ответили на вопрос об участии Путина на саммите G20

Песков: решение о поездке Путина на саммит G20 пока не принято

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Решение о поездке президента России Владимира Путина на саммит G20 пока не принято, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается поездки на этот саммит (G20 - ред.), то решение пока не принято" - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможной поездке Путина на саммит G20.
В четверг президент США Джо Байден уклонился от прямого ответа на вопрос о том, будут ли саммиты АТЭС и G20 хорошим шансом обсудить вопросы безопасности и Украину с Путиным, и заявил, что что сомневается в том, что президент РФ будет на этих форумах.
Бразилия председательствует в G20 с 1 декабря 2023 года. Итоговый саммит в Рио-де-Жанейро пройдет 18-19 ноября. Кремль продолжает проработку вопроса возможного участия в нем Путина, сообщал Песков.
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РоссияСШАУкраинаВладимир ПутинДмитрий ПесковДжо БайденБольшая двадцаткаСаммит БРИКС
 
 
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