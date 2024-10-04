Рейтинг@Mail.ru
Киев играет с огнем, угрожая безопасности Курской АЭС, заявил Песков - РИА Новости, 04.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:16 04.10.2024 (обновлено: 12:29 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/peskov-1976340407.html
Киев играет с огнем, угрожая безопасности Курской АЭС, заявил Песков
Киев играет с огнем, угрожая безопасности Курской АЭС, заявил Песков - РИА Новости, 04.10.2024
Киев играет с огнем, угрожая безопасности Курской АЭС, заявил Песков
Киев продолжает "играть с огнем", угрожая безопасности Курской АЭС, Москва доводит это до сведения МАГАТЭ, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T12:16
2024-10-04T12:29
москва
киев
магатэ
россия
дмитрий песков
курская аэс
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Киев продолжает "играть с огнем", угрожая безопасности Курской АЭС, Москва доводит это до сведения МАГАТЭ, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Да, действительно, Киев продолжает играть с огнем. В наших контактах с МАГАТЭ мы, естественно, это доводим до сведения представителей МАГАТЭ", - сказал Песков.Ранее в СМИ появилась информация, что ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС в Курчатове с помощью натовского вооружения.
https://ria.ru/20241003/kursk-1976229922.html
москва
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_5ad4f75aa9de4f4e5650dcc831704ed9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, киев, магатэ, россия, дмитрий песков, курская аэс, вооруженные силы украины
Москва, Киев, МАГАТЭ, Россия, Дмитрий Песков, Курская АЭС, Вооруженные силы Украины
Киев играет с огнем, угрожая безопасности Курской АЭС, заявил Песков

Песков: Киев играет с огнем, угрожая безопасности Курской АЭС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Киев продолжает "играть с огнем", угрожая безопасности Курской АЭС, Москва доводит это до сведения МАГАТЭ, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Да, действительно, Киев продолжает играть с огнем. В наших контактах с МАГАТЭ мы, естественно, это доводим до сведения представителей МАГАТЭ", - сказал Песков.
Ранее в СМИ появилась информация, что ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС в Курчатове с помощью натовского вооружения.
Курская атомная электростанция в Курчатове - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Курская АЭС работает в штатном режиме
3 октября, 17:45
 
МоскваКиевМАГАТЭРоссияДмитрий ПесковКурская АЭСВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала