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Киев играет с огнем, угрожая безопасности Курской АЭС, заявил Песков
Киев играет с огнем, угрожая безопасности Курской АЭС, заявил Песков - РИА Новости, 04.10.2024
Киев играет с огнем, угрожая безопасности Курской АЭС, заявил Песков
Киев продолжает "играть с огнем", угрожая безопасности Курской АЭС, Москва доводит это до сведения МАГАТЭ, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T12:16
2024-10-04T12:16
2024-10-04T12:29
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курская аэс
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Киев продолжает "играть с огнем", угрожая безопасности Курской АЭС, Москва доводит это до сведения МАГАТЭ, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Да, действительно, Киев продолжает играть с огнем. В наших контактах с МАГАТЭ мы, естественно, это доводим до сведения представителей МАГАТЭ", - сказал Песков.Ранее в СМИ появилась информация, что ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС в Курчатове с помощью натовского вооружения.
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москва, киев, магатэ, россия, дмитрий песков, курская аэс, вооруженные силы украины
Москва, Киев, МАГАТЭ, Россия, Дмитрий Песков, Курская АЭС, Вооруженные силы Украины
Киев играет с огнем, угрожая безопасности Курской АЭС, заявил Песков
Песков: Киев играет с огнем, угрожая безопасности Курской АЭС