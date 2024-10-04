https://ria.ru/20241004/peskov-1976340407.html

Киев играет с огнем, угрожая безопасности Курской АЭС, заявил Песков

Киев играет с огнем, угрожая безопасности Курской АЭС, заявил Песков - РИА Новости, 04.10.2024

Киев играет с огнем, угрожая безопасности Курской АЭС, заявил Песков

Киев продолжает "играть с огнем", угрожая безопасности Курской АЭС, Москва доводит это до сведения МАГАТЭ, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T12:16

2024-10-04T12:16

2024-10-04T12:29

москва

киев

магатэ

россия

дмитрий песков

курская аэс

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Киев продолжает "играть с огнем", угрожая безопасности Курской АЭС, Москва доводит это до сведения МАГАТЭ, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Да, действительно, Киев продолжает играть с огнем. В наших контактах с МАГАТЭ мы, естественно, это доводим до сведения представителей МАГАТЭ", - сказал Песков.Ранее в СМИ появилась информация, что ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС в Курчатове с помощью натовского вооружения.

https://ria.ru/20241003/kursk-1976229922.html

москва

киев

россия

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2024

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москва, киев, магатэ, россия, дмитрий песков, курская аэс, вооруженные силы украины