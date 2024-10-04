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В СФ призвали разрешить ограничивать максимальные суммы платежей по картам - РИА Новости, 04.10.2024
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07:37 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/perevody-1976293084.html
В СФ призвали разрешить ограничивать максимальные суммы платежей по картам
В СФ призвали разрешить ограничивать максимальные суммы платежей по картам - РИА Новости, 04.10.2024
В СФ призвали разрешить ограничивать максимальные суммы платежей по картам
Сенатор Айрат Гибатдинов обратился к главе Банка России Эльвире Набиуллиной с просьбой обязать банки прописывать в договорах возможность для граждан... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T07:37
2024-10-04T07:37
айрат гибатдинов
эльвира набиуллина
экономика
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Сенатор Айрат Гибатдинов обратился к главе Банка России Эльвире Набиуллиной с просьбой обязать банки прописывать в договорах возможность для граждан устанавливать лимиты по оплатам банковскими картами, копия его обращения есть в распоряжении РИА Новости. В обращении сенатор отметил, что в настоящее время некоторые банки дают гражданам право устанавливать для себя ограничения максимальной суммы одной операции или их совокупности за определенный период времени, но только по просьбе самих граждан. При этом далеко не все клиенты проинформированы о такой возможности, подчеркнул политик. "В связи с этим прошу вас высказать позицию Центрального банка относительно возможности внесения изменений... в банковские правила требований об обязательном включении в договор банковского счета и положений об особенностях электронных переводов и списаний денежных права клиента на определение суточного и иного временного лимита суммы денежных средств, которые могут быть переведены с банковского счета посредством индивидуальных платежных средств через сеть Интернет", - написал Гибатдинов. Кроме того, сенатор предложил Банку России дать гражданам право на определение круга получателей денег с одновременным "установлением лимита максимального перевода третьим лицам". Он также заявил, что для этого необходимо обязать сотрудников банков уведомлять о наличии такого права при заключении договора между банком и клиентом. "Также прошу вас рассмотреть возможность внесения изменений в банковские правила в целях предоставления возможности реализации права клиентов на установление, по желанию клиента, PIN-кода на операцию, сумма которой менее установленного банком лимита платежа", - заключил Гибатдинов. В беседе с РИА Новости сенатор отметил, что внедрение подобной нормы давно назрело из-за участившихся случаев банковского мошенничества путем бесконтактной и онлайн-оплаты. По мнению Гибатдинова, подобные самоограничения необходимо внедрить в типовые формы договоров банков с гражданами, при этом ограничения можно будет снять в любое время по желанию клиента. "Цель внедрения лимита - дать возможность людям обезопасить себя от возможных актов мошенничества. По нашему мнению, если процесс осуществления перевода крупных сумм сделать несколько сложнее, мы сможем уберечь людей от необдуманных действий в отношении своих финансовых средств", - резюмировал политик.
https://ria.ru/20240202/sbp-1925072483.html
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айрат гибатдинов, эльвира набиуллина, экономика
Айрат Гибатдинов, Эльвира Набиуллина, Экономика
В СФ призвали разрешить ограничивать максимальные суммы платежей по картам

Сенатор предложил дать право ограничивать максимальные суммы платежей по картам

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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В фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Сенатор Айрат Гибатдинов обратился к главе Банка России Эльвире Набиуллиной с просьбой обязать банки прописывать в договорах возможность для граждан устанавливать лимиты по оплатам банковскими картами, копия его обращения есть в распоряжении РИА Новости.
В обращении сенатор отметил, что в настоящее время некоторые банки дают гражданам право устанавливать для себя ограничения максимальной суммы одной операции или их совокупности за определенный период времени, но только по просьбе самих граждан. При этом далеко не все клиенты проинформированы о такой возможности, подчеркнул политик.
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"В связи с этим прошу вас высказать позицию Центрального банка относительно возможности внесения изменений... в банковские правила требований об обязательном включении в договор банковского счета и положений об особенностях электронных переводов и списаний денежных права клиента на определение суточного и иного временного лимита суммы денежных средств, которые могут быть переведены с банковского счета посредством индивидуальных платежных средств через сеть Интернет", - написал Гибатдинов.
Кроме того, сенатор предложил Банку России дать гражданам право на определение круга получателей денег с одновременным "установлением лимита максимального перевода третьим лицам". Он также заявил, что для этого необходимо обязать сотрудников банков уведомлять о наличии такого права при заключении договора между банком и клиентом.
"Также прошу вас рассмотреть возможность внесения изменений в банковские правила в целях предоставления возможности реализации права клиентов на установление, по желанию клиента, PIN-кода на операцию, сумма которой менее установленного банком лимита платежа", - заключил Гибатдинов.
В беседе с РИА Новости сенатор отметил, что внедрение подобной нормы давно назрело из-за участившихся случаев банковского мошенничества путем бесконтактной и онлайн-оплаты. По мнению Гибатдинова, подобные самоограничения необходимо внедрить в типовые формы договоров банков с гражданами, при этом ограничения можно будет снять в любое время по желанию клиента.
"Цель внедрения лимита - дать возможность людям обезопасить себя от возможных актов мошенничества. По нашему мнению, если процесс осуществления перевода крупных сумм сделать несколько сложнее, мы сможем уберечь людей от необдуманных действий в отношении своих финансовых средств", - резюмировал политик.
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Айрат ГибатдиновЭльвира НабиуллинаЭкономика
 
 
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