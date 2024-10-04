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Украинские войска перегруппировывают силы под Суджей - РИА Новости, 04.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:44 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/peregruppirovka-1976291237.html
Украинские войска перегруппировывают силы под Суджей
Украинские войска перегруппировывают силы под Суджей - РИА Новости, 04.10.2024
Украинские войска перегруппировывают силы под Суджей
ВСУ перегруппировывают силы под Суджей в Курской области, рассказал РИА Новости боец группы командира "Аида" с позывным "Москва". РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T06:44
2024-10-04T06:44
специальная военная операция на украине
владимир путин
вооруженные силы украины
валерий герасимов
россия
курская область
суджа
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 окт - РИА Новости. ВСУ перегруппировывают силы под Суджей в Курской области, рассказал РИА Новости боец группы командира "Аида" с позывным "Москва". "На данный момент они силы уводят (с участка у Суджи – ред.), такой вывод сделали по итогам нескольких дней, возможно, это была ротация, возможно, некоторое маленькое отступление. По другой информации, они собираются еще силы заводить. Так что бдим, следим, ждем, взрываем", - рассказал боец. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 3 октября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 19,8 тысячи военных, 135 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240928/tankisty-1975253533.html
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россия
курская область
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владимир путин, вооруженные силы украины, валерий герасимов, россия, курская область, суджа
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Валерий Герасимов, Россия, Курская область, Суджа
Украинские войска перегруппировывают силы под Суджей

Разведка "Ахмата" сообщила о перегруппировке ВСУ под Суджей в Курской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие едут на танке с табличкой "Любимовка" недалеко от российско-украинской границы в Сумской области
Украинские военнослужащие едут на танке с табличкой Любимовка недалеко от российско-украинской границы в Сумской области - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие едут на танке с табличкой "Любимовка" недалеко от российско-украинской границы в Сумской области. Архивное фото
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 окт - РИА Новости. ВСУ перегруппировывают силы под Суджей в Курской области, рассказал РИА Новости боец группы командира "Аида" с позывным "Москва".
"На данный момент они силы уводят (с участка у Суджи – ред.), такой вывод сделали по итогам нескольких дней, возможно, это была ротация, возможно, некоторое маленькое отступление. По другой информации, они собираются еще силы заводить. Так что бдим, следим, ждем, взрываем", - рассказал боец.
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Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 3 октября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 19,8 тысячи военных, 135 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВалерий ГерасимовРоссияКурская областьСуджа
 
 
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