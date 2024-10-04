https://ria.ru/20241004/peregruppirovka-1976291237.html

Украинские войска перегруппировывают силы под Суджей

Украинские войска перегруппировывают силы под Суджей - РИА Новости, 04.10.2024

Украинские войска перегруппировывают силы под Суджей

ВСУ перегруппировывают силы под Суджей в Курской области, рассказал РИА Новости боец группы командира "Аида" с позывным "Москва". РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T06:44

2024-10-04T06:44

2024-10-04T06:44

специальная военная операция на украине

владимир путин

вооруженные силы украины

валерий герасимов

россия

курская область

суджа

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 окт - РИА Новости. ВСУ перегруппировывают силы под Суджей в Курской области, рассказал РИА Новости боец группы командира "Аида" с позывным "Москва". "На данный момент они силы уводят (с участка у Суджи – ред.), такой вывод сделали по итогам нескольких дней, возможно, это была ротация, возможно, некоторое маленькое отступление. По другой информации, они собираются еще силы заводить. Так что бдим, следим, ждем, взрываем", - рассказал боец. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 3 октября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 19,8 тысячи военных, 135 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240928/tankisty-1975253533.html

https://ria.ru/20241002/sever-1975944931.html

россия

курская область

суджа

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владимир путин, вооруженные силы украины, валерий герасимов, россия, курская область, суджа