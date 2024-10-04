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В ГД внесут проект о праве педагогов требовать компенсацию морального вреда - РИА Новости, 04.10.2024
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01:13 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/pedagogi-1976280905.html
В ГД внесут проект о праве педагогов требовать компенсацию морального вреда
В ГД внесут проект о праве педагогов требовать компенсацию морального вреда - РИА Новости, 04.10.2024
В ГД внесут проект о праве педагогов требовать компенсацию морального вреда
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) разработал и внесет в ГД законопроект, которым предлагается дать педагогам право требовать компенсацию морального... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T01:13
2024-10-04T01:13
борис чернышов (депутат)
госдума рф
общество
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) разработал и внесет в ГД законопроект, которым предлагается дать педагогам право требовать компенсацию морального вреда, причиненного распространением порочащих честь и достоинство сведений, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Изменения предлагается внести в закон об образовании. "Часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 13 следующего содержания: "защита чести и достоинства педагогического работника"; часть 3.1. статьи 47 дополнить пунктом 4 следующего содержания: "4) требовать компенсации морального вреда, причиненного распространением порочащих его честь и достоинство сведений", - сказано в проекте федерального закона. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в СМИ приводятся многочисленные примеры вмешательства в частную жизнь педагогов и попыток осуждения их действий даже в тех случаях, когда эти действия не носят противоправный характер и не обусловлены педагогической деятельностью. По мнению автора законопроекта, в условиях, когда образование становится более доступным, а образовательные программы реализуются с активным применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, возрастает риск посягательств на честь и достоинство педагогических работников. "Принятие предлагаемых законопроектом правовых норм станет основой для создания системы мер защиты педагогических работников, а также создаст благоприятные условия для осуществления педагогической деятельности, повысит уровень защищённости и престижа педагогических работников", - подчеркивается в документе. Чернышов пояснил РИА Новости, что в настоящее время положение российских школьных учителей таково, что они всем должны, а их собственные права, учитывая специфику работы, по его словам, практически не защищены. "Это касается поведения учеников, в том числе детей, которые иногда не говорят по-русски и ведут себя неприемлемо, но учитель не может никак этому противостоять. Учителя сталкиваются с хамством родителей. Именно учителя оказываются крайними в случае возникновения конфликтных ситуаций с администрациями школ", - считает вице-спикер Госдумы. По его словам, законопроект не предоставляет учителям каких-то непропорциональных прав, а выравнивает явный правовой дисбаланс в их отношении, даёт конкретную юридическую норму, на которую учитель может ссылаться, добиваясь справедливого отношения к себе.
https://ria.ru/20240828/vyplaty-1969076996.html
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борис чернышов (депутат), госдума рф, общество
Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ, Общество
В ГД внесут проект о праве педагогов требовать компенсацию морального вреда

ЛДПР внесет в ГД проект о праве педагогов требовать компенсацию морального вреда

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) разработал и внесет в ГД законопроект, которым предлагается дать педагогам право требовать компенсацию морального вреда, причиненного распространением порочащих честь и достоинство сведений, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Изменения предлагается внести в закон об образовании.
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"Часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 13 следующего содержания: "защита чести и достоинства педагогического работника"; часть 3.1. статьи 47 дополнить пунктом 4 следующего содержания: "4) требовать компенсации морального вреда, причиненного распространением порочащих его честь и достоинство сведений", - сказано в проекте федерального закона.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в СМИ приводятся многочисленные примеры вмешательства в частную жизнь педагогов и попыток осуждения их действий даже в тех случаях, когда эти действия не носят противоправный характер и не обусловлены педагогической деятельностью.
По мнению автора законопроекта, в условиях, когда образование становится более доступным, а образовательные программы реализуются с активным применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, возрастает риск посягательств на честь и достоинство педагогических работников.
"Принятие предлагаемых законопроектом правовых норм станет основой для создания системы мер защиты педагогических работников, а также создаст благоприятные условия для осуществления педагогической деятельности, повысит уровень защищённости и престижа педагогических работников", - подчеркивается в документе.
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Чернышов пояснил РИА Новости, что в настоящее время положение российских школьных учителей таково, что они всем должны, а их собственные права, учитывая специфику работы, по его словам, практически не защищены.
"Это касается поведения учеников, в том числе детей, которые иногда не говорят по-русски и ведут себя неприемлемо, но учитель не может никак этому противостоять. Учителя сталкиваются с хамством родителей. Именно учителя оказываются крайними в случае возникновения конфликтных ситуаций с администрациями школ", - считает вице-спикер Госдумы.
По его словам, законопроект не предоставляет учителям каких-то непропорциональных прав, а выравнивает явный правовой дисбаланс в их отношении, даёт конкретную юридическую норму, на которую учитель может ссылаться, добиваясь справедливого отношения к себе.
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