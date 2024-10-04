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Эксперт назвала два самых выгодных для отпуска месяца в 2025 году - РИА Новости, 04.10.2024
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02:31 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/otpusk-1976284497.html
Эксперт назвала два самых выгодных для отпуска месяца в 2025 году
Эксперт назвала два самых выгодных для отпуска месяца в 2025 году - РИА Новости, 04.10.2024
Эксперт назвала два самых выгодных для отпуска месяца в 2025 году
Наиболее выгодными для отпуска в следующем году станут июль и октябрь, поскольку в них наибольшее количество рабочих дней - по 23 в каждом, рассказала РИА... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T02:31
2024-10-04T02:31
headhunter
общество
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Наиболее выгодными для отпуска в следующем году станут июль и октябрь, поскольку в них наибольшее количество рабочих дней - по 23 в каждом, рассказала РИА Новости юрист, эксперт Headhunter по трудовому праву Ольга Владимирова. "При решении вопроса, когда выгоднее идти в отпуск в 2025 году, нужно обратить внимание на количество рабочих дней в месяце. Чем их больше, тем выгоднее будет получить отпускные выплаты. В 2025 году наибольшее число рабочих дней будет в июле и октябре (23 рабочих дня). Также выгодно брать отпуск в апреле, сентябре и декабре (22 рабочих дня)", - сказала Владимирова. По ее словам, с точки зрения сохранения отпускных дней выгодно присоединять отпуск к выходным и праздникам. Например, если взять отпуск на 9 и 10 января 2025 года, то отдых продлится 15 календарных дней - с 29 декабря 2024 года по воскресенье, 12 января, а потратится всего два дня отпуска. "Но это совсем невыгодно с точки зрения получения отпускных выплат. Работнику необходимо принять решение, что для него важней – сэкономить дни отпуска или получить большую сумму отпускных", - объяснила эксперт.
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headhunter, общество
HeadHunter, Общество
Эксперт назвала два самых выгодных для отпуска месяца в 2025 году

Эксперт Владимирова: наиболее выгодными для отпуска станут июль и октябрь

© iStock.com / martin-dmДевушка в гостиничном номере
Девушка в гостиничном номере - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© iStock.com / martin-dm
Девушка в гостиничном номере . Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Наиболее выгодными для отпуска в следующем году станут июль и октябрь, поскольку в них наибольшее количество рабочих дней - по 23 в каждом, рассказала РИА Новости юрист, эксперт Headhunter по трудовому праву Ольга Владимирова.
«
"При решении вопроса, когда выгоднее идти в отпуск в 2025 году, нужно обратить внимание на количество рабочих дней в месяце. Чем их больше, тем выгоднее будет получить отпускные выплаты. В 2025 году наибольшее число рабочих дней будет в июле и октябре (23 рабочих дня). Также выгодно брать отпуск в апреле, сентябре и декабре (22 рабочих дня)", - сказала Владимирова.
По ее словам, с точки зрения сохранения отпускных дней выгодно присоединять отпуск к выходным и праздникам. Например, если взять отпуск на 9 и 10 января 2025 года, то отдых продлится 15 календарных дней - с 29 декабря 2024 года по воскресенье, 12 января, а потратится всего два дня отпуска.
"Но это совсем невыгодно с точки зрения получения отпускных выплат. Работнику необходимо принять решение, что для него важней – сэкономить дни отпуска или получить большую сумму отпускных", - объяснила эксперт.
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