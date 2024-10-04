https://ria.ru/20241004/orlovskaya-1976323340.html

В Орловской области объявили ракетную опасность

В Орловской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 04.10.2024

В Орловской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T11:15

2024-10-04T11:15

2024-10-04T13:58

орловская область

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938274326_0:0:3171:1784_1920x0_80_0_0_f7dd764ada71605e6badf1e8b3c91b00.jpg

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале."Внимание!!! В регионе объявлена ракетная опасность. Просьба отойти от окон и переместиться в безопасное место", — написал губернатор.

https://ria.ru/20240926/pomosch-1974873377.html

орловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

орловская область, происшествия