https://ria.ru/20241004/orlovskaya-1976323340.html
В Орловской области объявили ракетную опасность
В Орловской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 04.10.2024
В Орловской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T11:15
2024-10-04T11:15
2024-10-04T13:58
орловская область
происшествия
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале."Внимание!!! В регионе объявлена ракетная опасность. Просьба отойти от окон и переместиться в безопасное место", — написал губернатор.
https://ria.ru/20240926/pomosch-1974873377.html
орловская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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орловская область, происшествия
Орловская область, Происшествия
В Орловской области объявили ракетную опасность
Губернатор Орловской области сообщил о ракетной опасности в регионе