https://ria.ru/20241004/orban-1976369885.html

Орбан рассказал о мирной миссии стран Глобального Юга

Орбан рассказал о мирной миссии стран Глобального Юга - РИА Новости, 04.10.2024

Орбан рассказал о мирной миссии стран Глобального Юга

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что группа "Друзья мира" стран Глобального Юга для урегулирования конфликта на Украине была создана по венгерской... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T14:07

2024-10-04T14:07

2024-10-04T14:07

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БУДАПЕШТ, 4 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что группа "Друзья мира" стран Глобального Юга для урегулирования конфликта на Украине была создана по венгерской инициативе и стала результатом "миссии мира" самого Орбана. "По нашей инициативе под руководством китайско-бразильского тандема сложилась международная группа "Друзья мира", где уже больше 10 членов. Из Европы приглашение получили трое: мы как инициаторы, французы и швейцарцы, посмотрим, кто как отреагирует. Строим большую сильную международную группу, оказывающую давление. Точнее, строят большие и сильные... Мы можем инициировать, но довести дело до конца - задача больших", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. По словам венгерского премьера, в ходе своей "мирной миссии" он лично переговорил с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, после чего "составил мировую стратегию на полгода", которая заключалась в том, что надо "договориться с определяющими мировыми игроками, чтобы они попробовали так выстраивать мировую политику, чтобы склонять противоборствующие стороны к миру", и теперь "виден результат" этого плана. "Мы можем надеяться, что при благоприятном результате президентских выборов в США провоенная международная атмосфера превратится в мирную даже в западном мире, мы работаем над этим", - заключил Орбан. Ранее сообщалось, что Китай, Бразилия и другие государства-единомышленники Глобального Юга намерены создать открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию украинского кризиса. Позднее внешнеполитическое ведомство КНР сообщило, что министры иностранных дел и высокопоставленные представители ряда стран провели встречу 27 сентября 2024 года на полях ГА ООН. По итогам встречи Алжир, Боливия, Бразилия, Китай, Колумбия, Египет, Индонезия, Казахстан, Кения, Мексика, Южная Африка, Турция и Замбия опубликовали совместное коммюнике. При этом в обсуждении также приняли участие Франция, Швейцария и Венгрия.

https://ria.ru/20240920/ukraina-1973897979.html

https://ria.ru/20240705/putin-1957641223.html

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в мире, китай, венгрия, бразилия, виктор орбан, владимир путин, владимир зеленский, оон