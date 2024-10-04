https://ria.ru/20241004/opros-1976462102.html

Опрос показал, сколько немцев готовы купить китайский электромобиль

Опрос показал, сколько немцев готовы купить китайский электромобиль - РИА Новости, 04.10.2024

Опрос показал, сколько немцев готовы купить китайский электромобиль

Восемьдесят процентов опрошенных Общегерманским автомобильным клубом ADAC жителей Германии могли бы себе представить покупку электромобиля от китайских... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T23:21

2024-10-04T23:21

2024-10-04T23:24

авто

германия

китай

брюссель

еврокомиссия

евросоюз

volkswagen group

volkswagen touareg

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БЕРЛИН, 4 окт - РИА Новости. Восемьдесят процентов опрошенных Общегерманским автомобильным клубом ADAC жителей Германии могли бы себе представить покупку электромобиля от китайских производителей, сообщают издания медиагруппы Funke. Согласно результатам опроса, 80% респондентов не исключают покупки китайского электрического автомобиля, если бы представилась такая возможность. Пятьдесят девять процентов опрошенных заявили, что готовы были бы в принципе рассмотреть покупку китайского автомобиля - как с двигателем внутреннего сгорания, так и на электрическом приводе. Среди молодого поколения готовность приобрести автомобиль даже выше: 74% респондентов - в возрасте от 30 до 39 лет и 72% - в возрасте от 18 до 29 лет. Основной причиной покупки автомобиля китайской марки участники опроса назвали выгодную цену. Опрос был проведен в июле среди 1 079 человек с водительскими правами. Погрешность не приводится. В пятницу Еврокомиссия сообщила, что страны ЕС одобрили ранее предложенные ЕК пошлины на электромобили КНР, но Брюссель и Пекин до конца октября продолжат поиск альтернативного решения по ситуации. Окончательное решение должно быть опубликовано в официальном журнале ЕС не позднее 30 октября. По данным ряда СМИ, среди проголосовавших против - Германия, Венгрия и еще две страны. Ранее представитель Volkswagen в ответ на запрос РИА Новости сообщил, что концерну невыгоден обсуждаемый в Евросоюзе ввод повышенных тарифов на электромобили из Китая, так как негативные последствия этого решения перевесят любые предполагаемые выгоды для немецкой автомобильной промышленности. Схожее мнение в интервью немецким медиа выразили также представители Mercedes-Benz и BMW.

https://ria.ru/20241003/vengriya-1976172495.html

https://ria.ru/20240915/auto-1972462687.html

германия

китай

брюссель

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авто, германия, китай, брюссель, еврокомиссия, евросоюз, volkswagen group, volkswagen touareg, mercedes, bmw 1