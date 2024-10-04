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Опрос показал, сколько немцев готовы купить китайский электромобиль - РИА Новости, 04.10.2024
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23:21 04.10.2024 (обновлено: 23:24 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/opros-1976462102.html
Опрос показал, сколько немцев готовы купить китайский электромобиль
Опрос показал, сколько немцев готовы купить китайский электромобиль - РИА Новости, 04.10.2024
Опрос показал, сколько немцев готовы купить китайский электромобиль
Восемьдесят процентов опрошенных Общегерманским автомобильным клубом ADAC жителей Германии могли бы себе представить покупку электромобиля от китайских... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T23:21
2024-10-04T23:24
авто
германия
китай
брюссель
еврокомиссия
евросоюз
volkswagen group
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БЕРЛИН, 4 окт - РИА Новости. Восемьдесят процентов опрошенных Общегерманским автомобильным клубом ADAC жителей Германии могли бы себе представить покупку электромобиля от китайских производителей, сообщают издания медиагруппы Funke. Согласно результатам опроса, 80% респондентов не исключают покупки китайского электрического автомобиля, если бы представилась такая возможность. Пятьдесят девять процентов опрошенных заявили, что готовы были бы в принципе рассмотреть покупку китайского автомобиля - как с двигателем внутреннего сгорания, так и на электрическом приводе. Среди молодого поколения готовность приобрести автомобиль даже выше: 74% респондентов - в возрасте от 30 до 39 лет и 72% - в возрасте от 18 до 29 лет. Основной причиной покупки автомобиля китайской марки участники опроса назвали выгодную цену. Опрос был проведен в июле среди 1 079 человек с водительскими правами. Погрешность не приводится. В пятницу Еврокомиссия сообщила, что страны ЕС одобрили ранее предложенные ЕК пошлины на электромобили КНР, но Брюссель и Пекин до конца октября продолжат поиск альтернативного решения по ситуации. Окончательное решение должно быть опубликовано в официальном журнале ЕС не позднее 30 октября. По данным ряда СМИ, среди проголосовавших против - Германия, Венгрия и еще две страны. Ранее представитель Volkswagen в ответ на запрос РИА Новости сообщил, что концерну невыгоден обсуждаемый в Евросоюзе ввод повышенных тарифов на электромобили из Китая, так как негативные последствия этого решения перевесят любые предполагаемые выгоды для немецкой автомобильной промышленности. Схожее мнение в интервью немецким медиа выразили также представители Mercedes-Benz и BMW.
https://ria.ru/20241003/vengriya-1976172495.html
https://ria.ru/20240915/auto-1972462687.html
германия
китай
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60
353
60
авто, германия, китай, брюссель, еврокомиссия, евросоюз, volkswagen group, volkswagen touareg, mercedes, bmw 1
Авто, Германия, Китай, Брюссель, Еврокомиссия, Евросоюз, Volkswagen Group, Volkswagen Touareg, Mercedes, BMW 1
Опрос показал, сколько немцев готовы купить китайский электромобиль

Funke: 80% немцев готовы купить электромобиль от китайских производителей

© AP Photo / Ng Han GuanДевушка фотографирует салон нового электромобиля китайского автопроизводителя Geely Auto под брендом Geometry
Девушка фотографирует салон нового электромобиля китайского автопроизводителя Geely Auto под брендом Geometry - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Ng Han Guan
Девушка фотографирует салон нового электромобиля китайского автопроизводителя Geely Auto под брендом Geometry. Архивное фото
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БЕРЛИН, 4 окт - РИА Новости. Восемьдесят процентов опрошенных Общегерманским автомобильным клубом ADAC жителей Германии могли бы себе представить покупку электромобиля от китайских производителей, сообщают издания медиагруппы Funke.
Согласно результатам опроса, 80% респондентов не исключают покупки китайского электрического автомобиля, если бы представилась такая возможность.
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Пятьдесят девять процентов опрошенных заявили, что готовы были бы в принципе рассмотреть покупку китайского автомобиля - как с двигателем внутреннего сгорания, так и на электрическом приводе. Среди молодого поколения готовность приобрести автомобиль даже выше: 74% респондентов - в возрасте от 30 до 39 лет и 72% - в возрасте от 18 до 29 лет.
Основной причиной покупки автомобиля китайской марки участники опроса назвали выгодную цену. Опрос был проведен в июле среди 1 079 человек с водительскими правами. Погрешность не приводится.
В пятницу Еврокомиссия сообщила, что страны ЕС одобрили ранее предложенные ЕК пошлины на электромобили КНР, но Брюссель и Пекин до конца октября продолжат поиск альтернативного решения по ситуации. Окончательное решение должно быть опубликовано в официальном журнале ЕС не позднее 30 октября. По данным ряда СМИ, среди проголосовавших против - Германия, Венгрия и еще две страны.
Ранее представитель Volkswagen в ответ на запрос РИА Новости сообщил, что концерну невыгоден обсуждаемый в Евросоюзе ввод повышенных тарифов на электромобили из Китая, так как негативные последствия этого решения перевесят любые предполагаемые выгоды для немецкой автомобильной промышленности. Схожее мнение в интервью немецким медиа выразили также представители Mercedes-Benz и BMW.
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АвтоГерманияКитайБрюссельЕврокомиссияЕвросоюзVolkswagen GroupVolkswagen TouaregMercedesBMW 1
 
 
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