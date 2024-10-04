Опрос показал, сколько немцев готовы купить китайский электромобиль
Funke: 80% немцев готовы купить электромобиль от китайских производителей
© AP Photo / Ng Han GuanДевушка фотографирует салон нового электромобиля китайского автопроизводителя Geely Auto под брендом Geometry
© AP Photo / Ng Han Guan
Девушка фотографирует салон нового электромобиля китайского автопроизводителя Geely Auto под брендом Geometry. Архивное фото
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БЕРЛИН, 4 окт - РИА Новости. Восемьдесят процентов опрошенных Общегерманским автомобильным клубом ADAC жителей Германии могли бы себе представить покупку электромобиля от китайских производителей, сообщают издания медиагруппы Funke.
Согласно результатам опроса, 80% респондентов не исключают покупки китайского электрического автомобиля, если бы представилась такая возможность.
Пятьдесят девять процентов опрошенных заявили, что готовы были бы в принципе рассмотреть покупку китайского автомобиля - как с двигателем внутреннего сгорания, так и на электрическом приводе. Среди молодого поколения готовность приобрести автомобиль даже выше: 74% респондентов - в возрасте от 30 до 39 лет и 72% - в возрасте от 18 до 29 лет.
Основной причиной покупки автомобиля китайской марки участники опроса назвали выгодную цену. Опрос был проведен в июле среди 1 079 человек с водительскими правами. Погрешность не приводится.
В пятницу Еврокомиссия сообщила, что страны ЕС одобрили ранее предложенные ЕК пошлины на электромобили КНР, но Брюссель и Пекин до конца октября продолжат поиск альтернативного решения по ситуации. Окончательное решение должно быть опубликовано в официальном журнале ЕС не позднее 30 октября. По данным ряда СМИ, среди проголосовавших против - Германия, Венгрия и еще две страны.
Ранее представитель Volkswagen в ответ на запрос РИА Новости сообщил, что концерну невыгоден обсуждаемый в Евросоюзе ввод повышенных тарифов на электромобили из Китая, так как негативные последствия этого решения перевесят любые предполагаемые выгоды для немецкой автомобильной промышленности. Схожее мнение в интервью немецким медиа выразили также представители Mercedes-Benz и BMW.