https://ria.ru/20241004/opasnost-1976463752.html

В Белгородской области объявили ракетную опасность

В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 04.10.2024

В Белгородской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Ровеньском районе и Валуйском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T23:53

2024-10-04T23:53

2024-10-04T23:53

специальная военная операция на украине

ровеньский район

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Ровеньском районе и Валуйском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Ровеньский район и Валуйский округ - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в его сообщении в Telegram-канале.

https://ria.ru/20241003/gibel-1976076217.html

ровеньский район

белгородская область

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

ровеньский район, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия