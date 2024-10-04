https://ria.ru/20241004/oon-1976395432.html

ООН обвинила Израиль в пренебрежении международным правом

ООН обвинила Израиль в пренебрежении международным правом - РИА Новости, 04.10.2024

ООН обвинила Израиль в пренебрежении международным правом

Пренебрежение со стороны Израиля международным правом только усиливается с новой эскалацией насилия в Ливане, говорится в заявлении спецдокладчиков ООН,... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T15:42

2024-10-04T15:42

2024-10-04T15:42

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ЖЕНЕВА, 4 окт - РИА Новости. Пренебрежение со стороны Израиля международным правом только усиливается с новой эскалацией насилия в Ливане, говорится в заявлении спецдокладчиков ООН, распространённом Управлением верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ). "Эксперты ООН выражают сожаление по поводу растущего пренебрежения Израилем международным правом... Последнее нарушение Израилем международного права – наземное вторжение в нарушение суверенитета и территориальной целостности Ливана и резолюции 1701 Совета Безопасности – только увеличит число погибших и вынужденных переселенцев", - сказано в документе. Спецдокладчики считают, что хотя гуманитарная помощь заслуживает похвалы, Израиль препятствует усилиям по оказанию чрезвычайной помощи, совершая нападения на жизненно важную гражданскую инфраструктуру, включая дороги, мосты, объекты водоснабжения и здравоохранения, а также на самих медицинских и гуманитарных работников. "Всеобщая декларация прав человека и Женевские конвенции, как и государство Израиль, возникли в ответ на ужасы, причиненные гражданскому населению во время Второй мировой войны. Ужасная и трагическая ирония заключается в том, что Израиль действует так, как будто каждое положение этих документов не имеет юридической силы", - добавляется в заявлении. Накануне глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что по меньшей мере 28 медицинских работников были убиты в Ливане только 2 октября, многие бежали от бомбардировок. Израиль с 23 сентября начал массированные бомбардировки юга, востока и южного пригорода Бейрута. На этой недели отдельные группы израильских сухопутных подразделений предпринимают попытки провести рейды на территории Ливана , бойцы сопротивления заявляют о боевых столкновений и высоких потерь со стороны ЦАХАЛ. С октября прошлого года жертвами израильских атак стали почти 2 тысяч человек, из них более 1,2 тысячи погибли за последние две недели. Израиль в свою очередь заявляет, что его действия направлены исключительно против "Хезболлах", а удары наносятся по военным объектам движения и центрам принятия решений.

https://ria.ru/20241004/izrail-1976389080.html

https://ria.ru/20241004/tsakhal-1976366766.html

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в мире, израиль, ливан, бейрут, тедрос адханом гебрейесус, оон, воз, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024