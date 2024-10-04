https://ria.ru/20241004/oon-1976391022.html
В ООН проанализируют видео с пытками боевиками ВСУ российского пленного
В ООН проанализируют видео с пытками боевиками ВСУ российского пленного - РИА Новости, 04.10.2024
В ООН проанализируют видео с пытками боевиками ВСУ российского пленного
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) анализирует видеозапись пыток российского военнопленного Сергея Полия и видеообращение его жены,... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T15:24
2024-10-04T15:24
2024-10-04T15:39
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ЖЕНЕВА, 4 окт - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) анализирует видеозапись пыток российского военнопленного Сергея Полия и видеообращение его жены, ответил на соответствующий вопрос РИА Новости официальный представитель УВКПЧ Элизабет Троссел.Ранее в пятницу жительница Ессентуков Юлия Полий, чей муж Сергей находится в плену ВСУ и подвергается пыткам, записала видеообращение к ООН с требованием, чтобы мировая общественность призвала к ответу Украину за нарушение правил ведения войны и помогла вернуть супруга домой."Я уверен, вы понимаете, что коллеги отслеживают множество источников, включая фотографии и видео, размещенные в социальных сетях. Конечно, как мы уже говорили, они анализируют такие видео. Ранее вы спрашивали, в какие сроки выполняется эта работа. Это трудно уточнить, но мы действительно стремимся включать информацию, которую нам удалось подтвердить, в наши регулярные публичные доклады", - сказала она.Ранее Полий рассказала РИА Новости, что среди ночи с неизвестного номера ей позвонил муж и сообщил, что находится в плену у ВСУ и его жестоко избивают. Через некоторое время снова раздался звонок с того же номера: украинский военные предложили ей поджечь военкомат в обмен на жизнь супруга. Женщина обратилась в правоохранительные органы.
https://radiosputnik.ru/20240914/zverstva-1972662387.html
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Избиение российского солдата в плену ВСУ
Жена российского военного, который находится в плену у ВСУ, получила видео с пытками супруга и требованием совершить теракт, чтобы они прекратились. Кадры РИА Новости предоставил источник. На них неизвестный избивает дубинкой российского пленного, который представился как "рядовой Полий".
2024-10-04T15:24
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в мире, оон, вооруженные силы украины
В мире, ООН, Вооруженные силы Украины
В ООН проанализируют видео с пытками боевиками ВСУ российского пленного
УВКПЧ ООН проанализирует видео с пытками боевиками ВСУ российского пленного
ЖЕНЕВА, 4 окт - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) анализирует видеозапись пыток российского военнопленного Сергея Полия и видеообращение его жены, ответил на соответствующий вопрос РИА Новости официальный представитель УВКПЧ Элизабет Троссел.
Ранее в пятницу жительница Ессентуков Юлия Полий, чей муж Сергей находится в плену ВСУ и подвергается пыткам, записала видеообращение к ООН с требованием, чтобы мировая общественность призвала к ответу Украину за нарушение правил ведения войны и помогла вернуть супруга домой.
"Я уверен, вы понимаете, что коллеги отслеживают множество источников, включая фотографии и видео, размещенные в социальных сетях. Конечно, как мы уже говорили, они анализируют такие видео. Ранее вы спрашивали, в какие сроки выполняется эта работа. Это трудно уточнить, но мы действительно стремимся включать информацию, которую нам удалось подтвердить, в наши регулярные публичные доклады", - сказала она.
Ранее Полий рассказала РИА Новости, что среди ночи с неизвестного номера ей позвонил муж и сообщил, что находится в плену у ВСУ
и его жестоко избивают. Через некоторое время снова раздался звонок с того же номера: украинский военные предложили ей поджечь военкомат в обмен на жизнь супруга. Женщина обратилась в правоохранительные органы.