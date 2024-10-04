https://ria.ru/20241004/oon-1976276727.html

Совбез ООН проведет заседание по теракту на "Северных потоках"

Совбез ООН проведет заседание по теракту на "Северных потоках" - РИА Новости, 04.10.2024

Совбез ООН проведет заседание по теракту на "Северных потоках"

Совет Безопасности ООН в пятницу по запросу России проведет заседание по теракту на "Северных потоках". РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T00:11

2024-10-04T00:11

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германия

польша

сша

сеймур херш

дмитрий полянский

дмитрий песков

совет безопасности оон

северный поток

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ООН, 4 окт - РИА Новости. Совет Безопасности ООН в пятницу по запросу России проведет заседание по теракту на "Северных потоках". Заседание запланировано на 10.00 (17.00 мск). Совет обсудит теракты почти в двухлетнюю годовщину тех событий - взрывы на российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. В августе первый зампостперда миссии РФ в ООН Дмитрий Полянский отмечал, что Германия должна поделиться с Советом безопасности теми результатами расследования, что у нее есть. Дипломат ожидал тогда, что это "будет сделано в ближайшем будущем". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в феврале 2023 года опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Немецкие СМИ позже сообщили со ссылкой на собственное расследование, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Также утверждается, что у него в сообщниках была супружеская пара - Светлана и Евгений Успенские. Американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что подозреваемый Германией в причастности к подрыву газопроводов выехал из Польши на Украину 6 июля на автомобиле. Источники газеты отметили, что польские прокуроры направили немецким коллегам официальное письмо, в котором информировали, что подозреваемый уехал из Польши.

https://ria.ru/20241002/iran-1975844579.html

https://ria.ru/20240928/veto-1975290024.html

германия

польша

сша

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