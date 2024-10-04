Украинские войска обстреляли Донецк
ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили 10 натовских снарядов по Петровскому району Донецка
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять снарядов "натовского" калибра по Петровскому району Донецка, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.40 - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, ВСУ с 20.50 по 22.10 мск выпустили по этому же району восемь снарядов калибром 155 миллиметров.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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