https://ria.ru/20241004/obstrel-1976463480.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 04.10.2024

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили десять снарядов "натовского" калибра по Петровскому району Донецка, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T23:48

2024-10-04T23:48

2024-10-04T23:48

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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять снарядов "натовского" калибра по Петровскому району Донецка, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.40 - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в Telegram-канале ведомства. Кроме того, ВСУ с 20.50 по 22.10 мск выпустили по этому же району восемь снарядов калибром 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20241003/gibel-1976076217.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, украина, сцкк, вооруженные силы украины, нато