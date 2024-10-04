https://ria.ru/20241004/obstrel-1976319428.html

В Херсонской области две женщины пострадали при обстрелах со стороны ВСУ

В Херсонской области две женщины пострадали при обстрелах со стороны ВСУ - РИА Новости, 04.10.2024

В Херсонской области две женщины пострадали при обстрелах со стороны ВСУ

Две женщины в Херсонской области получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских войск за минувшие сутки, всего под удар попали 11 населенных... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T10:58

2024-10-04T10:58

2024-10-04T10:58

херсонская область

россия

днепр (город)

владимир сальдо

вооруженные силы украины

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости. Две женщины в Херсонской области получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских войск за минувшие сутки, всего под удар попали 11 населенных пунктов региона, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Две жительницы Херсонской области пострадали вчера от обстрелов украинских формирований", - написал Сальдо. В частности, по его словам, в Алешках вследствие прилета боеприпаса по жилому сектору контузию и ожоги получила 80-летняя женщина, еще одна ранена в Новой Каховке. Их госпитализировали. Сальдо подчеркнул, что всего за минувшие сутки ВСУ выпустили по мирным жителям левобережья региона более 50 артиллерийских снарядов, под удар также попали 11 населенных пунктов. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20241003/obstrel-1976090623.html

https://ria.ru/20241002/vsu-1976037709.html

херсонская область

россия

днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , россия, днепр (город), владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия