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Обама в ближайший месяц будет вести кампанию в поддержку Харрис, пишут СМИ - РИА Новости, 04.10.2024
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13:46 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/obama-1976366313.html
Обама в ближайший месяц будет вести кампанию в поддержку Харрис, пишут СМИ
Обама в ближайший месяц будет вести кампанию в поддержку Харрис, пишут СМИ - РИА Новости, 04.10.2024
Обама в ближайший месяц будет вести кампанию в поддержку Харрис, пишут СМИ
Экс-президент США Барак Обама в ближайший месяц будет вести кампанию в поддержку вице-президента США и кандидата от демократов на предстоящих в ноябре... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T13:46
2024-10-04T13:46
в мире
сша
питтсбург
барак обама
камала харрис
эрик шульц
tiktok
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Экс-президент США Барак Обама в ближайший месяц будет вести кампанию в поддержку вице-президента США и кандидата от демократов на предстоящих в ноябре президентских выборах Камалы Харрис с целью убедить и мобилизовать избирателей, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник. Портал Axios ранее сообщал, что Обама ищет избирателей среди молодежи в социальной сети TikTok, способных проголосовать за Харрис. "Барак Обама будет вести кампанию в поддержку вице-президента Камалы Харрис в течение месяца до дня выборов", - говорится в сообщении газеты. По данным газеты, Обама начнет агитационную кампанию с поездки в город Питтсбург в четверг на следующей неделе. Советник Обамы Эрик Шульц заявил, что усилия сосредоточены на том, чтобы "убедить и мобилизовать избирателей" в особенности в тех штатах, которые имеют ключевое значение для исхода ноябрьских выборов. Ранее портал Axios сообщил, что президент США Джо Байден в частном порядке признает, что непопулярен, и готов не участвовать в предвыборных мероприятиях в ряде штатов, если это сочтет выгодным штаб кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
https://ria.ru/20240721/obama--1961096291.html
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в мире, сша, питтсбург, барак обама, камала харрис, эрик шульц, tiktok, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Питтсбург, Барак Обама, Камала Харрис, Эрик Шульц, TikTok, Выборы президента США — 2024
Обама в ближайший месяц будет вести кампанию в поддержку Харрис, пишут СМИ

WP: Обама в ближайший месяц будет вести кампанию в поддержку Харрис

© AP Photo / Charles Rex ArbogastЭкс-президент США Барак Обама
Экс-президент США Барак Обама - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Charles Rex Arbogast
Экс-президент США Барак Обама . Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Экс-президент США Барак Обама в ближайший месяц будет вести кампанию в поддержку вице-президента США и кандидата от демократов на предстоящих в ноябре президентских выборах Камалы Харрис с целью убедить и мобилизовать избирателей, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник.
Портал Axios ранее сообщал, что Обама ищет избирателей среди молодежи в социальной сети TikTok, способных проголосовать за Харрис.
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Обама воздержался от поддержки Харрис
21 июля, 22:58
"Барак Обама будет вести кампанию в поддержку вице-президента Камалы Харрис в течение месяца до дня выборов", - говорится в сообщении газеты.
По данным газеты, Обама начнет агитационную кампанию с поездки в город Питтсбург в четверг на следующей неделе.
Советник Обамы Эрик Шульц заявил, что усилия сосредоточены на том, чтобы "убедить и мобилизовать избирателей" в особенности в тех штатах, которые имеют ключевое значение для исхода ноябрьских выборов.
Ранее портал Axios сообщил, что президент США Джо Байден в частном порядке признает, что непопулярен, и готов не участвовать в предвыборных мероприятиях в ряде штатов, если это сочтет выгодным штаб кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис.
Выборы президента США состоятся 5 ноября.
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
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В миреСШАПиттсбургБарак ОбамаКамала ХаррисЭрик ШульцTikTokВыборы президента США — 2024
 
 
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