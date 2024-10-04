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Обама в ближайший месяц будет вести кампанию в поддержку Харрис, пишут СМИ
Обама в ближайший месяц будет вести кампанию в поддержку Харрис, пишут СМИ - РИА Новости, 04.10.2024
Обама в ближайший месяц будет вести кампанию в поддержку Харрис, пишут СМИ
Экс-президент США Барак Обама в ближайший месяц будет вести кампанию в поддержку вице-президента США и кандидата от демократов на предстоящих в ноябре... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T13:46
2024-10-04T13:46
2024-10-04T13:46
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Экс-президент США Барак Обама в ближайший месяц будет вести кампанию в поддержку вице-президента США и кандидата от демократов на предстоящих в ноябре президентских выборах Камалы Харрис с целью убедить и мобилизовать избирателей, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник. Портал Axios ранее сообщал, что Обама ищет избирателей среди молодежи в социальной сети TikTok, способных проголосовать за Харрис. "Барак Обама будет вести кампанию в поддержку вице-президента Камалы Харрис в течение месяца до дня выборов", - говорится в сообщении газеты. По данным газеты, Обама начнет агитационную кампанию с поездки в город Питтсбург в четверг на следующей неделе. Советник Обамы Эрик Шульц заявил, что усилия сосредоточены на том, чтобы "убедить и мобилизовать избирателей" в особенности в тех штатах, которые имеют ключевое значение для исхода ноябрьских выборов. Ранее портал Axios сообщил, что президент США Джо Байден в частном порядке признает, что непопулярен, и готов не участвовать в предвыборных мероприятиях в ряде штатов, если это сочтет выгодным штаб кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
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в мире, сша, питтсбург, барак обама, камала харрис, эрик шульц, tiktok, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Питтсбург, Барак Обама, Камала Харрис, Эрик Шульц, TikTok, Выборы президента США — 2024
Обама в ближайший месяц будет вести кампанию в поддержку Харрис, пишут СМИ
WP: Обама в ближайший месяц будет вести кампанию в поддержку Харрис