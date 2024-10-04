https://ria.ru/20241004/neft-1976314748.html

Цена нефти марки Brent превысила 78 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent превысила 78 долларов за баррель - РИА Новости, 04.10.2024

Цена нефти марки Brent превысила 78 долларов за баррель

Мировые цены на нефть в пятницу утром растут, стоимость одного барреля нефти Brent впервые этой осенью поднялась выше 78 долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T10:30

2024-10-04T10:30

2024-10-04T10:33

экономика

brent

цены на нефть

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Мировые цены на нефть в пятницу утром растут, стоимость одного барреля нефти Brent впервые этой осенью поднялась выше 78 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 10.30 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,59%, до 78,08 доллара за баррель. Выше 78 долларов за баррель она находится впервые с 30 августа.Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI в то же время поднимается на 0,62%, до 74,17 доллара за баррель.

https://ria.ru/20241003/slovakiya-1976170814.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, brent, цены на нефть