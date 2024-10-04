https://ria.ru/20241004/neft-1976314748.html
Цена нефти марки Brent превысила 78 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent превысила 78 долларов за баррель - РИА Новости, 04.10.2024
Цена нефти марки Brent превысила 78 долларов за баррель
Мировые цены на нефть в пятницу утром растут, стоимость одного барреля нефти Brent впервые этой осенью поднялась выше 78 долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T10:30
2024-10-04T10:30
2024-10-04T10:33
экономика
brent
цены на нефть
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Мировые цены на нефть в пятницу утром растут, стоимость одного барреля нефти Brent впервые этой осенью поднялась выше 78 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 10.30 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,59%, до 78,08 доллара за баррель. Выше 78 долларов за баррель она находится впервые с 30 августа.Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI в то же время поднимается на 0,62%, до 74,17 доллара за баррель.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, brent, цены на нефть
Экономика, Brent, Цены на нефть
Цена нефти марки Brent превысила 78 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent превысила 78 долларов за баррель впервые с 30 августа