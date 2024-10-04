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"Пробит фронт". В Киеве сделали заявление о НАТО после провала ВСУ
"Пробит фронт". В Киеве сделали заявление о НАТО после провала ВСУ - РИА Новости, 04.10.2024
"Пробит фронт". В Киеве сделали заявление о НАТО после провала ВСУ
Украина уже давно упустила все возможности вступить в НАТО, считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T16:04
2024-10-04T16:04
2024-10-04T16:10
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Украина уже давно упустила все возможности вступить в НАТО, считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Сегодня попасть в НАТО уже невозможно. Ключевая точка была в 2007-2008 году, когда еще можно было получить план для вступления кандидатов в члены НАТО", — считает Соскин. По его словам, без членства НАТО Украина уже не может рассчитывать на долгосрочную поддержку со стороны Североатлантического альянса, который на данный момент не в состоянии оперативно предоставить новый пакет финансовой помощи."У НАТО сейчас просто нет денег. Где они их возьмут? Они не могут выделить деньги из бюджета, им надо их выделить и создать фонд. Пока они его создадут — уже будет пробит фронт", — резюмировал эксперт.Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО —это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.
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В мире, Украина, Олег Соскин, НАТО, Киев, Россия, Леонид Кучма, Владимир Путин, YouTube
"Пробит фронт". В Киеве сделали заявление о НАТО после провала ВСУ
Соскин: Украина давно упустила возможность вступить в НАТО