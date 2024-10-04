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"Пробит фронт". В Киеве сделали заявление о НАТО после провала ВСУ - РИА Новости, 04.10.2024
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16:04 04.10.2024 (обновлено: 16:10 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/nato-1976399613.html
"Пробит фронт". В Киеве сделали заявление о НАТО после провала ВСУ
"Пробит фронт". В Киеве сделали заявление о НАТО после провала ВСУ - РИА Новости, 04.10.2024
"Пробит фронт". В Киеве сделали заявление о НАТО после провала ВСУ
Украина уже давно упустила все возможности вступить в НАТО, считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T16:04
2024-10-04T16:10
в мире
украина
олег соскин
нато
киев
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леонид кучма
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Украина уже давно упустила все возможности вступить в НАТО, считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Сегодня попасть в НАТО уже невозможно. Ключевая точка была в 2007-2008 году, когда еще можно было получить план для вступления кандидатов в члены НАТО", — считает Соскин. По его словам, без членства НАТО Украина уже не может рассчитывать на долгосрочную поддержку со стороны Североатлантического альянса, который на данный момент не в состоянии оперативно предоставить новый пакет финансовой помощи."У НАТО сейчас просто нет денег. Где они их возьмут? Они не могут выделить деньги из бюджета, им надо их выделить и создать фонд. Пока они его создадут — уже будет пробит фронт", — резюмировал эксперт.Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО —это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.
https://ria.ru/20241004/plan-1976393669.html
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в мире, украина, олег соскин, нато, киев, россия, леонид кучма, владимир путин, youtube
В мире, Украина, Олег Соскин, НАТО, Киев, Россия, Леонид Кучма, Владимир Путин, YouTube
"Пробит фронт". В Киеве сделали заявление о НАТО после провала ВСУ

Соскин: Украина давно упустила возможность вступить в НАТО

© РИА Новости / Михаил Маркив | Перейти в медиабанкНациональный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО)
Национальный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО) - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Михаил Маркив
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Национальный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Украина уже давно упустила все возможности вступить в НАТО, считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
"Сегодня попасть в НАТО уже невозможно. Ключевая точка была в 2007-2008 году, когда еще можно было получить план для вступления кандидатов в члены НАТО", — считает Соскин.
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По его словам, без членства НАТО Украина уже не может рассчитывать на долгосрочную поддержку со стороны Североатлантического альянса, который на данный момент не в состоянии оперативно предоставить новый пакет финансовой помощи.
"У НАТО сейчас просто нет денег. Где они их возьмут? Они не могут выделить деньги из бюджета, им надо их выделить и создать фонд. Пока они его создадут — уже будет пробит фронт", — резюмировал эксперт.
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО —это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.
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В миреУкраинаОлег СоскинНАТОКиевРоссияЛеонид КучмаВладимир ПутинYouTube
 
 
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