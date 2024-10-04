Рейтинг@Mail.ru
Российские военные, получившие "Золотые Звезды", поблагодарили подчиненных - РИА Новости, 04.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:58 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/nagrady-1976444652.html
Российские военные, получившие "Золотые Звезды", поблагодарили подчиненных
Российские военные, получившие "Золотые Звезды", поблагодарили подчиненных - РИА Новости, 04.10.2024
Российские военные, получившие "Золотые Звезды", поблагодарили подчиненных
Российские военнослужащие, отличившиеся в ходе спецоперации и из рук министра обороны РФ Андрея Белоусова получившие "Золотые Звёзды" Героев России, рассказали, РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T19:58
2024-10-04T19:58
россия
андрей белоусов
владимир путин
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976429103_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b8615f318707d4799d7877e92ad33d57.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие, отличившиеся в ходе спецоперации и из рук министра обороны РФ Андрея Белоусова получившие "Золотые Звёзды" Героев России, рассказали, поблагодарили своих подчинённых, без которых им эти награды не достались бы, видеоролики с ними опубликовало Минобороны РФ. Ранее Белоусов вручил медали "Золотая Звезда" проявившим мужество и героизм участникам специальной военной операции, от имени президента РФ Владимира Путина и от себя лично поздравил военнослужащих с высокими наградами, поблагодарил их за образцовое выполнение должностных обязанностей и пожелал дальнейших успехов в достижении нашей общей победы. "Считаю, награда не только моя, а всего личного состава вверенного мне батальона. Я бы хотел выразить огромную благодарность своим подчинённым, личному составу, каждому матросу, сержанту, офицеру. В трудные минуты боя ни в коем случае не подвели, выполнили достойно поставленную боевую задачу", - сказал подполковник Михаил Марцев. Подполковник Дмитрий Куценко также поблагодарил своих подчинённых и добавил, что это заслуга каждого из них. Он отметил, что "враг будет разбит, победа будет за нами". "Наш экипаж полностью награждён, присутствует здесь. Хочу пожелать всем парням в будущем успехов. Все должны понимать, что победа достигается тяжёлым трудом, потом. Я хочу пожелать каждому, чтобы у тебя в голове было осознание того, что ты делаешь это потому, что это необходимо твоей стране, твоим родным и близким", - отметил, в свою очередь, младший сержант Андрей Кузов.
https://ria.ru/20241003/nagrady-1976209255.html
https://ria.ru/20241003/svo-1976105851.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Белоусов вручил золотые звезды Героев России участникам спецоперации
Белоусов вручил золотые звезды Героев России участникам спецоперации, проявившим мужество и героизм.
2024-10-04T19:58
true
PT2M49S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976429103_199:0:1639:1080_1920x0_80_0_0_0ce7238f18ba6939c6b85f43fc934278.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, андрей белоусов, владимир путин, безопасность
Россия, Андрей Белоусов, Владимир Путин, Безопасность
Российские военные, получившие "Золотые Звезды", поблагодарили подчиненных

Российские военные, получившие "Золотые Звезды", поблагодарили подчиненных

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие, отличившиеся в ходе спецоперации и из рук министра обороны РФ Андрея Белоусова получившие "Золотые Звёзды" Героев России, рассказали, поблагодарили своих подчинённых, без которых им эти награды не достались бы, видеоролики с ними опубликовало Минобороны РФ.
Ранее Белоусов вручил медали "Золотая Звезда" проявившим мужество и героизм участникам специальной военной операции, от имени президента РФ Владимира Путина и от себя лично поздравил военнослужащих с высокими наградами, поблагодарил их за образцовое выполнение должностных обязанностей и пожелал дальнейших успехов в достижении нашей общей победы.
Представитель Генштаба ВС РФ Александр Туляганов - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Генштаб вручил награды добровольцам отряда "БАРС-33"
3 октября, 16:33
"Считаю, награда не только моя, а всего личного состава вверенного мне батальона. Я бы хотел выразить огромную благодарность своим подчинённым, личному составу, каждому матросу, сержанту, офицеру. В трудные минуты боя ни в коем случае не подвели, выполнили достойно поставленную боевую задачу", - сказал подполковник Михаил Марцев.
Подполковник Дмитрий Куценко также поблагодарил своих подчинённых и добавил, что это заслуга каждого из них. Он отметил, что "враг будет разбит, победа будет за нами".
"Наш экипаж полностью награждён, присутствует здесь. Хочу пожелать всем парням в будущем успехов. Все должны понимать, что победа достигается тяжёлым трудом, потом. Я хочу пожелать каждому, чтобы у тебя в голове было осознание того, что ты делаешь это потому, что это необходимо твоей стране, твоим родным и близким", - отметил, в свою очередь, младший сержант Андрей Кузов.
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов посетил зону СВО - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Глава Дагестана приехал в зону СВО и наградил военных
3 октября, 11:18
 
РоссияАндрей БелоусовВладимир ПутинБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала