https://ria.ru/20241004/nagrady-1976444652.html
Российские военные, получившие "Золотые Звезды", поблагодарили подчиненных
Российские военные, получившие "Золотые Звезды", поблагодарили подчиненных - РИА Новости, 04.10.2024
Российские военные, получившие "Золотые Звезды", поблагодарили подчиненных
Российские военнослужащие, отличившиеся в ходе спецоперации и из рук министра обороны РФ Андрея Белоусова получившие "Золотые Звёзды" Героев России, рассказали, РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T19:58
2024-10-04T19:58
2024-10-04T19:58
россия
андрей белоусов
владимир путин
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976429103_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b8615f318707d4799d7877e92ad33d57.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие, отличившиеся в ходе спецоперации и из рук министра обороны РФ Андрея Белоусова получившие "Золотые Звёзды" Героев России, рассказали, поблагодарили своих подчинённых, без которых им эти награды не достались бы, видеоролики с ними опубликовало Минобороны РФ. Ранее Белоусов вручил медали "Золотая Звезда" проявившим мужество и героизм участникам специальной военной операции, от имени президента РФ Владимира Путина и от себя лично поздравил военнослужащих с высокими наградами, поблагодарил их за образцовое выполнение должностных обязанностей и пожелал дальнейших успехов в достижении нашей общей победы. "Считаю, награда не только моя, а всего личного состава вверенного мне батальона. Я бы хотел выразить огромную благодарность своим подчинённым, личному составу, каждому матросу, сержанту, офицеру. В трудные минуты боя ни в коем случае не подвели, выполнили достойно поставленную боевую задачу", - сказал подполковник Михаил Марцев. Подполковник Дмитрий Куценко также поблагодарил своих подчинённых и добавил, что это заслуга каждого из них. Он отметил, что "враг будет разбит, победа будет за нами". "Наш экипаж полностью награждён, присутствует здесь. Хочу пожелать всем парням в будущем успехов. Все должны понимать, что победа достигается тяжёлым трудом, потом. Я хочу пожелать каждому, чтобы у тебя в голове было осознание того, что ты делаешь это потому, что это необходимо твоей стране, твоим родным и близким", - отметил, в свою очередь, младший сержант Андрей Кузов.
https://ria.ru/20241003/nagrady-1976209255.html
https://ria.ru/20241003/svo-1976105851.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976429103_199:0:1639:1080_1920x0_80_0_0_0ce7238f18ba6939c6b85f43fc934278.jpg
Белоусов вручил золотые звезды Героев России участникам спецоперации
Белоусов вручил золотые звезды Героев России участникам спецоперации, проявившим мужество и героизм.
2024-10-04T19:58
true
PT2M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, андрей белоусов, владимир путин, безопасность
Россия, Андрей Белоусов, Владимир Путин, Безопасность
Российские военные, получившие "Золотые Звезды", поблагодарили подчиненных
Российские военные, получившие "Золотые Звезды", поблагодарили подчиненных
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие, отличившиеся в ходе спецоперации и из рук министра обороны РФ Андрея Белоусова получившие "Золотые Звёзды" Героев России, рассказали, поблагодарили своих подчинённых, без которых им эти награды не достались бы, видеоролики с ними опубликовало Минобороны РФ.
Ранее Белоусов вручил медали "Золотая Звезда" проявившим мужество и героизм участникам специальной военной операции, от имени президента РФ Владимира Путина
и от себя лично поздравил военнослужащих с высокими наградами, поблагодарил их за образцовое выполнение должностных обязанностей и пожелал дальнейших успехов в достижении нашей общей победы.
"Считаю, награда не только моя, а всего личного состава вверенного мне батальона. Я бы хотел выразить огромную благодарность своим подчинённым, личному составу, каждому матросу, сержанту, офицеру. В трудные минуты боя ни в коем случае не подвели, выполнили достойно поставленную боевую задачу", - сказал подполковник Михаил Марцев.
Подполковник Дмитрий Куценко также поблагодарил своих подчинённых и добавил, что это заслуга каждого из них. Он отметил, что "враг будет разбит, победа будет за нами".
"Наш экипаж полностью награждён, присутствует здесь. Хочу пожелать всем парням в будущем успехов. Все должны понимать, что победа достигается тяжёлым трудом, потом. Я хочу пожелать каждому, чтобы у тебя в голове было осознание того, что ты делаешь это потому, что это необходимо твоей стране, твоим родным и близким", - отметил, в свою очередь, младший сержант Андрей Кузов.