https://ria.ru/20241004/nagrady-1976444652.html

Российские военные, получившие "Золотые Звезды", поблагодарили подчиненных

Российские военные, получившие "Золотые Звезды", поблагодарили подчиненных - РИА Новости, 04.10.2024

Российские военные, получившие "Золотые Звезды", поблагодарили подчиненных

Российские военнослужащие, отличившиеся в ходе спецоперации и из рук министра обороны РФ Андрея Белоусова получившие "Золотые Звёзды" Героев России, рассказали, РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T19:58

2024-10-04T19:58

2024-10-04T19:58

россия

андрей белоусов

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие, отличившиеся в ходе спецоперации и из рук министра обороны РФ Андрея Белоусова получившие "Золотые Звёзды" Героев России, рассказали, поблагодарили своих подчинённых, без которых им эти награды не достались бы, видеоролики с ними опубликовало Минобороны РФ. Ранее Белоусов вручил медали "Золотая Звезда" проявившим мужество и героизм участникам специальной военной операции, от имени президента РФ Владимира Путина и от себя лично поздравил военнослужащих с высокими наградами, поблагодарил их за образцовое выполнение должностных обязанностей и пожелал дальнейших успехов в достижении нашей общей победы. "Считаю, награда не только моя, а всего личного состава вверенного мне батальона. Я бы хотел выразить огромную благодарность своим подчинённым, личному составу, каждому матросу, сержанту, офицеру. В трудные минуты боя ни в коем случае не подвели, выполнили достойно поставленную боевую задачу", - сказал подполковник Михаил Марцев. Подполковник Дмитрий Куценко также поблагодарил своих подчинённых и добавил, что это заслуга каждого из них. Он отметил, что "враг будет разбит, победа будет за нами". "Наш экипаж полностью награждён, присутствует здесь. Хочу пожелать всем парням в будущем успехов. Все должны понимать, что победа достигается тяжёлым трудом, потом. Я хочу пожелать каждому, чтобы у тебя в голове было осознание того, что ты делаешь это потому, что это необходимо твоей стране, твоим родным и близким", - отметил, в свою очередь, младший сержант Андрей Кузов.

https://ria.ru/20241003/nagrady-1976209255.html

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Белоусов вручил золотые звезды Героев России участникам спецоперации Белоусов вручил золотые звезды Героев России участникам спецоперации, проявившим мужество и героизм. 2024-10-04T19:58 true PT2M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, андрей белоусов, владимир путин, безопасность