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Министр обороны вручил высшие госнаграды участникам СВО - РИА Новости, 04.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:06 04.10.2024 (обновлено: 18:24 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/nagrada-1976426522.html
Министр обороны вручил высшие госнаграды участникам СВО
Министр обороны вручил высшие госнаграды участникам СВО - РИА Новости, 04.10.2024
Министр обороны вручил высшие госнаграды участникам СВО
Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил медали "Золотая Звезда" проявившим мужество и героизм участникам специальной военной операции, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T18:06
2024-10-04T18:24
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
андрей белоусов
владимир путин
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил медали "Золотая Звезда" проявившим мужество и героизм участникам специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ."Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды страны - медали "Золотая Звезда" и именное огнестрельное оружие российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при исполнении воинского долга", - говорится в сообщении.Отмечается, что глава российского военного ведомства от лица Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации президента РФ Владимира Путина и от себя лично поздравил военнослужащих с высокими наградами, поблагодарил их за образцовое выполнение должностных обязанностей и пожелал дальнейших успехов в достижении нашей общей победы."На линии боевого соприкосновения вы проявили высочайший профессионализм, готовность самоотверженно защищать интересы нашей Родины, жизнь ее граждан. Продемонстрировали силу духа, отвагу, мужество и честь, которые отличали героев Отечества на протяжении всей истории. На деле доказали верность Родине и присяге", – приводит ведомство слова министра.Он назвал тех, кто сегодня находится на переднем крае и добросовестно исполняет должностные обязанности, истинной опорой России. Белоусов также подчеркнул, что миллионы россиян поддерживают военнослужащих и гордятся вами. Кроме того, он пожелал им здоровья и скорейшей победы.
https://ria.ru/20241001/nagrady-1975684584.html
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Белоусов вручил золотые звезды Героев России участникам спецоперации
Белоусов вручил золотые звезды Героев России участникам спецоперации, проявившим мужество и героизм.
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россия, безопасность, андрей белоусов, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Андрей Белоусов, Владимир Путин
Министр обороны вручил высшие госнаграды участникам СВО

Министр обороны вручил высшие госнаграды проявившим героизм участникам СВО

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил медали "Золотая Звезда" проявившим мужество и героизм участникам специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды страны - медали "Золотая Звезда" и именное огнестрельное оружие российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при исполнении воинского долга", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что глава российского военного ведомства от лица Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации президента РФ Владимира Путина и от себя лично поздравил военнослужащих с высокими наградами, поблагодарил их за образцовое выполнение должностных обязанностей и пожелал дальнейших успехов в достижении нашей общей победы.
"На линии боевого соприкосновения вы проявили высочайший профессионализм, готовность самоотверженно защищать интересы нашей Родины, жизнь ее граждан. Продемонстрировали силу духа, отвагу, мужество и честь, которые отличали героев Отечества на протяжении всей истории. На деле доказали верность Родине и присяге", – приводит ведомство слова министра.
Он назвал тех, кто сегодня находится на переднем крае и добросовестно исполняет должностные обязанности, истинной опорой России. Белоусов также подчеркнул, что миллионы россиян поддерживают военнослужащих и гордятся вами. Кроме того, он пожелал им здоровья и скорейшей победы.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьАндрей БелоусовВладимир Путин
 
 
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