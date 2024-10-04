https://ria.ru/20241004/nagrada-1976426522.html

Министр обороны вручил высшие госнаграды участникам СВО

Министр обороны вручил высшие госнаграды участникам СВО - РИА Новости, 04.10.2024

Министр обороны вручил высшие госнаграды участникам СВО

Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил медали "Золотая Звезда" проявившим мужество и героизм участникам специальной военной операции, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T18:06

2024-10-04T18:06

2024-10-04T18:24

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

андрей белоусов

владимир путин

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил медали "Золотая Звезда" проявившим мужество и героизм участникам специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ."Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды страны - медали "Золотая Звезда" и именное огнестрельное оружие российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при исполнении воинского долга", - говорится в сообщении.Отмечается, что глава российского военного ведомства от лица Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации президента РФ Владимира Путина и от себя лично поздравил военнослужащих с высокими наградами, поблагодарил их за образцовое выполнение должностных обязанностей и пожелал дальнейших успехов в достижении нашей общей победы."На линии боевого соприкосновения вы проявили высочайший профессионализм, готовность самоотверженно защищать интересы нашей Родины, жизнь ее граждан. Продемонстрировали силу духа, отвагу, мужество и честь, которые отличали героев Отечества на протяжении всей истории. На деле доказали верность Родине и присяге", – приводит ведомство слова министра.Он назвал тех, кто сегодня находится на переднем крае и добросовестно исполняет должностные обязанности, истинной опорой России. Белоусов также подчеркнул, что миллионы россиян поддерживают военнослужащих и гордятся вами. Кроме того, он пожелал им здоровья и скорейшей победы.

https://ria.ru/20241001/nagrady-1975684584.html

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Белоусов вручил золотые звезды Героев России участникам спецоперации Белоусов вручил золотые звезды Героев России участникам спецоперации, проявившим мужество и героизм. 2024-10-04T18:06 true PT2M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, андрей белоусов, владимир путин