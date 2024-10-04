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Присяжные признали обвиняемого в нападении на Чибиса виновным - РИА Новости, 04.10.2024
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17:43 04.10.2024 (обновлено: 17:50 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/murmansk-1976421705.html
Присяжные признали обвиняемого в нападении на Чибиса виновным
Присяжные признали обвиняемого в нападении на Чибиса виновным - РИА Новости, 04.10.2024
Присяжные признали обвиняемого в нападении на Чибиса виновным
Присяжные заседатели, которые рассматривают дело о нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в апреле этого года, в пятницу вынесли свой вердикт РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T17:43
2024-10-04T17:50
происшествия
мурманская область
андрей чибис
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МУРМАНСК, 4 окт – РИА Новости. Присяжные заседатели, которые рассматривают дело о нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в апреле этого года, в пятницу вынесли свой вердикт и признали обвиняемого по делу Александра Быданова виновным в покушении на убийство, сообщил РИА Новости адвокат подсудимого Александр Москаленко. "Присяжные согласились с позицией обвинения, признали моего подзащитного виновным в покушении на убийство и отметили, что он не заслуживает снисхождения",- сказал Москаленко. В четверг подсудимый Александр Быданов выступил в суде с последним словом, в котором раскаялся, принес извинения и признал вину в причинении тяжкого вреда здоровью, но не признал вину в покушении на убийство. Дата приговора пока не определена, но, по мнению защиты, это произойдет до конца октября. Нападение на Чибиса было совершено 4 апреля вечером. Следствие установило, что 42-летний житель Апатитов Александр Быданов, дождавшись, когда губернатор закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Главу региона прооперировали. Нападавшего задержали.
https://ria.ru/20240406/chibis-1938214422.html
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происшествия, мурманская область, андрей чибис
Происшествия, Мурманская область, Андрей Чибис
Присяжные признали обвиняемого в нападении на Чибиса виновным

Присяжные признали Александра Быданова виновным в покушении на убийство Чибиса

© Фото : Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Мурманской области Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© Фото : Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Архивное фото
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МУРМАНСК, 4 окт – РИА Новости. Присяжные заседатели, которые рассматривают дело о нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в апреле этого года, в пятницу вынесли свой вердикт и признали обвиняемого по делу Александра Быданова виновным в покушении на убийство, сообщил РИА Новости адвокат подсудимого Александр Москаленко.
"Присяжные согласились с позицией обвинения, признали моего подзащитного виновным в покушении на убийство и отметили, что он не заслуживает снисхождения",- сказал Москаленко.
В четверг подсудимый Александр Быданов выступил в суде с последним словом, в котором раскаялся, принес извинения и признал вину в причинении тяжкого вреда здоровью, но не признал вину в покушении на убийство. Дата приговора пока не определена, но, по мнению защиты, это произойдет до конца октября.
Нападение на Чибиса было совершено 4 апреля вечером. Следствие установило, что 42-летний житель Апатитов Александр Быданов, дождавшись, когда губернатор закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Главу региона прооперировали. Нападавшего задержали.
Заседание о мере пресечения для напавшего на мурманского губернатора - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
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ПроисшествияМурманская областьАндрей Чибис
 
 
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