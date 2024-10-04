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В Москве арестовали гражданина Нидерландов за нападение на полицейского - РИА Новости, 04.10.2024
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21:54 04.10.2024 (обновлено: 22:16 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/moskva-1976457469.html
В Москве арестовали гражданина Нидерландов за нападение на полицейского
В Москве арестовали гражданина Нидерландов за нападение на полицейского - РИА Новости, 04.10.2024
В Москве арестовали гражданина Нидерландов за нападение на полицейского
Суд в Москве заключил под стражу подданного Нидерландов, обвиняемого в применении насилия в отношении сотрудника полиции, сообщила в пятницу пресс-служба судов... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T21:54
2024-10-04T22:16
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Суд в Москве заключил под стражу подданного Нидерландов, обвиняемого в применении насилия в отношении сотрудника полиции, сообщила в пятницу пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в Telegram-канале. "Суд Москвы избрал меру пресечения гражданину Королевства Нидерландов, обвиняемому в применении насилия в отношения сотрудника полиции. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьей 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти)", - говорится в сообщении. Постановлением Таганского районного суда города Москвы Вану Вурдену Харри Йоханесу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 3 декабря 2024 года.
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здоровье - общество, москва, нидерланды, россия
Здоровье - Общество, Москва, Нидерланды, Россия
В Москве арестовали гражданина Нидерландов за нападение на полицейского

В Москве арестовали обвиняемого в применении насилия к сотруднику полиции

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции на проспекте Мира в Москве
Автомобиль полиции на проспекте Мира в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль полиции на проспекте Мира в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Суд в Москве заключил под стражу подданного Нидерландов, обвиняемого в применении насилия в отношении сотрудника полиции, сообщила в пятницу пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в Telegram-канале.
«
"Суд Москвы избрал меру пресечения гражданину Королевства Нидерландов, обвиняемому в применении насилия в отношения сотрудника полиции. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьей 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти)", - говорится в сообщении.
Постановлением Таганского районного суда города Москвы Вану Вурдену Харри Йоханесу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 3 декабря 2024 года.
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