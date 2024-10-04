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В Москве арестовали гражданина Нидерландов за нападение на полицейского
В Москве арестовали гражданина Нидерландов за нападение на полицейского - РИА Новости, 04.10.2024
В Москве арестовали гражданина Нидерландов за нападение на полицейского
Суд в Москве заключил под стражу подданного Нидерландов, обвиняемого в применении насилия в отношении сотрудника полиции, сообщила в пятницу пресс-служба судов... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T21:54
2024-10-04T21:54
2024-10-04T22:16
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Суд в Москве заключил под стражу подданного Нидерландов, обвиняемого в применении насилия в отношении сотрудника полиции, сообщила в пятницу пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в Telegram-канале. "Суд Москвы избрал меру пресечения гражданину Королевства Нидерландов, обвиняемому в применении насилия в отношения сотрудника полиции. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьей 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти)", - говорится в сообщении. Постановлением Таганского районного суда города Москвы Вану Вурдену Харри Йоханесу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 3 декабря 2024 года.
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РИА Новости
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здоровье - общество, москва, нидерланды, россия
Здоровье - Общество, Москва, Нидерланды, Россия
В Москве арестовали гражданина Нидерландов за нападение на полицейского
В Москве арестовали обвиняемого в применении насилия к сотруднику полиции