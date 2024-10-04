https://ria.ru/20241004/moskva-1976447660.html

Экс-педагога, подозреваемую в насилии над девочкой, заключили под стражу

Экс-педагога, подозреваемую в насилии над девочкой, заключили под стражу - РИА Новости, 04.10.2024

Экс-педагога, подозреваемую в насилии над девочкой, заключили под стражу

Бывшую преподавательницу по вокалу, подозреваемую в сексуальном насилии над девочкой-подростком, заключили под стражу в Москве, сообщает столичный СК в... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T20:29

2024-10-04T20:29

2024-10-04T20:32

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Бывшую преподавательницу по вокалу, подозреваемую в сексуальном насилии над девочкой-подростком, заключили под стражу в Москве, сообщает столичный СК в Telegram-канале. В четверг ведомство сообщало, что женщину задержали, было возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). По данным следствия, в период преподавательской деятельности с 4 июня по 7 августа 2019 женщина приглашала свою ученицу 2007 года рождения к себе в квартиру, где совершала в отношении нее "иные действия сексуального характера". Также с 7 по 13 августа 2019 года обвиняемая отправляла несовершеннолетней свои интимные фотографии. "По ходатайству следователей столичного СК в отношении бывшего педагога по вокалу, обвиняемой в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20240514/pedofil-1945844124.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)