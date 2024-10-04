https://ria.ru/20241004/moskva-1976447660.html
Экс-педагога, подозреваемую в насилии над девочкой, заключили под стражу
Экс-педагога, подозреваемую в насилии над девочкой, заключили под стражу - РИА Новости, 04.10.2024
Экс-педагога, подозреваемую в насилии над девочкой, заключили под стражу
Бывшую преподавательницу по вокалу, подозреваемую в сексуальном насилии над девочкой-подростком, заключили под стражу в Москве, сообщает столичный СК в... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T20:29
2024-10-04T20:29
2024-10-04T20:32
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_ebe9243ee994f046959eec372c78f426.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Бывшую преподавательницу по вокалу, подозреваемую в сексуальном насилии над девочкой-подростком, заключили под стражу в Москве, сообщает столичный СК в Telegram-канале. В четверг ведомство сообщало, что женщину задержали, было возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). По данным следствия, в период преподавательской деятельности с 4 июня по 7 августа 2019 женщина приглашала свою ученицу 2007 года рождения к себе в квартиру, где совершала в отношении нее "иные действия сексуального характера". Также с 7 по 13 августа 2019 года обвиняемая отправляла несовершеннолетней свои интимные фотографии. "По ходатайству следователей столичного СК в отношении бывшего педагога по вокалу, обвиняемой в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20240514/pedofil-1945844124.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_2e50b50bcc72ef5b847b6cb0e87a46b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-педагога, подозреваемую в насилии над девочкой, заключили под стражу
В Москве заключили под стражу экс-педагога, подозреваемую в насилии над девочкой