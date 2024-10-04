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Экс-педагога, подозреваемую в насилии над девочкой, заключили под стражу - РИА Новости, 04.10.2024
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20:29 04.10.2024 (обновлено: 20:32 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/moskva-1976447660.html
Экс-педагога, подозреваемую в насилии над девочкой, заключили под стражу
Экс-педагога, подозреваемую в насилии над девочкой, заключили под стражу - РИА Новости, 04.10.2024
Экс-педагога, подозреваемую в насилии над девочкой, заключили под стражу
Бывшую преподавательницу по вокалу, подозреваемую в сексуальном насилии над девочкой-подростком, заключили под стражу в Москве, сообщает столичный СК в... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T20:29
2024-10-04T20:32
происшествия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Бывшую преподавательницу по вокалу, подозреваемую в сексуальном насилии над девочкой-подростком, заключили под стражу в Москве, сообщает столичный СК в Telegram-канале. В четверг ведомство сообщало, что женщину задержали, было возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). По данным следствия, в период преподавательской деятельности с 4 июня по 7 августа 2019 женщина приглашала свою ученицу 2007 года рождения к себе в квартиру, где совершала в отношении нее "иные действия сексуального характера". Также с 7 по 13 августа 2019 года обвиняемая отправляла несовершеннолетней свои интимные фотографии. "По ходатайству следователей столичного СК в отношении бывшего педагога по вокалу, обвиняемой в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20240514/pedofil-1945844124.html
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-педагога, подозреваемую в насилии над девочкой, заключили под стражу

В Москве заключили под стражу экс-педагога, подозреваемую в насилии над девочкой

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Бывшую преподавательницу по вокалу, подозреваемую в сексуальном насилии над девочкой-подростком, заключили под стражу в Москве, сообщает столичный СК в Telegram-канале.
В четверг ведомство сообщало, что женщину задержали, было возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). По данным следствия, в период преподавательской деятельности с 4 июня по 7 августа 2019 женщина приглашала свою ученицу 2007 года рождения к себе в квартиру, где совершала в отношении нее "иные действия сексуального характера". Также с 7 по 13 августа 2019 года обвиняемая отправляла несовершеннолетней свои интимные фотографии.
"По ходатайству следователей столичного СК в отношении бывшего педагога по вокалу, обвиняемой в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении ведомства.
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