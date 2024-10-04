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Моралеса обвинили в изнасиловании несовершеннолетней - РИА Новости, 04.10.2024
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06:28 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/morales-1976290820.html
Моралеса обвинили в изнасиловании несовершеннолетней
Моралеса обвинили в изнасиловании несовершеннолетней - РИА Новости, 04.10.2024
Моралеса обвинили в изнасиловании несовершеннолетней
Боливийское правосудие начало расследование в отношении экс-президента Эво Моралеса, обвинив его в изнасиловании несовершеннолетней во время пребывания у власти РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T06:28
2024-10-04T06:28
боливия
эво моралес
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Боливийское правосудие начало расследование в отношении экс-президента Эво Моралеса, обвинив его в изнасиловании несовершеннолетней во время пребывания у власти восемь лет назад, объявил министр юстиции Сесар Силес. "Мы с возмущением узнали о серьезных преступлениях, которые остались безнаказанными: в частности, я имею в виду девочку, которая была изнасилована в возрасте 15 или 16 лет", - заявил на пресс-конференции министр, слова которого цитирует агентство Франс Пресс. По словам министра, в результате изнасилования девушка родила дочь, отцом которой в свидетельстве о рождении значится Эво Моралес. Боливийская газета Deber со ссылкой на прокуратуру департамента Тариха пишет, что пострадавшая была членом молодежной организации "Поколение Эво", которую "ныне подследственный Хуан Эво Моралес Айма" создал в 2014 и 2015 годах используя свое положение президента страны. Моралес, прямо не упоминая выдвинутых против него обвинений, связал преследование со своей политической деятельностью. "Я не удивлен и не обеспокоен. Все неолиберальные правительства, включая нынешнее, угрожали мне, преследовали меня, сажали в тюрьму, пытались убить. Я не боюсь! Они не заставят меня замолчать!" - написал он в соцсети Х. Президент Боливии Луис Арсе и Моралес хотят бороться за пост президента в 2025 году. Оба представляют крупнейшее в стране левое "Движение к социализму". Внутри него есть группы, поддерживающие Моралеса, и есть организации, выступающие на стороне действующего главы государства.
https://ria.ru/20240924/morales-1974332784.html
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боливия, эво моралес, луис арсе, в мире
Боливия, Эво Моралес, Луис Арсе, В мире
Моралеса обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

Экс-президента Боливии Моралеса обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЭкс-президент Боливии Эво Моралес
Экс-президент Боливии Эво Моралес - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Экс-президент Боливии Эво Моралес. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Боливийское правосудие начало расследование в отношении экс-президента Эво Моралеса, обвинив его в изнасиловании несовершеннолетней во время пребывания у власти восемь лет назад, объявил министр юстиции Сесар Силес.
"Мы с возмущением узнали о серьезных преступлениях, которые остались безнаказанными: в частности, я имею в виду девочку, которая была изнасилована в возрасте 15 или 16 лет", - заявил на пресс-конференции министр, слова которого цитирует агентство Франс Пресс.
Эво Моралес - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Экс-президент Боливии Моралес пригрозил продолжить акции протеста в стране
24 сентября, 01:08
По словам министра, в результате изнасилования девушка родила дочь, отцом которой в свидетельстве о рождении значится Эво Моралес.
Боливийская газета Deber со ссылкой на прокуратуру департамента Тариха пишет, что пострадавшая была членом молодежной организации "Поколение Эво", которую "ныне подследственный Хуан Эво Моралес Айма" создал в 2014 и 2015 годах используя свое положение президента страны.
Моралес, прямо не упоминая выдвинутых против него обвинений, связал преследование со своей политической деятельностью. "Я не удивлен и не обеспокоен. Все неолиберальные правительства, включая нынешнее, угрожали мне, преследовали меня, сажали в тюрьму, пытались убить. Я не боюсь! Они не заставят меня замолчать!" - написал он в соцсети Х.
Президент Боливии Луис Арсе и Моралес хотят бороться за пост президента в 2025 году. Оба представляют крупнейшее в стране левое "Движение к социализму". Внутри него есть группы, поддерживающие Моралеса, и есть организации, выступающие на стороне действующего главы государства.
Боливия - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Генерал, обвиненный Моралесом в госперевороте, призвал вернуть родину
26 июня, 22:59
 
БоливияЭво МоралесЛуис АрсеВ мире
 
 
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