https://ria.ru/20241004/morales-1976290820.html

Моралеса обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

Моралеса обвинили в изнасиловании несовершеннолетней - РИА Новости, 04.10.2024

Моралеса обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

Боливийское правосудие начало расследование в отношении экс-президента Эво Моралеса, обвинив его в изнасиловании несовершеннолетней во время пребывания у власти РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T06:28

2024-10-04T06:28

2024-10-04T06:28

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Боливийское правосудие начало расследование в отношении экс-президента Эво Моралеса, обвинив его в изнасиловании несовершеннолетней во время пребывания у власти восемь лет назад, объявил министр юстиции Сесар Силес. "Мы с возмущением узнали о серьезных преступлениях, которые остались безнаказанными: в частности, я имею в виду девочку, которая была изнасилована в возрасте 15 или 16 лет", - заявил на пресс-конференции министр, слова которого цитирует агентство Франс Пресс. По словам министра, в результате изнасилования девушка родила дочь, отцом которой в свидетельстве о рождении значится Эво Моралес. Боливийская газета Deber со ссылкой на прокуратуру департамента Тариха пишет, что пострадавшая была членом молодежной организации "Поколение Эво", которую "ныне подследственный Хуан Эво Моралес Айма" создал в 2014 и 2015 годах используя свое положение президента страны. Моралес, прямо не упоминая выдвинутых против него обвинений, связал преследование со своей политической деятельностью. "Я не удивлен и не обеспокоен. Все неолиберальные правительства, включая нынешнее, угрожали мне, преследовали меня, сажали в тюрьму, пытались убить. Я не боюсь! Они не заставят меня замолчать!" - написал он в соцсети Х. Президент Боливии Луис Арсе и Моралес хотят бороться за пост президента в 2025 году. Оба представляют крупнейшее в стране левое "Движение к социализму". Внутри него есть группы, поддерживающие Моралеса, и есть организации, выступающие на стороне действующего главы государства.

https://ria.ru/20240924/morales-1974332784.html

https://ria.ru/20240626/boliviya-1955714222.html

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боливия, эво моралес, луис арсе, в мире