https://ria.ru/20241004/moda-1976454879.html

Фурсин назвал участников Московской недели моды и BRICS+ Fashion Summit

Фурсин назвал участников Московской недели моды и BRICS+ Fashion Summit - РИА Новости, 04.10.2024

Фурсин назвал участников Московской недели моды и BRICS+ Fashion Summit

Все континенты Земли участвуют в Московской неделе моды и Международном форуме BRICS+ Fashion Summit, заявил журналистам руководитель департамента культуры... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T21:33

2024-10-04T21:33

2024-10-04T21:33

москва

земля

алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)

брикс

манеж

зарядье

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Все континенты Земли участвуют в Московской неделе моды и Международном форуме BRICS+ Fashion Summit, заявил журналистам руководитель департамента культуры Алексей Фурсин. "Сейчас проходят два сразу мероприятия - это Fashion Summit BRICS и Московская неделя моды. Fashion Summit - это уже второе мероприятие в Москве, и неделя мода - она уже третья. Чем отличается? Отличается активностью и количеством участников. Если Fashion Summit в прошлом году собрал представителей из 60 стран, то в этом году уже более 100. Все континенты нашей планеты представлены сегодня на двух мероприятия", - сказал Фурсин. Он добавил, что мода объединяет страны, дизайнеров, художников и бизнес, который готов вкладывать, инвестировать в это направление. По словам Фурсина, сейчас уже направлено несколько сотен заявок от байеров, которые приедут на Московскую неделю моды и будут выбирать коллекции для того, чтобы разместить их в своих торговых центрах. "Важно, что в этом мероприятии участвуют в том числе представители текстильных фабрик, потому что мы понимаем, что один из вопросов у наших дизайнеров и да у многих в связи с изменением логистических цепочек был в наличии соответствующей ткани, фурнитуры. В этом связи Москва еще в прошлом году создала центр материалов, в котором собрала несколько тысяч образцов практически тоже со всего мира, которые доступны нашим российским дизайнерам", - добавил он. Фурсин подчеркнул, что сейчас работают над открытием офлайн-точки, где дизайнеры смогут подобрать все материалы и заказать их. В пятницу в столичном Центральном выставочном зале "Манеж" стартовала третья Московская неделя моды, она продлится до 9 октября. Также одновременно с ней проходит Международный форум BRICS+ Fashion Summit. Он завершится в Московском концертном зале "Зарядье" 5 октября.

https://ria.ru/20241004/moda-1976409596.html

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москва

земля

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, земля, алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), брикс, манеж, зарядье