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Фурсин назвал участников Московской недели моды и BRICS+ Fashion Summit - РИА Новости, 04.10.2024
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21:33 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/moda-1976454879.html
Фурсин назвал участников Московской недели моды и BRICS+ Fashion Summit
Фурсин назвал участников Московской недели моды и BRICS+ Fashion Summit - РИА Новости, 04.10.2024
Фурсин назвал участников Московской недели моды и BRICS+ Fashion Summit
Все континенты Земли участвуют в Московской неделе моды и Международном форуме BRICS+ Fashion Summit, заявил журналистам руководитель департамента культуры... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T21:33
2024-10-04T21:33
москва
земля
алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)
брикс
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Все континенты Земли участвуют в Московской неделе моды и Международном форуме BRICS+ Fashion Summit, заявил журналистам руководитель департамента культуры Алексей Фурсин. "Сейчас проходят два сразу мероприятия - это Fashion Summit BRICS и Московская неделя моды. Fashion Summit - это уже второе мероприятие в Москве, и неделя мода - она уже третья. Чем отличается? Отличается активностью и количеством участников. Если Fashion Summit в прошлом году собрал представителей из 60 стран, то в этом году уже более 100. Все континенты нашей планеты представлены сегодня на двух мероприятия", - сказал Фурсин. Он добавил, что мода объединяет страны, дизайнеров, художников и бизнес, который готов вкладывать, инвестировать в это направление. По словам Фурсина, сейчас уже направлено несколько сотен заявок от байеров, которые приедут на Московскую неделю моды и будут выбирать коллекции для того, чтобы разместить их в своих торговых центрах. "Важно, что в этом мероприятии участвуют в том числе представители текстильных фабрик, потому что мы понимаем, что один из вопросов у наших дизайнеров и да у многих в связи с изменением логистических цепочек был в наличии соответствующей ткани, фурнитуры. В этом связи Москва еще в прошлом году создала центр материалов, в котором собрала несколько тысяч образцов практически тоже со всего мира, которые доступны нашим российским дизайнерам", - добавил он. Фурсин подчеркнул, что сейчас работают над открытием офлайн-точки, где дизайнеры смогут подобрать все материалы и заказать их. В пятницу в столичном Центральном выставочном зале "Манеж" стартовала третья Московская неделя моды, она продлится до 9 октября. Также одновременно с ней проходит Международный форум BRICS+ Fashion Summit. Он завершится в Московском концертном зале "Зарядье" 5 октября.
https://ria.ru/20241004/moda-1976409596.html
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москва, земля, алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), брикс, манеж, зарядье
Москва, Земля, Алексей Фурсин ( глава Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР), БРИКС, Манеж, Зарядье
Фурсин назвал участников Московской недели моды и BRICS+ Fashion Summit

Все континенты Земли участвуют в Московской неделе моды и BRICS+ Fashion Summit

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПосетители на Московской недели моды в Центральном выставочном зале "Манеж"
Посетители на Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Посетители на Московской недели моды в Центральном выставочном зале "Манеж"
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Все континенты Земли участвуют в Московской неделе моды и Международном форуме BRICS+ Fashion Summit, заявил журналистам руководитель департамента культуры Алексей Фурсин.
«
"Сейчас проходят два сразу мероприятия - это Fashion Summit BRICS и Московская неделя моды. Fashion Summit - это уже второе мероприятие в Москве, и неделя мода - она уже третья. Чем отличается? Отличается активностью и количеством участников. Если Fashion Summit в прошлом году собрал представителей из 60 стран, то в этом году уже более 100. Все континенты нашей планеты представлены сегодня на двух мероприятия", - сказал Фурсин.
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Он добавил, что мода объединяет страны, дизайнеров, художников и бизнес, который готов вкладывать, инвестировать в это направление.
По словам Фурсина, сейчас уже направлено несколько сотен заявок от байеров, которые приедут на Московскую неделю моды и будут выбирать коллекции для того, чтобы разместить их в своих торговых центрах.
"Важно, что в этом мероприятии участвуют в том числе представители текстильных фабрик, потому что мы понимаем, что один из вопросов у наших дизайнеров и да у многих в связи с изменением логистических цепочек был в наличии соответствующей ткани, фурнитуры. В этом связи Москва еще в прошлом году создала центр материалов, в котором собрала несколько тысяч образцов практически тоже со всего мира, которые доступны нашим российским дизайнерам", - добавил он.
Фурсин подчеркнул, что сейчас работают над открытием офлайн-точки, где дизайнеры смогут подобрать все материалы и заказать их.
В пятницу в столичном Центральном выставочном зале "Манеж" стартовала третья Московская неделя моды, она продлится до 9 октября. Также одновременно с ней проходит Международный форум BRICS+ Fashion Summit. Он завершится в Московском концертном зале "Зарядье" 5 октября.
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