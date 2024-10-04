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Для модной индустрии очень важно сотрудничество, заявила эксперт - РИА Новости, 04.10.2024
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14:10 04.10.2024 (обновлено: 14:14 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/moda-1976372790.html
Для модной индустрии очень важно сотрудничество, заявила эксперт
Для модной индустрии очень важно сотрудничество, заявила эксперт - РИА Новости, 04.10.2024
Для модной индустрии очень важно сотрудничество, заявила эксперт
Для каждой страны важно объединение компаний из модной индустрии, заявила директор Fashion apparel cluster of Serbia Сладана Милошевич на форуме BRICS+ Fashion... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T14:10
2024-10-04T14:14
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Для каждой страны важно объединение компаний из модной индустрии, заявила директор Fashion apparel cluster of Serbia Сладана Милошевич на форуме BRICS+ Fashion Summit, отметив, что маленькие бренды не могут конкурировать с крупными, а любое сотрудничество идет на пользу всем людям. "Очень важно сотрудничество. Где бы мы ни находились, всегда сталкиваемся с одинаковыми вызовами и препятствиями, которые мы должны преодолеть, чтобы прийти к устойчивой работе. Я думаю, что наше будущее - это работа вместе, потому что маленькие бренды не могут конкурировать с крупными. Любое объединение работает на пользу всех людей, а если объединимся на более высоком уровне, то это будет замечательно глобально для каждой страны, не только для отдельных компаний", - сказала Милошевич в рамках сессии "От фабрики до подиума. Промышленность в тренде". По ее словам, у всех компаний примерно одинаковые проблемы, независимо от того, в какой части света они находятся. "Мы все принадлежим к одной индустрии - моды, которая связана с текстильной промышленностью", - отметила Милошевич. Международный форум BRICS+ Fashion Summit проходит в Московском концертном зале "Зарядье" с 3 по 5 октября.
https://ria.ru/20241003/odezhda-1976234197.html
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брикс, зарядье
БРИКС, Зарядье
Для модной индустрии очень важно сотрудничество, заявила эксперт

Fashion apparel cluster of Serbia: для модной индустрии важно сотрудничество

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВыставка "Наследие" на саммите модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка "Зарядье"
Выставка Наследие на саммите модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка Зарядье - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Выставка "Наследие" на саммите модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка "Зарядье"
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Для каждой страны важно объединение компаний из модной индустрии, заявила директор Fashion apparel cluster of Serbia Сладана Милошевич на форуме BRICS+ Fashion Summit, отметив, что маленькие бренды не могут конкурировать с крупными, а любое сотрудничество идет на пользу всем людям.
"Очень важно сотрудничество. Где бы мы ни находились, всегда сталкиваемся с одинаковыми вызовами и препятствиями, которые мы должны преодолеть, чтобы прийти к устойчивой работе. Я думаю, что наше будущее - это работа вместе, потому что маленькие бренды не могут конкурировать с крупными. Любое объединение работает на пользу всех людей, а если объединимся на более высоком уровне, то это будет замечательно глобально для каждой страны, не только для отдельных компаний", - сказала Милошевич в рамках сессии "От фабрики до подиума. Промышленность в тренде".
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По ее словам, у всех компаний примерно одинаковые проблемы, независимо от того, в какой части света они находятся. "Мы все принадлежим к одной индустрии - моды, которая связана с текстильной промышленностью", - отметила Милошевич.
Международный форум BRICS+ Fashion Summit проходит в Московском концертном зале "Зарядье" с 3 по 5 октября.
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