https://ria.ru/20241004/moda-1976372790.html
Для модной индустрии очень важно сотрудничество, заявила эксперт
Для модной индустрии очень важно сотрудничество, заявила эксперт - РИА Новости, 04.10.2024
Для модной индустрии очень важно сотрудничество, заявила эксперт
Для каждой страны важно объединение компаний из модной индустрии, заявила директор Fashion apparel cluster of Serbia Сладана Милошевич на форуме BRICS+ Fashion... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T14:10
2024-10-04T14:10
2024-10-04T14:14
брикс
зарядье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976196765_0:143:3134:1906_1920x0_80_0_0_bff07239367fefc6b151514b3a08a2f7.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Для каждой страны важно объединение компаний из модной индустрии, заявила директор Fashion apparel cluster of Serbia Сладана Милошевич на форуме BRICS+ Fashion Summit, отметив, что маленькие бренды не могут конкурировать с крупными, а любое сотрудничество идет на пользу всем людям. "Очень важно сотрудничество. Где бы мы ни находились, всегда сталкиваемся с одинаковыми вызовами и препятствиями, которые мы должны преодолеть, чтобы прийти к устойчивой работе. Я думаю, что наше будущее - это работа вместе, потому что маленькие бренды не могут конкурировать с крупными. Любое объединение работает на пользу всех людей, а если объединимся на более высоком уровне, то это будет замечательно глобально для каждой страны, не только для отдельных компаний", - сказала Милошевич в рамках сессии "От фабрики до подиума. Промышленность в тренде". По ее словам, у всех компаний примерно одинаковые проблемы, независимо от того, в какой части света они находятся. "Мы все принадлежим к одной индустрии - моды, которая связана с текстильной промышленностью", - отметила Милошевич. Международный форум BRICS+ Fashion Summit проходит в Московском концертном зале "Зарядье" с 3 по 5 октября.
https://ria.ru/20241003/odezhda-1976234197.html
https://ria.ru/20241003/moda-1976200891.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976196765_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11a2bc59223bcf7938277c07d5bcbf42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брикс, зарядье
Для модной индустрии очень важно сотрудничество, заявила эксперт
Fashion apparel cluster of Serbia: для модной индустрии важно сотрудничество
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Для каждой страны важно объединение компаний из модной индустрии, заявила директор Fashion apparel cluster of Serbia Сладана Милошевич на форуме BRICS+ Fashion Summit, отметив, что маленькие бренды не могут конкурировать с крупными, а любое сотрудничество идет на пользу всем людям.
"Очень важно сотрудничество. Где бы мы ни находились, всегда сталкиваемся с одинаковыми вызовами и препятствиями, которые мы должны преодолеть, чтобы прийти к устойчивой работе. Я думаю, что наше будущее - это работа вместе, потому что маленькие бренды не могут конкурировать с крупными. Любое объединение работает на пользу всех людей, а если объединимся на более высоком уровне, то это будет замечательно глобально для каждой страны, не только для отдельных компаний", - сказала Милошевич в рамках сессии "От фабрики до подиума. Промышленность в тренде".
По ее словам, у всех компаний примерно одинаковые проблемы, независимо от того, в какой части света они находятся. "Мы все принадлежим к одной индустрии - моды, которая связана с текстильной промышленностью", - отметила Милошевич.
Международный форум BRICS+ Fashion Summit проходит в Московском концертном зале "Зарядье
" с 3 по 5 октября.