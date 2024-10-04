https://ria.ru/20241004/mishustin-1976428117.html
Мишустин поблагодарил учителей из приграничных регионов
Мишустин поблагодарил учителей из приграничных регионов - РИА Новости, 04.10.2024
Мишустин поблагодарил учителей из приграничных регионов
Глава правительства РФ Михаил Мишустин отметил благодарностями педагогов из Белгородской, Брянской, Курской и Херсонской областей за заслуги в области... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T18:15
2024-10-04T18:15
2024-10-04T18:15
общество
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михаил мишустин
анна белоусова
день учителя
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин отметил благодарностями педагогов из Белгородской, Брянской, Курской и Херсонской областей за заслуги в области образования и многолетнюю плодотворную работу, поблагодарив их за гражданскую позицию и самоотверженность. Благодарности правительства РФ получили пять школьных учителей, в том числе из приграничных регионов. "Хочу выразить вам искреннее уважение, признательность за вашу гражданскую позицию, благодарность за самоотверженное отношение к своему родному краю, к своей Родине, к России. Вы - пример для своих учеников, для наших граждан", - сказал Мишустин в ходе церемонии награждения, которая состоялась в пятницу, в преддверии Дня учителя. Так, благодарности была удостоена директор школы в Белгородской области Ольга Самойлова. Школа находится в приграничном поселении, в котором с 2022 года был объявлен режим ЧС. Самойлова организовала в школе пункт гуманитарной помощи, укрытие для жителей села, помогала в эвакуации. Была отмечена и работа учителя физкультуры школы-интерната из Курска Евгения Понарина. С октября 2022 года по март 2023 года он участвовал в специальной военной операции, был дважды ранен. После службы Понарин вернулся на работу в школу-интернат. Теперь он ведет активную общественно-патриотическую деятельность по участию в различных мероприятиях и проектах, а его ученики становятся победителями и призерами спортивных конкурсов города. Также благодарность правительства получила заслуженный учитель РФ, учитель русского языка и литературы из школы в Брянской области Ирина Зубкова. Благодарностью правительства РФ отметили и учителя математики из Херсонской области Анну Белоусову. Учитель русского языка и литературы Людмила Бархатова из Оренбургской области также была удостоена благодарности. Ее ученики регулярно становятся победителями всероссийских и международных олимпиад и конкурсов.
https://ria.ru/20241002/volodin-1975935702.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, херсонская область , белгородская область, михаил мишустин, анна белоусова, день учителя
Общество, Россия, Херсонская область , Белгородская область, Михаил Мишустин, Анна Белоусова, День учителя
Мишустин поблагодарил учителей из приграничных регионов
Мишустин поблагодарил учителей из Белгородской, Брянской и Херсонской областей
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин отметил благодарностями педагогов из Белгородской, Брянской, Курской и Херсонской областей за заслуги в области образования и многолетнюю плодотворную работу, поблагодарив их за гражданскую позицию и самоотверженность.
Благодарности правительства РФ получили пять школьных учителей, в том числе из приграничных регионов.
"Хочу выразить вам искреннее уважение, признательность за вашу гражданскую позицию, благодарность за самоотверженное отношение к своему родному краю, к своей Родине, к России. Вы - пример для своих учеников, для наших граждан", - сказал Мишустин в ходе церемонии награждения, которая состоялась в пятницу, в преддверии Дня учителя.
Так, благодарности была удостоена директор школы в Белгородской области
Ольга Самойлова. Школа находится в приграничном поселении, в котором с 2022 года был объявлен режим ЧС. Самойлова организовала в школе пункт гуманитарной помощи, укрытие для жителей села, помогала в эвакуации.
Была отмечена и работа учителя физкультуры школы-интерната из Курска
Евгения Понарина. С октября 2022 года по март 2023 года он участвовал в специальной военной операции, был дважды ранен. После службы Понарин вернулся на работу в школу-интернат. Теперь он ведет активную общественно-патриотическую деятельность по участию в различных мероприятиях и проектах, а его ученики становятся победителями и призерами спортивных конкурсов города.
Также благодарность правительства получила заслуженный учитель РФ, учитель русского языка и литературы из школы в Брянской области
Ирина Зубкова. Благодарностью правительства РФ отметили и учителя математики из Херсонской области Анну Белоусову
.
Учитель русского языка и литературы Людмила Бархатова из Оренбургской области
также была удостоена благодарности. Ее ученики регулярно становятся победителями всероссийских и международных олимпиад и конкурсов.