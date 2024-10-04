https://ria.ru/20241004/mishustin-1976428117.html

Мишустин поблагодарил учителей из приграничных регионов

Мишустин поблагодарил учителей из приграничных регионов - РИА Новости, 04.10.2024

Мишустин поблагодарил учителей из приграничных регионов

Глава правительства РФ Михаил Мишустин отметил благодарностями педагогов из Белгородской, Брянской, Курской и Херсонской областей за заслуги в области... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T18:15

2024-10-04T18:15

2024-10-04T18:15

общество

россия

херсонская область

белгородская область

михаил мишустин

анна белоусова

день учителя

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин отметил благодарностями педагогов из Белгородской, Брянской, Курской и Херсонской областей за заслуги в области образования и многолетнюю плодотворную работу, поблагодарив их за гражданскую позицию и самоотверженность. Благодарности правительства РФ получили пять школьных учителей, в том числе из приграничных регионов. "Хочу выразить вам искреннее уважение, признательность за вашу гражданскую позицию, благодарность за самоотверженное отношение к своему родному краю, к своей Родине, к России. Вы - пример для своих учеников, для наших граждан", - сказал Мишустин в ходе церемонии награждения, которая состоялась в пятницу, в преддверии Дня учителя. Так, благодарности была удостоена директор школы в Белгородской области Ольга Самойлова. Школа находится в приграничном поселении, в котором с 2022 года был объявлен режим ЧС. Самойлова организовала в школе пункт гуманитарной помощи, укрытие для жителей села, помогала в эвакуации. Была отмечена и работа учителя физкультуры школы-интерната из Курска Евгения Понарина. С октября 2022 года по март 2023 года он участвовал в специальной военной операции, был дважды ранен. После службы Понарин вернулся на работу в школу-интернат. Теперь он ведет активную общественно-патриотическую деятельность по участию в различных мероприятиях и проектах, а его ученики становятся победителями и призерами спортивных конкурсов города. Также благодарность правительства получила заслуженный учитель РФ, учитель русского языка и литературы из школы в Брянской области Ирина Зубкова. Благодарностью правительства РФ отметили и учителя математики из Херсонской области Анну Белоусову. Учитель русского языка и литературы Людмила Бархатова из Оренбургской области также была удостоена благодарности. Ее ученики регулярно становятся победителями всероссийских и международных олимпиад и конкурсов.

https://ria.ru/20241002/volodin-1975935702.html

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херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, херсонская область , белгородская область, михаил мишустин, анна белоусова, день учителя