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Мишустин вручил премии правительства в области образования - РИА Новости, 04.10.2024
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16:52 04.10.2024 (обновлено: 16:56 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/mishustin-1976413168.html
Мишустин вручил премии правительства в области образования
Мишустин вручил премии правительства в области образования - РИА Новости, 04.10.2024
Мишустин вручил премии правительства в области образования
Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил премии правительства в области образования, церемония проходит в пятницу в Москве. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T16:52
2024-10-04T16:56
общество
россия
москва
снежное
михаил мишустин
сергей тарасов
валерий попов
московский государственный строительный университет
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил премии правительства в области образования, церемония проходит в пятницу в Москве. "Сегодня мы вручаем премии правительства РФ в области образования. По традиции делаем это в преддверии замечательного праздника Дня учителя - одного из самых, наверное, важных праздников. Это еще один повод сказать нашим педагогам, как мы им благодарны, признательны за те знания, что нам передали, за тот жизненный опыт, которым с нами поделились", - сказал Мишустин в ходе церемонии. Глава правительства отметил, что премиями отмечаются заслуги профессионалов в области образования, среди лауреатов шесть авторских коллективов. "Их работы представляют собой новые методы и технологии в обучении, обладают высокой практической значимостью", - заметил Мишустин. Премии удостоены профессора Московского государственного строительного университета Анатолий Бедов и Владимир Знаменский, а также профессор Уфимского государственного нефтяного технического университета Азат Габитов. Они разработали комплект учебных пособий "Оценка технического состояния, восстановление и усиление оснований и строительных конструкций эксплуатируемых зданий и сооружений". В числе лауреатов ректор Государственного университета управления Владимир Строев, профессор Марина Жукова, заведующий кафедрой Алексей Чудновский, советник директора по воспитательной работе школы №9 города Снежное Татьяна Пилипенко и учитель физкультуры школы №18 в Шахтерске Алина Шандюк. Они отмечены наградой за комплекс научно-практических разработок для системы высшего и дополнительного образования по подготовке кадров для совершенствования управления в сфере туризма. За учебник "Системы электроснабжения" премия присуждена доценту Национального исследовательского университета "МЭИ" Галактиону Шведову и директору Института гидроэнергетики и возобновляемых источников МЭИ Татьяне Шестопаловой. Ректор Российского государственного педагогического университета имени А.И.Герцена Сергей Тарасов, заведующая кафедрой Александра Гогоберидзе, доцент кафедры Ирина Кондракова, начальник управления межрегионального сотрудничества в сфере образования Елена Спасская удостоены премии за научно-практическую разработку, посвященную подготовке учителей будущего поколения России. Кроме того, премией отмечены авторы учебно-методических пособий "Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения на дороге" - ректор Казанского государственного института культуры Роза Ахмадиева, начальники отделов Научного центра безопасности жизнедеятельности Академии наук Республики Татарстан Наталья Аникина и Валерий Попов, директор ГБУ "Безопасность дорожного движения" Рифкат Минниханов. Среди награждаемых также авторы учебных пособий "Агрохимия". Над комплектом работали заведующий отделом Федерального научного центра риса Асхад Шеуджен и ведущий научный сотрудник Татьяна Бондарева, заведующая лабораторией ВНИИ агрохимии имени Д.Н. Прянишникова Наталья Аканова, профессор Кубанского государственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина Людмила Онищенко. Премии присуждаются отдельным лауреатам или авторским коллективам (до пяти человек) по решению правительства на основании предложений межведомственного совета по присуждению премий правительства в области образования.
https://ria.ru/20241002/volodin-1975935702.html
https://ria.ru/20240902/mishustin-1970033445.html
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общество, россия, москва, снежное, михаил мишустин, сергей тарасов, валерий попов, московский государственный строительный университет, государственный университет управления, день учителя
Общество, Россия, Москва, Снежное, Михаил Мишустин, Сергей Тарасов, Валерий Попов, Московский государственный строительный университет, Государственный университет управления, День учителя
Мишустин вручил премии правительства в области образования

Мишустин перед Днем учителя вручил премии правительства в области образования

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и ректор Казанского государственного института культуры и искусств Роза Ахмадиева на церемонии награждения лауреатов премий правительства РФ в области образования и поощренных благодарностью правительства РФ. 4 октября 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и ректор Казанского государственного института культуры и искусств Роза Ахмадиева на церемонии награждения лауреатов премий правительства РФ в области образования и поощренных благодарностью правительства РФ. 4 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и ректор Казанского государственного института культуры и искусств Роза Ахмадиева на церемонии награждения лауреатов премий правительства РФ в области образования и поощренных благодарностью правительства РФ. 4 октября 2024
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил премии правительства в области образования, церемония проходит в пятницу в Москве.
«
"Сегодня мы вручаем премии правительства РФ в области образования. По традиции делаем это в преддверии замечательного праздника Дня учителя - одного из самых, наверное, важных праздников. Это еще один повод сказать нашим педагогам, как мы им благодарны, признательны за те знания, что нам передали, за тот жизненный опыт, которым с нами поделились", - сказал Мишустин в ходе церемонии.
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Глава правительства отметил, что премиями отмечаются заслуги профессионалов в области образования, среди лауреатов шесть авторских коллективов.
«
"Их работы представляют собой новые методы и технологии в обучении, обладают высокой практической значимостью", - заметил Мишустин.
Премии удостоены профессора Московского государственного строительного университета Анатолий Бедов и Владимир Знаменский, а также профессор Уфимского государственного нефтяного технического университета Азат Габитов. Они разработали комплект учебных пособий "Оценка технического состояния, восстановление и усиление оснований и строительных конструкций эксплуатируемых зданий и сооружений".
В числе лауреатов ректор Государственного университета управления Владимир Строев, профессор Марина Жукова, заведующий кафедрой Алексей Чудновский, советник директора по воспитательной работе школы №9 города Снежное Татьяна Пилипенко и учитель физкультуры школы №18 в Шахтерске Алина Шандюк. Они отмечены наградой за комплекс научно-практических разработок для системы высшего и дополнительного образования по подготовке кадров для совершенствования управления в сфере туризма.
За учебник "Системы электроснабжения" премия присуждена доценту Национального исследовательского университета "МЭИ" Галактиону Шведову и директору Института гидроэнергетики и возобновляемых источников МЭИ Татьяне Шестопаловой.
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Ректор Российского государственного педагогического университета имени А.И.Герцена Сергей Тарасов, заведующая кафедрой Александра Гогоберидзе, доцент кафедры Ирина Кондракова, начальник управления межрегионального сотрудничества в сфере образования Елена Спасская удостоены премии за научно-практическую разработку, посвященную подготовке учителей будущего поколения России.
Кроме того, премией отмечены авторы учебно-методических пособий "Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения на дороге" - ректор Казанского государственного института культуры Роза Ахмадиева, начальники отделов Научного центра безопасности жизнедеятельности Академии наук Республики Татарстан Наталья Аникина и Валерий Попов, директор ГБУ "Безопасность дорожного движения" Рифкат Минниханов.
Среди награждаемых также авторы учебных пособий "Агрохимия". Над комплектом работали заведующий отделом Федерального научного центра риса Асхад Шеуджен и ведущий научный сотрудник Татьяна Бондарева, заведующая лабораторией ВНИИ агрохимии имени Д.Н. Прянишникова Наталья Аканова, профессор Кубанского государственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина Людмила Онищенко.
Премии присуждаются отдельным лауреатам или авторским коллективам (до пяти человек) по решению правительства на основании предложений межведомственного совета по присуждению премий правительства в области образования.
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ОбществоРоссияМоскваСнежноеМихаил МишустинСергей ТарасовВалерий ПоповМосковский государственный строительный университетГосударственный университет управленияДень учителя
 
 
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