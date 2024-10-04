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Мишустин призвал повышать престиж профессии педагога - РИА Новости, 04.10.2024
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16:01 04.10.2024 (обновлено: 16:49 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/mishustin-1976398926.html
Мишустин призвал повышать престиж профессии педагога
Мишустин призвал повышать престиж профессии педагога - РИА Новости, 04.10.2024
Мишустин призвал повышать престиж профессии педагога
Профессия педагога входит в тройку самых популярных среди абитуриентов, важно и дальше повышать ее престиж, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T16:01
2024-10-04T16:49
общество
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Профессия педагога входит в тройку самых популярных среди абитуриентов, важно и дальше повышать ее престиж, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Очень важно, чтобы педагогическое образование в нашей стране укреплялось в статусе престижной профессии. Уже сегодня она входит в тройку самых популярных у абитуриентов", - сказал Мишустин на церемонии вручения премий правительства в области образования.Глава российского кабмина отметил, что в текущем году конкурс в педагогические вузы на отдельные специальности был около 10 человек на место.
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общество, михаил мишустин, россия, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Михаил Мишустин, Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
Мишустин призвал повышать престиж профессии педагога

Мишустин: важно и дальше повышать престиж профессии педагога

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на церемонии награждения лауреатов премий правительства РФ в области образования и поощренных благодарностью правительства РФ. 4 октября 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на церемонии награждения лауреатов премий правительства РФ в области образования и поощренных благодарностью правительства РФ. 4 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на церемонии награждения лауреатов премий правительства РФ в области образования и поощренных благодарностью правительства РФ. 4 октября 2024
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Профессия педагога входит в тройку самых популярных среди абитуриентов, важно и дальше повышать ее престиж, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Очень важно, чтобы педагогическое образование в нашей стране укреплялось в статусе престижной профессии. Уже сегодня она входит в тройку самых популярных у абитуриентов", - сказал Мишустин на церемонии вручения премий правительства в области образования.
Глава российского кабмина отметил, что в текущем году конкурс в педагогические вузы на отдельные специальности был около 10 человек на место.
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