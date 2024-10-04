https://ria.ru/20241004/mishustin-1976398926.html

Мишустин призвал повышать престиж профессии педагога

Мишустин призвал повышать престиж профессии педагога - РИА Новости, 04.10.2024

Мишустин призвал повышать престиж профессии педагога

Профессия педагога входит в тройку самых популярных среди абитуриентов, важно и дальше повышать ее престиж, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T16:01

2024-10-04T16:01

2024-10-04T16:49

общество

михаил мишустин

россия

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Профессия педагога входит в тройку самых популярных среди абитуриентов, важно и дальше повышать ее престиж, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Очень важно, чтобы педагогическое образование в нашей стране укреплялось в статусе престижной профессии. Уже сегодня она входит в тройку самых популярных у абитуриентов", - сказал Мишустин на церемонии вручения премий правительства в области образования.Глава российского кабмина отметил, что в текущем году конкурс в педагогические вузы на отдельные специальности был около 10 человек на место.

https://ria.ru/20240905/lgoty-1734472212.html

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общество, михаил мишустин, россия, социальный навигатор, сн_образование