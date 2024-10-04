https://ria.ru/20241004/mintsifra-1976448394.html

Определены правила регистрации каналов с аудиторией более 10 тысяч человек

Определены правила регистрации каналов с аудиторией более 10 тысяч человек - РИА Новости, 04.10.2024

Определены правила регистрации каналов с аудиторией более 10 тысяч человек

Минцифры и Роскомнадзор опубликовали проекты подзаконных актов, которые установят правила авторизации владельцев каналов и страниц с аудиторией более 10 тысяч... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T20:36

2024-10-04T20:36

2024-10-04T20:39

общество

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

госдума рф

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Минцифры и Роскомнадзор опубликовали проекты подзаконных актов, которые установят правила авторизации владельцев каналов и страниц с аудиторией более 10 тысяч подписчиков и будут способствовать повышению прозрачности рынка рекламы в социальных сетях, следует из документов, опубликованных на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. Как сказано в пояснительной записке, паблики и каналы в социальных сетях, которые набрали более 10 тысяч подписчиков, смогут самостоятельно пройти верификацию - после нее Роскомнадзор включит их в соответствующий перечень. Владелец такого ресурса самостоятельно должен направить минимальный объем базовых сведений о себе и своем канале, включая контактные данные. Это можно сделать через портал "Госуслуги", сайт Роскомнадзора, а также с помощью чат-бота в социальной сети. РКН также сообщит владельцу социальной сети о включении паблика в перечень, а социальная сеть добавит на странице канала специальный знак и уникальную ссылку, по которой можно проверить, действительно ли паблик находится в перечне. Если страница есть в перечне, на ней может размещаться реклама и её владелец может принимать донаты (пожертвования) от пользователей. В противном случае паблик осуществлять такую деятельность не сможет, к тому же другим нельзя будет репостить его сообщения. В документах отмечается, что вся информация в перечне будет храниться в зашифрованном виде. Через специальную форму на сайте Роскомнадзора или уникальную ссылку в канале можно будет получить информацию только о том, включен канал в перечень или нет. Общественное обсуждение проектов продлится до 31 октября 2024 года, уточняется на сайте. Ранее Госдума приняла закон, согласно которому отсутствие верификации страницы или канала в соцсети, количество подписчиков которых составляет более 10 тысяч, влечет запрет на репосты и на размещение рекламы в таких каналах.

https://ria.ru/20240729/blogery-1962731389.html

https://ria.ru/20240913/svyaz-1972618646.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф