https://ria.ru/20241004/minoborony-1976435596.html
Минобороны показало кадры уничтожения артиллерии ВСУ "Иноходцем"
Минобороны показало кадры уничтожения артиллерии ВСУ "Иноходцем" - РИА Новости, 04.10.2024
Минобороны показало кадры уничтожения артиллерии ВСУ "Иноходцем"
Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения артиллерийского орудия и расчета беспилотников ВСУ беспилотным ударным комплексом "Иноходец" в... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T19:38
2024-10-04T19:38
2024-10-04T19:38
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сумская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976434639_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7e81df0e4412e02b00d3647d57cdf9fc.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения артиллерийского орудия и расчета беспилотников ВСУ беспилотным ударным комплексом "Иноходец" в Сумской области. В описании к видео сказано, что военнослужащие группировки войск "Север" с помощью беспилотника выявили огневую позицию артиллерийского орудия и расчет беспилотника ВСУ в Сумской области в районе лесополосы. После определения и подтверждения точных координат места нахождения противника было принято решение о точечном огневом воздействии. "В результате нанесенного расчетом ударного БпЛА "Иноходец" прямого ракетного удара артиллерийское орудие и расчет беспилотника боевиков ВСУ были уничтожены. Результативность ракетного удара в режиме реального времени подтверждается кадрами объективного контроля", - добавили в МО РФ. На опубликованном видео показано, как "Иноходец" попадает в цель и какой после этого происходит взрыв.
https://ria.ru/20241003/tank-1976122353.html
россия
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976434639_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c0a3429d6ca2cefa8f5cea7cfba6ec21.jpg
Уничтожение артиллерийского орудия ВСУ ударным комплексом "Иноходец" в Сумской области
Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения артиллерийского орудия и расчета беспилотников ВСУ беспилотным ударным комплексом "Иноходец" в Сумской области.
2024-10-04T19:38
true
PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало кадры уничтожения артиллерии ВСУ "Иноходцем"
Минобороны показало кадры уничтожения артиллерийского орудия и расчета БПЛА ВСУ
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения артиллерийского орудия и расчета беспилотников ВСУ беспилотным ударным комплексом "Иноходец" в Сумской области.
В описании к видео сказано, что военнослужащие группировки войск "Север" с помощью беспилотника выявили огневую позицию артиллерийского орудия и расчет беспилотника ВСУ в Сумской области в районе лесополосы.
После определения и подтверждения точных координат места нахождения противника было принято решение о точечном огневом воздействии.
"В результате нанесенного расчетом ударного БпЛА "Иноходец" прямого ракетного удара артиллерийское орудие и расчет беспилотника боевиков ВСУ были уничтожены. Результативность ракетного удара в режиме реального времени подтверждается кадрами объективного контроля", - добавили в МО РФ.
На опубликованном видео показано, как "Иноходец" попадает в цель и какой после этого происходит взрыв.