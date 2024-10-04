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Минобороны показало кадры уничтожения артиллерии ВСУ "Иноходцем" - РИА Новости, 04.10.2024
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19:38 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/minoborony-1976435596.html
Минобороны показало кадры уничтожения артиллерии ВСУ "Иноходцем"
Минобороны показало кадры уничтожения артиллерии ВСУ "Иноходцем" - РИА Новости, 04.10.2024
Минобороны показало кадры уничтожения артиллерии ВСУ "Иноходцем"
Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения артиллерийского орудия и расчета беспилотников ВСУ беспилотным ударным комплексом "Иноходец" в... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T19:38
2024-10-04T19:38
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сумская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения артиллерийского орудия и расчета беспилотников ВСУ беспилотным ударным комплексом "Иноходец" в Сумской области. В описании к видео сказано, что военнослужащие группировки войск "Север" с помощью беспилотника выявили огневую позицию артиллерийского орудия и расчет беспилотника ВСУ в Сумской области в районе лесополосы. После определения и подтверждения точных координат места нахождения противника было принято решение о точечном огневом воздействии. "В результате нанесенного расчетом ударного БпЛА "Иноходец" прямого ракетного удара артиллерийское орудие и расчет беспилотника боевиков ВСУ были уничтожены. Результативность ракетного удара в режиме реального времени подтверждается кадрами объективного контроля", - добавили в МО РФ. На опубликованном видео показано, как "Иноходец" попадает в цель и какой после этого происходит взрыв.
https://ria.ru/20241003/tank-1976122353.html
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Уничтожение артиллерийского орудия ВСУ ударным комплексом "Иноходец" в Сумской области
Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения артиллерийского орудия и расчета беспилотников ВСУ беспилотным ударным комплексом "Иноходец" в Сумской области.
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безопасность, россия, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало кадры уничтожения артиллерии ВСУ "Иноходцем"

Минобороны показало кадры уничтожения артиллерийского орудия и расчета БПЛА ВСУ

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения артиллерийского орудия и расчета беспилотников ВСУ беспилотным ударным комплексом "Иноходец" в Сумской области.
В описании к видео сказано, что военнослужащие группировки войск "Север" с помощью беспилотника выявили огневую позицию артиллерийского орудия и расчет беспилотника ВСУ в Сумской области в районе лесополосы.
После определения и подтверждения точных координат места нахождения противника было принято решение о точечном огневом воздействии.
"В результате нанесенного расчетом ударного БпЛА "Иноходец" прямого ракетного удара артиллерийское орудие и расчет беспилотника боевиков ВСУ были уничтожены. Результативность ракетного удара в режиме реального времени подтверждается кадрами объективного контроля", - добавили в МО РФ.
На опубликованном видео показано, как "Иноходец" попадает в цель и какой после этого происходит взрыв.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСумская областьВооруженные силы Украины
 
 
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