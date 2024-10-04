https://ria.ru/20241004/minoborony-1976435596.html

Минобороны показало кадры уничтожения артиллерии ВСУ "Иноходцем"

Минобороны показало кадры уничтожения артиллерии ВСУ "Иноходцем" - РИА Новости, 04.10.2024

Минобороны показало кадры уничтожения артиллерии ВСУ "Иноходцем"

Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения артиллерийского орудия и расчета беспилотников ВСУ беспилотным ударным комплексом "Иноходец" в... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T19:38

2024-10-04T19:38

2024-10-04T19:38

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сумская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения артиллерийского орудия и расчета беспилотников ВСУ беспилотным ударным комплексом "Иноходец" в Сумской области. В описании к видео сказано, что военнослужащие группировки войск "Север" с помощью беспилотника выявили огневую позицию артиллерийского орудия и расчет беспилотника ВСУ в Сумской области в районе лесополосы. После определения и подтверждения точных координат места нахождения противника было принято решение о точечном огневом воздействии. "В результате нанесенного расчетом ударного БпЛА "Иноходец" прямого ракетного удара артиллерийское орудие и расчет беспилотника боевиков ВСУ были уничтожены. Результативность ракетного удара в режиме реального времени подтверждается кадрами объективного контроля", - добавили в МО РФ. На опубликованном видео показано, как "Иноходец" попадает в цель и какой после этого происходит взрыв.

https://ria.ru/20241003/tank-1976122353.html

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Уничтожение артиллерийского орудия ВСУ ударным комплексом "Иноходец" в Сумской области Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения артиллерийского орудия и расчета беспилотников ВСУ беспилотным ударным комплексом "Иноходец" в Сумской области. 2024-10-04T19:38 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, россия, сумская область, вооруженные силы украины