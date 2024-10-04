https://ria.ru/20241004/migranty-1976313225.html

Бортников назвал мигрантов-радикалов благоприятной средой для терроризма

Бортников назвал мигрантов-радикалов благоприятной средой для терроризма - РИА Новости, 04.10.2024

Бортников назвал мигрантов-радикалов благоприятной средой для терроризма

Радикалы, проникающие в РФ в миграционных потоках, являются благоприятной вербовочной средой для террористов и иностранных спецслужб, заявил директор ФСБ... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T10:22

2024-10-04T10:22

2024-10-04T10:22

россия

астана

александр бортников

снг

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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АСТАНА, 4 окт - РИА Новости. Радикалы, проникающие в РФ в миграционных потоках, являются благоприятной вербовочной средой для террористов и иностранных спецслужб, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников. "В России такого рода "группой риска" являются радикалы, проникающие на нашу территорию в миграционных потоках. Они являются благоприятной вербовочной средой и для МТО (международных террористических организаций - ред.), и для иностранных спецслужб", - отметил Бортников, выступая в Астане на 55-м заседании СОРБ. "С удовлетворением отмечаю готовность наших коллег совместно отслеживать террористов и их пособников в среде мигрантов, своевременно принимать меры реагирования в отношении лиц, причастных к преступной деятельности. Достигнуты конкретные практические результаты. Заинтересованы в дальнейшем развитии такого рода взаимодействия", - добавил он. По словам Бортникова, Россия рассчитывает, что этот опыт будет распространен, в частности, на противодействие попыткам иностранных спецслужб и организаций вмешиваться во внутренние дела государств СНГ.

https://ria.ru/20241004/migrant-1976298435.html

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Варвара Скокшина

россия, астана, александр бортников, снг, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия