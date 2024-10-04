Рейтинг@Mail.ru
Мигранты раскололи страну - РИА Новости, 04.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 04.10.2024 (обновлено: 08:01 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/migranty-1976234576.html
Мигранты раскололи страну
Мигранты раскололи страну - РИА Новости, 04.10.2024
Мигранты раскололи страну
Что делать непопулярному руководителю с популярным политиком? Посадить, убить, ошельмовать черным пиаром? Задача осложняется тем, что дело происходит во Франции РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T08:00
2024-10-04T08:01
аналитика
франция
брюссель
марин ле пен
европарламент
нато
евросоюз
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976233363_0:16:1792:1024_1920x0_80_0_0_38aebb00d3e486f97d5a7806a2ff0692.jpg
Что делать непопулярному руководителю с популярным политиком? Посадить, убить, ошельмовать черным пиаром? Задача осложняется тем, что дело происходит во Франции — на родине либерте, эгалите и прочей фратерните. Нам долгое время выдавали эту страну за "ведущую демократию", а прозападные властители дум языки стерли, пытаясь убедить нас, как хорошо бы нам отказаться от себя и превратиться во "вторую Францию".И тут "такой пассаж": популярнейшую Марин Ле Пен только что отдали под суд, ей грозит тюремный срок до десяти лет и запрет избираться. Не постеснялись привлечь — пока в качестве свидетеля — даже ее девяностошестилетнего отца. Старику разрешено давать показания по видеосвязи — это выдается за невиданный гуманизм французской Фемиды.Для полноты картины: рейтинг действующего президента Макрона пробивает дно — у него 25 процентов. Рейтинг Марин Ле Пен — около 40 процентов. Она была самым опасным соперником Макрона на президентских выборах и считается фаворитом президентской гонки — 2027. Ее партия отлично выступила летом на выборах в Европарламент, а свое присутствие в Нацсобрании Франции нарастила за двенадцать лет в семьдесят раз: с двух мест в 2012 году до 143-х в этом.Успех просто ошеломляющий, и достигнут он не политическим жульничеством, а настойчивым поиском идей, которые объединяют большинство народа Франции. Ле Пен аккуратно двигала свою унаследованную от отца партию к политическому центру, смягчая радикальную риторику старшего поколения, привлекая к сотрудничеству молодежь и представителей разнообразных меньшинств. Это сделало ее самым популярным политиком Франции, причем единственным, который обещает решить главные проблемы страны: невыгодные вассальные отношения с Вашингтоном и Брюсселем и неконтролируемый наплыв мигрантов.Ну и что с ней такой делать? Черный пиар использовался сначала против ее отца, потом против нее самой десятилетиями. Обильными потоками лились на Ле Пенов обвинения в "расизме", "нацизме" и прочих неаппетитных вещах. Но французские избиратели прекрасно понимали, что к чему, и их симпатии к "Национальному объединению" только росли.Макрон тем временем проиграл все что мог, и даже нечистоплотные интриги не помогли ему добиться успеха. Он вылез из кожи вон, чтобы не дать победить "Национальному объединению" на парламентских выборах в стране, но это аукнулось глубоким политическим кризисом: больше двух месяцев Франция жила вообще без правительства. Ле Пен же на этих кризисах только набирала очки — слишком выгодно смотрелась ее оппозиционная партия на фоне тотальной политической импотенции правящего класса.Ситуация очень похожа на то, что творится в США, и видно, что Макрон пошел по стопам Байдена: теперь Марин Ле Пен будут таскать по судам, как Трампа. Пока посадить хотят за растрату денег на зарплаты помощникам депутатов — подобные обвинения французские власти традиционно лепят своим политическим противникам. Это означает до десяти лет тюрьмы, до одного миллиона евро штрафа, а также запрет участия в президентских выборах 2027 года — очень удобно для Макрона, который сможет подобрать в преемники кого-нибудь из своих миньонов.Не совсем понятно, правда, при чем тут демократия. Засадить в тюрьму ведущего оппозиционного политика страны, не допустить ее к президентским выборам, которые она могла выиграть? Это все точно происходит во Франции, а не в какой-нибудь банановой республике? Ведь сегодня даже в бывших французских колониях в Африке с демократией все гораздо лучше, чем в Париже.Гонения часто идут на пользу оппозиционерам — и нет сомнения, что Марин Ле Пен наберет очки на своем преследовании. Популярный политик, которого, внаглую задействуя админресурс, прессуют власти, обречен на любовь народных масс — пример Трампа тому свидетельство. Однако то, что работало в демократиях, не работает при диктатуре. Как бы успешно ни выступало "Национальное объединение", его даже близко не подпускают к рычагам власти. Истеблишмент все запер наглухо. Если им не удастся остановить Марин Ле Пен мирным путем, они попытаются ее убить — Трамп и Фицо не дадут соврать.Поэтому надеяться на решительное изменение политики Парижа, внешней и внутренней, в ближайшие годы невозможно. Важны, однако, эти процессы тем, что выстраиваемая Макроном диктатура — достаточно нестабильный режим. Она по определению обречена на кризисы, мятежи, хаос и развал.Миллионы французов, голосовавших за Ле Пен и ее партию, никуда не делись и по-прежнему недовольны положением дел. Засилье мигрантского криминала только нарастает, оно уже превратило легендарные французские города в помойки. Самоубийственная проукраинская политика грозит втащить страну в мировую войну. Зависимость от окриков из Вашингтона и Брюсселя не просто унизительна, она стала откровенно опасной.И в довершение картины — французские левые с нездоровой ожесточенностью бросаются на французских правых, мутузят их на улицах и устраивают перманентный политический кризис. Страна расколота: половина за то, чтобы выйти из НАТО и ЕС и выгнать мигрантов, другая — за то, чтобы оставить все как было.Все эти конфликты продолжат раздирать Францию, ослабляя и разоряя ее. Когда-то одна из богатейших стран мира будет скатываться в нищету и депрессию — именно так выглядит проигрыш в глобальной экономической войне, в которую Вашингтон втянул своих неумных европейских сателлитов. А Марин Ле Пен остается пожелать всяческих успехов. У нее нет сил, чтобы сделать Францию союзником России, зато достаточно влияния, чтобы еще больше расколоть и ослабить Францию.
https://ria.ru/20240930/orban-1975624322.html
https://ria.ru/20240930/parizh-1975534219.html
https://ria.ru/20241003/makron-1975969407.html
https://ria.ru/20240919/frantsiya-1973424087.html
https://ria.ru/20240930/parizh-1975526506.html
https://ria.ru/20241003/makron-1976229370.html
франция
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976233363_238:0:1603:1024_1920x0_80_0_0_3ec08bc500c7ef211a85c1666bd17f9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика, франция, брюссель, марин ле пен, европарламент, нато, евросоюз, эммануэль макрон
Аналитика, Франция, Брюссель, Марин Ле Пен, Европарламент, НАТО, Евросоюз, Эммануэль Макрон

Мигранты раскололи страну

© РИА Новости / Сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
Дзен
Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
Все материалы
Что делать непопулярному руководителю с популярным политиком? Посадить, убить, ошельмовать черным пиаром? Задача осложняется тем, что дело происходит во Франции — на родине либерте, эгалите и прочей фратерните. Нам долгое время выдавали эту страну за "ведущую демократию", а прозападные властители дум языки стерли, пытаясь убедить нас, как хорошо бы нам отказаться от себя и превратиться во "вторую Францию".
И тут "такой пассаж": популярнейшую Марин Ле Пен только что отдали под суд, ей грозит тюремный срок до десяти лет и запрет избираться. Не постеснялись привлечь — пока в качестве свидетеля — даже ее девяностошестилетнего отца. Старику разрешено давать показания по видеосвязи — это выдается за невиданный гуманизм французской Фемиды.
Лидер партии Национальное объединение Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Орбан сравнил судебный процесс Ле Пен с делами Трампа и Сальвини
30 сентября, 23:28
Для полноты картины: рейтинг действующего президента Макрона пробивает дно — у него 25 процентов. Рейтинг Марин Ле Пен — около 40 процентов. Она была самым опасным соперником Макрона на президентских выборах и считается фаворитом президентской гонки — 2027. Ее партия отлично выступила летом на выборах в Европарламент, а свое присутствие в Нацсобрании Франции нарастила за двенадцать лет в семьдесят раз: с двух мест в 2012 году до 143-х в этом.
Успех просто ошеломляющий, и достигнут он не политическим жульничеством, а настойчивым поиском идей, которые объединяют большинство народа Франции. Ле Пен аккуратно двигала свою унаследованную от отца партию к политическому центру, смягчая радикальную риторику старшего поколения, привлекая к сотрудничеству молодежь и представителей разнообразных меньшинств. Это сделало ее самым популярным политиком Франции, причем единственным, который обещает решить главные проблемы страны: невыгодные вассальные отношения с Вашингтоном и Брюсселем и неконтролируемый наплыв мигрантов.
Марин Ле Пен прибыла в здание суда в Париже. 30 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Ле Пен прокомментировала судебный процесс против нее
30 сентября, 14:57
Ну и что с ней такой делать? Черный пиар использовался сначала против ее отца, потом против нее самой десятилетиями. Обильными потоками лились на Ле Пенов обвинения в "расизме", "нацизме" и прочих неаппетитных вещах. Но французские избиратели прекрасно понимали, что к чему, и их симпатии к "Национальному объединению" только росли.
Макрон тем временем проиграл все что мог, и даже нечистоплотные интриги не помогли ему добиться успеха. Он вылез из кожи вон, чтобы не дать победить "Национальному объединению" на парламентских выборах в стране, но это аукнулось глубоким политическим кризисом: больше двух месяцев Франция жила вообще без правительства. Ле Пен же на этих кризисах только набирала очки — слишком выгодно смотрелась ее оппозиционная партия на фоне тотальной политической импотенции правящего класса.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
"Отработанная схема". Макрон пошел на отчаянный шаг
Вчера, 08:00
Ситуация очень похожа на то, что творится в США, и видно, что Макрон пошел по стопам Байдена: теперь Марин Ле Пен будут таскать по судам, как Трампа. Пока посадить хотят за растрату денег на зарплаты помощникам депутатов — подобные обвинения французские власти традиционно лепят своим политическим противникам. Это означает до десяти лет тюрьмы, до одного миллиона евро штрафа, а также запрет участия в президентских выборах 2027 года — очень удобно для Макрона, который сможет подобрать в преемники кого-нибудь из своих миньонов.
Не совсем понятно, правда, при чем тут демократия. Засадить в тюрьму ведущего оппозиционного политика страны, не допустить ее к президентским выборам, которые она могла выиграть? Это все точно происходит во Франции, а не в какой-нибудь банановой республике? Ведь сегодня даже в бывших французских колониях в Африке с демократией все гораздо лучше, чем в Париже.
Здание Бурбонского дворца в Париже, где заседает нижняя палата парламента Франции — Национальная ассамблея - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
"Это объявление войны". Такого в Европе не было сто лет
19 сентября, 08:00
Гонения часто идут на пользу оппозиционерам — и нет сомнения, что Марин Ле Пен наберет очки на своем преследовании. Популярный политик, которого, внаглую задействуя админресурс, прессуют власти, обречен на любовь народных масс — пример Трампа тому свидетельство. Однако то, что работало в демократиях, не работает при диктатуре. Как бы успешно ни выступало "Национальное объединение", его даже близко не подпускают к рычагам власти. Истеблишмент все запер наглухо. Если им не удастся остановить Марин Ле Пен мирным путем, они попытаются ее убить — Трамп и Фицо не дадут соврать.
Поэтому надеяться на решительное изменение политики Парижа, внешней и внутренней, в ближайшие годы невозможно. Важны, однако, эти процессы тем, что выстраиваемая Макроном диктатура — достаточно нестабильный режим. Она по определению обречена на кризисы, мятежи, хаос и развал.
Марин Ле Пен прибыла в здание суда в Париже - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
В Париже начался суд над Ле Пен и членами ее партии
30 сентября, 14:35
Миллионы французов, голосовавших за Ле Пен и ее партию, никуда не делись и по-прежнему недовольны положением дел. Засилье мигрантского криминала только нарастает, оно уже превратило легендарные французские города в помойки. Самоубийственная проукраинская политика грозит втащить страну в мировую войну. Зависимость от окриков из Вашингтона и Брюсселя не просто унизительна, она стала откровенно опасной.
И в довершение картины — французские левые с нездоровой ожесточенностью бросаются на французских правых, мутузят их на улицах и устраивают перманентный политический кризис. Страна расколота: половина за то, чтобы выйти из НАТО и ЕС и выгнать мигрантов, другая — за то, чтобы оставить все как было.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Рейтинг доверия французов к Макрону упал до исторического минимума
Вчера, 17:45
Все эти конфликты продолжат раздирать Францию, ослабляя и разоряя ее. Когда-то одна из богатейших стран мира будет скатываться в нищету и депрессию — именно так выглядит проигрыш в глобальной экономической войне, в которую Вашингтон втянул своих неумных европейских сателлитов. А Марин Ле Пен остается пожелать всяческих успехов. У нее нет сил, чтобы сделать Францию союзником России, зато достаточно влияния, чтобы еще больше расколоть и ослабить Францию.
 
АналитикаФранцияБрюссельМарин Ле ПенЕвропарламентНАТОЕвросоюзЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала