Мигранта, не выпускавшего девушку из такси, доставили во Владивосток
Мигранта, не выпускавшего девушку из такси в Приморье, доставили во Владивосток
Сотрудник полиции России. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 окт - РИА Новости. Сотрудники полиции доставили во Владивосток мигранта, подозреваемого в том, что он не выпускал пассажирку из такси в Приморье, ранее его задержали в аэропорту Новосибирска при попытке выехать из России, сообщается в Тelegram-канале УМВД Приморья.
Ранее в соцсетях разошлось видео инцидента, на кадрах пассажирка такси просит водителя-мигранта выпустить ее из машины. Мужчина держит девушку за подол платья и просит у нее номер телефона, но она отказывается его назвать. В соцсетях утверждалось, что девушка заказала такси из Владивостока в приморский Артем, таксист якобы всю дорогу вел непристойные беседы, а потом заблокировал двери, не давая ей выйти из машины.
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Следком Приморья возбудил уголовное дело о незаконном лишении свободы. Позже в ведомстве сообщили, что в аэропорту Новосибирска при попытке выехать из России задержан гражданин Республики Узбекистан - 34-летний Шухрат Уримов, подозреваемый в лишении свободы девушки в такси.
"Сегодня гражданин Республики Узбекистан, подозреваемый в преступлении против свободы личности, в сопровождении сотрудников уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю доставлен из Новосибирска во Владивосток", - говорится в сообщении.
Позже прокуратура Приморья сообщила, что суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.