https://ria.ru/20241004/migrant-1976298435.html

Мигранта, не выпускавшего девушку из такси, доставили во Владивосток

Мигранта, не выпускавшего девушку из такси, доставили во Владивосток - РИА Новости, 04.10.2024

Мигранта, не выпускавшего девушку из такси, доставили во Владивосток

Сотрудники полиции доставили во Владивосток мигранта, подозреваемого в том, что он не выпускал пассажирку из такси в Приморье, ранее его задержали в аэропорту... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T08:51

2024-10-04T08:51

2024-10-04T10:27

происшествия

новосибирск

россия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 4 окт - РИА Новости. Сотрудники полиции доставили во Владивосток мигранта, подозреваемого в том, что он не выпускал пассажирку из такси в Приморье, ранее его задержали в аэропорту Новосибирска при попытке выехать из России, сообщается в Тelegram-канале УМВД Приморья. Ранее в соцсетях разошлось видео инцидента, на кадрах пассажирка такси просит водителя-мигранта выпустить ее из машины. Мужчина держит девушку за подол платья и просит у нее номер телефона, но она отказывается его назвать. В соцсетях утверждалось, что девушка заказала такси из Владивостока в приморский Артем, таксист якобы всю дорогу вел непристойные беседы, а потом заблокировал двери, не давая ей выйти из машины. Следком Приморья возбудил уголовное дело о незаконном лишении свободы. Позже в ведомстве сообщили, что в аэропорту Новосибирска при попытке выехать из России задержан гражданин Республики Узбекистан - 34-летний Шухрат Уримов, подозреваемый в лишении свободы девушки в такси. "Сегодня гражданин Республики Узбекистан, подозреваемый в преступлении против свободы личности, в сопровождении сотрудников уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю доставлен из Новосибирска во Владивосток", - говорится в сообщении.Позже прокуратура Приморья сообщила, что суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

https://ria.ru/20240930/taksist-1975625035.html

https://ria.ru/20240409/arest-1938784858.html

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россия

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, новосибирск, россия, владивосток