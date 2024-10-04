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Мигранта, не выпускавшего девушку из такси, доставили во Владивосток - РИА Новости, 04.10.2024
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08:51 04.10.2024 (обновлено: 10:27 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/migrant-1976298435.html
Мигранта, не выпускавшего девушку из такси, доставили во Владивосток
Мигранта, не выпускавшего девушку из такси, доставили во Владивосток - РИА Новости, 04.10.2024
Мигранта, не выпускавшего девушку из такси, доставили во Владивосток
Сотрудники полиции доставили во Владивосток мигранта, подозреваемого в том, что он не выпускал пассажирку из такси в Приморье, ранее его задержали в аэропорту... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T08:51
2024-10-04T10:27
происшествия
новосибирск
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 4 окт - РИА Новости. Сотрудники полиции доставили во Владивосток мигранта, подозреваемого в том, что он не выпускал пассажирку из такси в Приморье, ранее его задержали в аэропорту Новосибирска при попытке выехать из России, сообщается в Тelegram-канале УМВД Приморья. Ранее в соцсетях разошлось видео инцидента, на кадрах пассажирка такси просит водителя-мигранта выпустить ее из машины. Мужчина держит девушку за подол платья и просит у нее номер телефона, но она отказывается его назвать. В соцсетях утверждалось, что девушка заказала такси из Владивостока в приморский Артем, таксист якобы всю дорогу вел непристойные беседы, а потом заблокировал двери, не давая ей выйти из машины. Следком Приморья возбудил уголовное дело о незаконном лишении свободы. Позже в ведомстве сообщили, что в аэропорту Новосибирска при попытке выехать из России задержан гражданин Республики Узбекистан - 34-летний Шухрат Уримов, подозреваемый в лишении свободы девушки в такси. "Сегодня гражданин Республики Узбекистан, подозреваемый в преступлении против свободы личности, в сопровождении сотрудников уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю доставлен из Новосибирска во Владивосток", - говорится в сообщении.Позже прокуратура Приморья сообщила, что суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
https://ria.ru/20240930/taksist-1975625035.html
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происшествия, новосибирск, россия, владивосток
Происшествия, Новосибирск, Россия, Владивосток
Мигранта, не выпускавшего девушку из такси, доставили во Владивосток

Мигранта, не выпускавшего девушку из такси в Приморье, доставили во Владивосток

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Сотрудник полиции России. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 окт - РИА Новости. Сотрудники полиции доставили во Владивосток мигранта, подозреваемого в том, что он не выпускал пассажирку из такси в Приморье, ранее его задержали в аэропорту Новосибирска при попытке выехать из России, сообщается в Тelegram-канале УМВД Приморья.
Ранее в соцсетях разошлось видео инцидента, на кадрах пассажирка такси просит водителя-мигранта выпустить ее из машины. Мужчина держит девушку за подол платья и просит у нее номер телефона, но она отказывается его назвать. В соцсетях утверждалось, что девушка заказала такси из Владивостока в приморский Артем, таксист якобы всю дорогу вел непристойные беседы, а потом заблокировал двери, не давая ей выйти из машины.
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Следком Приморья возбудил уголовное дело о незаконном лишении свободы. Позже в ведомстве сообщили, что в аэропорту Новосибирска при попытке выехать из России задержан гражданин Республики Узбекистан - 34-летний Шухрат Уримов, подозреваемый в лишении свободы девушки в такси.
"Сегодня гражданин Республики Узбекистан, подозреваемый в преступлении против свободы личности, в сопровождении сотрудников уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю доставлен из Новосибирска во Владивосток", - говорится в сообщении.
Позже прокуратура Приморья сообщила, что суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
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