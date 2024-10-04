Экипаж Ми-28 нанес удар по подразделениям ВСУ в Курской области
Экипаж Ми-28 нанес удар по живой силе и бронетехнике ВСУ в Курской области
© Минобороны РФ/TelegramРоссийский вертолет Ми-28НМ ударил авиаракетами по формированиям ВСУ в приграничном районе Курской области
Российский вертолет Ми-28НМ ударил авиаракетами по формированиям ВСУ в приграничном районе Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-28нм нанес удар по скоплению живой силы и бронетехнике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, видео предоставило Минобороны РФ.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям ВСУ.
"После применения авиационных средств поражения экипаж благополучно вернулся на площадку вылета. По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были уничтожены", - сообщили в Минобороны.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 3 октября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 19,8 тысячи военных, 135 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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