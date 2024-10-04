https://ria.ru/20241004/mi-28-1976288743.html

Экипаж Ми-28 нанес удар по подразделениям ВСУ в Курской области

Экипаж Ми-28 нанес удар по подразделениям ВСУ в Курской области - РИА Новости, 04.10.2024

Экипаж Ми-28 нанес удар по подразделениям ВСУ в Курской области

Экипаж вертолета Ми-28нм нанес удар по скоплению живой силы и бронетехнике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, видео предоставило... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T05:11

2024-10-04T05:11

2024-10-04T05:11

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

владимир путин

валерий герасимов

ми-28нм

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-28нм нанес удар по скоплению живой силы и бронетехнике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, видео предоставило Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям ВСУ. "После применения авиационных средств поражения экипаж благополучно вернулся на площадку вылета. По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были уничтожены", - сообщили в Минобороны. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 3 октября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 19,8 тысячи военных, 135 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240929/vsu-1975306226.html

https://ria.ru/20240923/unichtozhenie-1974155866.html

россия

курская область

брянская область

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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, ми-28нм, вооруженные силы украины, ми-28