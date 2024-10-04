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Военные спасли украинского медика, который просил его добить - РИА Новости, 04.10.2024
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04:04 04.10.2024 (обновлено: 10:08 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/medik-1976287208.html
Военные спасли украинского медика, который просил его добить
Военные спасли украинского медика, который просил его добить - РИА Новости, 04.10.2024
Военные спасли украинского медика, который просил его добить
Пленный военный медик украинской 59-й бригады Игорь Мацак рассказал РИА Новости, как его спасли российские бойцы, которых он просил его добить. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T04:04
2024-10-04T10:08
специальная военная операция на украине
в мире
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ДОНЕЦК, 4 окт – РИА Новости. Пленный военный медик украинской 59-й бригады Игорь Мацак рассказал РИА Новости, как его спасли российские бойцы, которых он просил его добить.По его словам, в начале мая 2024 во время штурма позиций ВСУ между Водяным и Нетайлово он получил ранение, у него было перебито бедро. Медик около 30 часов ждал эвакуации от своих сослуживцев, однако жизнь ему спасла штурмовая группа ВС России, которая зашла на подавленные позиции. "Мне повезло, я не знаю как. Меня просто случайно не убили. Потому что пропустили меня, я сутки отлежался в посадке… На следующий день они (бойцы ВС РФ) опять проходили и подобрали. Хотя я просил, чтобы они добили, а они подобрали", — рассказал Мацак. По словам пленного, соседнее подразделение ВСУ находилось буквально в 200 метрах, они не могли его не заметить, поскольку над ним летал украинский дрон. Однако после того, как он попытался подать знаку оператору украинского БПЛА, тот скинул на него боеприпас. "После этого я лег так, чтобы они подумали, что я "двухсотый" уже", — рассказал Мацак. Бойцы ВС России, зашедшие через сутки на эту позицию, оказали раненному пленному помощь, дали воды и обезболивающее. "Ваши ребята увидели, что я живой, и они подошли. И один человек ко мне подошел, и я ему говорю: "Добей меня". А он мне отвечает: "Как я могу тебя добить, если ты без оружия", — сообщил пленный. Эвакуация, по словам Мацака, проводилась в несколько этапов. Бойцы штурмовой группы доставили его на импровизированных носилках в подвал дома, куда за ним пришла эвакуационная группа из шести человек. На этом этапе за раненым бойцом ВСУ и российскими солдатами начали охотиться украинские дроны. "За мной потом приехало шесть человек, эвакогруппа, и тянули меня в тачке, обычной, для сельхозработ, с одним колесом. Один тянул в тачке, другой держал за ногу, чтобы не вываливалась. А два человека шли сзади, один с дробовиком и сбивал наши дроны. Я помню точно, что он сбил два дрона", — пояснил Мацак. После успешной эвакуации бойца ВСУ забрали медики, оказали необходимую помощь и спасли ему ногу. Мацак отметил, что ему планируют установить аппарат Илизарова для дальнейшего восстановления. Он также рассказал, что на всех точках эвакуации российские бойцы разговаривали с ним, чтобы он не потерял сознание, поили чаем и давали сигареты.На вопрос корреспондента РИА Новости, злится ли он на своих сослуживцев, которые оставили его с простреленным бедром в лесополосе и пытались уничтожить с помощью сброса с дрона, Мацак ответил, что "не держит зла абсолютно". "Я уверен, что каждому свое. Я свое получил, уверен, что и они свое получат", — заявил он.
https://ria.ru/20241003/tuberkulez-1976099747.html
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в мире
Специальная военная операция на Украине, В мире
Военные спасли украинского медика, который просил его добить

Бойцы ВС России спасли военного медика ВСУ Мацака, который просил добить его

© РИА НовостиПленный военный медик украинской 59-й бригады Игорь Мацак
Пленный военный медик украинской 59-й бригады Игорь Мацак - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости
Пленный военный медик украинской 59-й бригады Игорь Мацак
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ДОНЕЦК, 4 окт – РИА Новости. Пленный военный медик украинской 59-й бригады Игорь Мацак рассказал РИА Новости, как его спасли российские бойцы, которых он просил его добить.
По его словам, в начале мая 2024 во время штурма позиций ВСУ между Водяным и Нетайлово он получил ранение, у него было перебито бедро. Медик около 30 часов ждал эвакуации от своих сослуживцев, однако жизнь ему спасла штурмовая группа ВС России, которая зашла на подавленные позиции.
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"Мне повезло, я не знаю как. Меня просто случайно не убили. Потому что пропустили меня, я сутки отлежался в посадке… На следующий день они (бойцы ВС РФ) опять проходили и подобрали. Хотя я просил, чтобы они добили, а они подобрали", — рассказал Мацак.
По словам пленного, соседнее подразделение ВСУ находилось буквально в 200 метрах, они не могли его не заметить, поскольку над ним летал украинский дрон. Однако после того, как он попытался подать знаку оператору украинского БПЛА, тот скинул на него боеприпас.
"После этого я лег так, чтобы они подумали, что я "двухсотый" уже", — рассказал Мацак.
Бойцы ВС России, зашедшие через сутки на эту позицию, оказали раненному пленному помощь, дали воды и обезболивающее.
"Ваши ребята увидели, что я живой, и они подошли. И один человек ко мне подошел, и я ему говорю: "Добей меня". А он мне отвечает: "Как я могу тебя добить, если ты без оружия", — сообщил пленный.
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Эвакуация, по словам Мацака, проводилась в несколько этапов. Бойцы штурмовой группы доставили его на импровизированных носилках в подвал дома, куда за ним пришла эвакуационная группа из шести человек. На этом этапе за раненым бойцом ВСУ и российскими солдатами начали охотиться украинские дроны.
"За мной потом приехало шесть человек, эвакогруппа, и тянули меня в тачке, обычной, для сельхозработ, с одним колесом. Один тянул в тачке, другой держал за ногу, чтобы не вываливалась. А два человека шли сзади, один с дробовиком и сбивал наши дроны. Я помню точно, что он сбил два дрона", — пояснил Мацак.
После успешной эвакуации бойца ВСУ забрали медики, оказали необходимую помощь и спасли ему ногу. Мацак отметил, что ему планируют установить аппарат Илизарова для дальнейшего восстановления. Он также рассказал, что на всех точках эвакуации российские бойцы разговаривали с ним, чтобы он не потерял сознание, поили чаем и давали сигареты.
На вопрос корреспондента РИА Новости, злится ли он на своих сослуживцев, которые оставили его с простреленным бедром в лесополосе и пытались уничтожить с помощью сброса с дрона, Мацак ответил, что "не держит зла абсолютно".
"Я уверен, что каждому свое. Я свое получил, уверен, что и они свое получат", — заявил он.
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