https://ria.ru/20241004/mask-1976297312.html

Маск пообещал посетить митинг Трампа в Батлере

Маск пообещал посетить митинг Трампа в Батлере - РИА Новости, 04.10.2024

Маск пообещал посетить митинг Трампа в Батлере

Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X заявил, что посетит предвыборное выступление кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа в... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T08:37

2024-10-04T08:37

2024-10-04T08:37

в мире

пенсильвания

флорида

дональд трамп

илон маск

ак-47

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900642904_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_668dcb7b9db37a6fa97c9533a3e1a96b.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X заявил, что посетит предвыборное выступление кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа в Батлере, где на экс-президента в июле было совершено покушение. Ранее штаб Трампа сообщил, что он 5 октября выступит на митинге в Батлере, штат Пенсильвания, где в июле его ранили в ухо. "Я буду там, чтобы оказать поддержку", - ответил Маск на пост Трампа о том, что он возвращается в Батлер. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля, скрывавшийся на крыше здания в ста метрах от сцены преступник открыл стрельбу из штурмовой винтовки. Трамп был ранен в ухо, один человек погиб, еще двое получили ранения. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro.

https://ria.ru/20241004/mask-1976286782.html

https://ria.ru/20241002/kharris-1975912360.html

пенсильвания

флорида

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, пенсильвания, флорида, дональд трамп, илон маск, ак-47