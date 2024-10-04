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Маск пообещал посетить митинг Трампа в Батлере - РИА Новости, 04.10.2024
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08:37 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/mask-1976297312.html
Маск пообещал посетить митинг Трампа в Батлере
Маск пообещал посетить митинг Трампа в Батлере - РИА Новости, 04.10.2024
Маск пообещал посетить митинг Трампа в Батлере
Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X заявил, что посетит предвыборное выступление кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа в... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T08:37
2024-10-04T08:37
в мире
пенсильвания
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дональд трамп
илон маск
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X заявил, что посетит предвыборное выступление кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа в Батлере, где на экс-президента в июле было совершено покушение. Ранее штаб Трампа сообщил, что он 5 октября выступит на митинге в Батлере, штат Пенсильвания, где в июле его ранили в ухо. "Я буду там, чтобы оказать поддержку", - ответил Маск на пост Трампа о том, что он возвращается в Батлер. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля, скрывавшийся на крыше здания в ста метрах от сцены преступник открыл стрельбу из штурмовой винтовки. Трамп был ранен в ухо, один человек погиб, еще двое получили ранения. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro.
https://ria.ru/20241004/mask-1976286782.html
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в мире, пенсильвания, флорида, дональд трамп, илон маск, ак-47
В мире, Пенсильвания, Флорида, Дональд Трамп, Илон Маск, АК-47
Маск пообещал посетить митинг Трампа в Батлере

Маск пообещал посетить митинг Трампа в Батлере, где произошло первое покушение

© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X заявил, что посетит предвыборное выступление кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа в Батлере, где на экс-президента в июле было совершено покушение.
Ранее штаб Трампа сообщил, что он 5 октября выступит на митинге в Батлере, штат Пенсильвания, где в июле его ранили в ухо.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Маск обвинил демократов в "афере" с мигрантами ради победы на выборах
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"Я буду там, чтобы оказать поддержку", - ответил Маск на пост Трампа о том, что он возвращается в Батлер.
Первое покушение на Трампа произошло 13 июля, скрывавшийся на крыше здания в ста метрах от сцены преступник открыл стрельбу из штурмовой винтовки. Трамп был ранен в ухо, один человек погиб, еще двое получили ранения.
Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro.
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В миреПенсильванияФлоридаДональд ТрампИлон МаскАК-47
 
 
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