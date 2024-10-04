Маск пообещал посетить митинг Трампа в Батлере
Маск пообещал посетить митинг Трампа в Батлере, где произошло первое покушение
© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X заявил, что посетит предвыборное выступление кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа в Батлере, где на экс-президента в июле было совершено покушение.
Ранее штаб Трампа сообщил, что он 5 октября выступит на митинге в Батлере, штат Пенсильвания, где в июле его ранили в ухо.
"Я буду там, чтобы оказать поддержку", - ответил Маск на пост Трампа о том, что он возвращается в Батлер.
Первое покушение на Трампа произошло 13 июля, скрывавшийся на крыше здания в ста метрах от сцены преступник открыл стрельбу из штурмовой винтовки. Трамп был ранен в ухо, один человек погиб, еще двое получили ранения.
Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro.
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